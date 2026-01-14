İZMİR 17. AİLE MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2025/279

KARAR NO : 2025/807

DAVACI : SERAP KOÇ

DAVALI : OKAN KOÇ - TC: 147******62

Ali Fuat Cebesoy Mah. 9141/2 Sokak No:4-6 D:2 Karabağlar / İZMİR

Davacı Serap Koç tarafından davalı Okan Koç aleyhine açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Okan Koç'a davetiye tebliğ edilemediğinden ve başkaca adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 23.12.2025 tarihli gerekçeli kararı ile;

HÜKÜM :

Davacının açmış olduğu boşanma davasının KABULÜ ile;

Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Bıyıklı mah/köy, C:6 , H:189, BSN:44'de nüfusa kayıtlı, Basri ve Serpil'den olma, 02.01.1996 Konak doğumlu 313*****42TC kimlik numaralı SERAP KOÇ ile aynı hane BSN:38'de nüfusa kayıtlı Aydın ve Hülya'dan olma, 02.09.1992 Konak doğumlu, 147******62 T.C. Kimlik numaralı OKAN KOÇ'un TMK 166/1 maddesi gereğine BOŞANMALARINA,

Nafaka ve tazminat talep edilmediğinden karar verilmesine yer olmadığına,

Harçlar peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

Davacı tarafından yapılan615,40 TL başvurma harcı, 615,40 TL peşin harç ile 44.841,00 TL ilanen tebligat, tebligat ve postagideri olmak üzere toplam 46.071,80 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T gereği hesaplanan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı ve vekilinin yüzüne karşı, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olmakla, adresi tespit edilemeyen davalı Okan Koç'a gerekçeli karar ilanen tebliğ olunur.

Bu tebligat gazetede yayınlandığı günden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacaktır. 09.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02379843