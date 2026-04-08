İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/572

DAVALI : BİLAL GENÇ

Davacı Mevlüt Efe Genç ile davalı Bilal Genç arasında mahkememizde görülmekte olan Yardım Nafakası davası nedeniyle;

Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan ve en son yurt dışı çıkış kaydı bulunan, Konya İli, Akşehir İlçesi, Reis Mah/köyü, Cilt 52, Hane 2, Sıra 59' de nüfusa kayıtlı, 35158885698 T.C. Kimlik numaralı, Mevlüt ve Güksel oğlu, Akşehir 16/03/1979 doğumlu, davalı Bilal GENÇ'e dava dilekçesi, ön inceleme duruşma zaptı ve duruşma günü bildirir duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili Mevlüt Efe GENÇ' in davalı Bilal GENÇ'in oğlu olduğunu, davalı müvekkilinin annesi ile boşandıklarını, müvekkilinin üniversite öğrencisi olduğunu, müvekkilinin okula gidiş geliş, bakım, eğitim öğretim v.s. masraflarını annesinin tek başına karşıladığını, müvekkilinin eğitimini devam etmekte olduğunu ve davalı tarafın maddi gücü dikkate alınarak müvekkili lehine dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 15.000,00-TL yardım nafakasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememiz dava dosyasının ön inceleme duruşma gününün 20/11/2025 tarihinde yapıldığı, ön inceleme duruşma zaptında 30.12.2025 tarihine gün verildiği, 30.12.2025 günü saat 11:28'de mahkememiz duruşma salonunda davalının yokluğunda yapıldığı, davacı tanıkları Melike GENÇ ile Mehmet ÇIRAK' ın dinlendiği anlaşılmıştır. Mahkememizin yeni duruşma günü olan 21.05.2026 günü saat 09:40'da mahkememiz duruşma salonunda Tahkikat ve Sözlü Duruşması yapılacağı, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtaren tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

