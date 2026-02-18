İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/232

DAVALI : AHMET IŞIK

Davacı Filiz Işık ile davalı Ahmet Işık arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, Erzurum İli, Narman İlçesi, Camiisağır Mah/köyü, Cilt 2, Hane 62, Sıra 41'de nüfusa kayıtlı, 37936315120 T.C. Kimlik numaralı, Enver ve Cemile oğlu, İzmir 12/06/1977 doğumlu, davalı Ahmet Işık'a tahkikat ve sözlü duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin duruşma günü olan 10/03/2026 günü saat 13:50'de mahkememiz duruşma salonunda Tahkikat ve Sözlü Duruşması yapılacağı, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtaren tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

