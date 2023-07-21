İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N



ESAS NO : 2023/226



DAVALI : NATELA JABANASHVILI



Davacı Hasan Çomuk tarafından tarafından davalı Natela Jabanashvılı aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasında,



Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, Gürcistan Cumhuriyeti uyruklu Natela Jabanashvılı'ye dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Tarafların 08/05/2015 yılında evlendiklerini, müşterek çocuklarının bulunmadığını, davalının müvekkiline, karşı küçük düşürücü hakaretler ettiğini, saldırgan davranışlarda bulunduğunu, habersizce ortak konutu terk ettiğini, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek tarafların boşanmasına karar verilmesini,talep ve dava etmiştir.



Dava dilekçesi, ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde HMK.nun 129. maddesinde yazılı unsurları içerir şekilde davaya karşı cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01863498