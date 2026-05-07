İZMİR 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2020/228 KARAR NO : 2025/352

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Dosya kapsamında davaya müdahil olmak isteyen Lokman Bedir tarafından 21/12/2021 tarihli müdahale dilekçesi sunulduğu, mahkememiz 09/06/2022 tarihli celsede verilen 1 no'lu ara kararı gereğince "Hukuki yaranının mevcudiyeti dikkate alınarak Lokman Bedir'in davalılar yanında fer'i müdahil olarak davaya kabulüne" karar verildiği, Lokman Bedir'in UYAP kayıtlarındaki ilgili kişi sıfatının "FER'İ MÜDAHİL" olarak değiştirilmesi ve gerekçeli karar başlığının "FER'İ MÜDAHİL" şeklinde 6100 sayılı HMK'nın 304 vd maddeleri gereğince TASHİHİNE, Tashih kararının derhal taraflara tebliğine, Dair; tarafların yokluğunda, tashih kararının taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yasa yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verilmekle davalılar Davi Eskinazı ve Nesim Eskinazi'ye Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/05/2026

Basın No: ILN02463065