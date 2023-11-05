İZMİR 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2022/215 Esas

KARAR NO : 2023/485



Davacı ŞEVKİYE GÜCENMEZ tarafından davalı ALİ GÜCENMEZ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



Mahkememizin 11.07.2023 tarih 2022/215 esas 2023/485 karar sayılı kararı ile:



HÜKÜM :



1- Davanın KABULÜ ile Manisa ili,Saruhanlı ilçesi,Kumkuyucak mahallesi, Cilt no:35, Hane No:50, BSN:30'de nüfusa kayıtlı,Süleyman ve Hasbiye kızı, 03/031973 Ömerli doğumlu 31061119226 TC.Kimlik Numaralı davacı ŞEVKİYE GÜCENMEZ ile aynı yer BSN:24'de nüfusa kayıtlı Hasan ve Tergül oğlu, 22/10/1967 Saruhanlı doğumlu,31076118726 TC.kimlik nolu davalı ALİ GÜCENMEZ'ın TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,



2-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 269,80 TL harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 189,10 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,



3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T uyarınca hesap edilen 9.200 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,



4-Davacı tarafça yapılan 80,70 TL başvuru harcı, 80,70 TL Peşin harç 2.353 TL tebligat-posta ve ilanen tebligat masrafı olmak üzere toplam 2.515 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,



5-Dosyada adli yardım kabul edildiğinden davacı tarafça yapılan 8.434 TL tebligat ve ilanen tebligat masrafı olan yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,



6-Artan gider avansının karar kesinleştikten sonra ilgilisine iadesine,



7-Karar kesinleştiğinde yeteri kadar karar örneğinin ilgili nüfus birimine gönderilmesine,



Dair davacının yüzüne karşı davalının yokluğunda HMK'nun 341. ve 345. m. gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tüm aramalara rağmen bulunamayan davalı ALİ GÜCENMEZ'e ilanen tebliğ olunur.



İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kendisine ilanen tebliğ olunur. 27/10/2023

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Basın No: ILN01924562