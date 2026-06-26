İYİDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Belediyemize ait 494 Ada 1 Parsel No.lu millet bahçesi içerisinde bulunan, İyidere İlçesi, Fıçıtaşı Mahallesi 3. Küme No.:12 adresinde yer alan, 260,45 m² kapalı, 126,40 m² veranda ve 487 m² açık alan olmak üzere toplam 873,85 m² kullanım alanlı taşınmazın, Restoran, Restoran/Kafe olarak işletilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği açık arttırma ihale usulü ile 10 yıl müddetle, yıllık 750.000,00 TL-10 Yıllık 7.500.000,00TL(KDV Hariç) muhammen bedelle, bahse konu alanın şartname dahilinde, ücretin yıllık peşin olarak tahsil edilmek üzere kiraya verilecektir.

1- Kiralanacak taşınmazın, 10 yıllık muhammen kira bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda listede belirtildiği şekildedir.

Sıra No Mevki Cinsi ve Adedi Kira Süresi Yıllık Muhammen Kira Bedeli

KDV Hariç 10 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

KDV Hariç 10 Yıllık kiralama bedelinin %3’ü Geçici Teminat 1 Fıçıtaşı Mahallesi 3. Küme No.:12 494 Ada 1 Parsel İyidere/RİZE 1 Adet Yapı

(*260,45 m² kapalı

*126,40 m² veranda

*487 m² açık alan) 10 yıl 750.000,00 TL 7.500.000,00 TL 225.000,00 TL

İyidere Belediyesine ait İlçemiz 494 Ada 1 Parsel No.lu millet bahçesi içerisinde bulunan, İyidere İlçesi, Fıçıtaşı Mahallesi 3. Küme No.:22 adresinde yer alan, 20,27 m² kullanım alanlı taşınmaz, Ofis/İş Yeri olarak,2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği açık arttırma ihale usulü ile 3 yıl müddetle, aylık 3.334,00 TL- 3 Yılllık 120.024,00TL(KDV Hariç) muhammen bedelle, bahse konu alanın şartname dahilinde, ücretin aylık peşin olarak tahsil edilmek üzere kiraya verilecektir.

1/1-Kiralanacak taşınmaz (ofis/işyeri), 3 yıl muhammen kira bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda listede belirtildiği şekildedir.

Sıra No Mevki Cinsi ve Adedi Kira Süresi Aylık Muhammen Kira Bedeli

(KDV Hariç) 3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

KDV Hariç 3 Yıllık kiralama bedelinin %3’ü Geçici Teminat 1 Belediyemize ait Fıçıtaşı Mahallesi 3. Küme No.:22 İyidere/RİZE adresinde bulunan Gayrimenkul (Ofis/İş Yeri) 1 Adet

Ofis/İş Yeri, Fethiye Mahallesi 3 yıl 3.334,00 TL 120.024,00 TL 3.600,72 TL

2- Restoran, Restoran/Kafe İhalesi 07.07.2026 Salı günü , saat 14.00’ te, Ofis/İş Yeri ihalesi ayni tarih saat 14.15’ de Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır. Birinci ihaleye tekli verilmemesi veya verilen teklifin hadde layık olmaması durumunda ikinci ihale 21.07.2026 Salı günü ayni yer ve saatte yapılacaktır.

3-İhaleye katılmak isteyen;

a. Gerçek kişiler için;

a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi

a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı

a.3- İmza sirküleri ( Noter tasdikli)

a.4- Sabıka Kaydı

a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)

a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

a.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü

b. Şirket olarak katılacaklar için;

b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)

b.2- Ticaret odası sicil kaydı

b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)

b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı

b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

b.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü

b.8- Tebligat için adres beyanı

b.9- Ticaret sicil gazetesi

c. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,

c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı),

c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı

c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,

c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların

şirket yetki belgesi (noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka

kaydı, Ticaret sicil gazetesi,

c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

c.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü

d. Tüm katılım çeşitleri için;

d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

d.2- Geçici teminat makbuzu.

d.3- Şartname alındı makbuzu

d-4-Sadece Restoran, Restoran/Kafe için bu faaliyet konusunda en az 10 yıl işletici vasfı ile çalıştığına veya çalışıyor olduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Belediye başkanlıklarından alınan Belge(İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı vb.),faaliyet belgesi

e- Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli olup ,şirket olarak girecekler için şirket adına, gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi adına düzenlenmelidir.

4-Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.

5-İdarenin Adresi:

a) Adı: T.C. İyidere Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Merkez Mahallesi , İyidere Belediye Başkanlığı

Atatürk Meydanı No.: 1 53 600 İyidere/RİZE

c) Telefon Numarası : (0 464) 321 25 65 Faks : (0 464) 321 26 40

d) Elektronik posta adresi : [email protected]

6-İsteklilerin, ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatine kadar İyidere Belediyesi Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7- İhaleye katılmak isteyenler 1.250,00-TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak, makbuz karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alabilir veya ücretsiz görülebilir .İhaleye katılacak olanların şartname bedeli ödenmesi zorunludur.

8- Uygun Bedelin Tespiti: Tahmin Edilen Bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

10- İhale sonucunda, ihale üzerine yapılan istekli ile İhale bedeli üzerinden Sözleşme imzalanacaktır.

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Basın No: ILN02495865