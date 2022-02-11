İYİ Partili Avukat Akın Uyar pes etti! 'İttifakımız bu zihniyette değil'

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FETÖ'nün Twitter hesaplarından paylaşılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve iftira içerikli mesajları retweet ederek örgüte destek veren İyi Parti Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Akın Uyar, Yeni Akit'in ifşaları sonrasında "pes" etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmed Han'a benzetecek kadar ileri gittiği Millet ittifakı konusunda geri adım atan İP'li Akın Uyar, Ayşenur Arslan'ın Halk TV canlı yayınında Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'na ilişkin sözlerini alıntılayarak, şunları söyledi:

Bunlar böyle konuşacak ki, Ak Parti iktidarını sürdürsün. Bir Çin atasözü der ki; "Hiçbir şey yapmayan birisi asla yanlış yapmaz." Bunlar hiçbir şey yapmazsa iktidarı değiştiririz. İttifakımız bu zihniyetle değildir.

Yargıtay: Retweet etmek onaylamak demektir

İP'li Akın Uyar, FETÖ'cülere ait hesaplardan yapılan Erdoğan'a ve devlet yetkililerine yönelik hakaretlere ve atılan iftiralara destek verip, Mustafa Önder adlı bir kullanıcının 15 Temmuz hain darbe girişiminin "kontrollü darbe" olduğunu söylediği mesajını Retweet etti. 29 Nisan'da İP'li Uyar tarafından Retweet edilen Twitter mesajında, "15 Temmuz günü AKP Mv. Şirin Ünal karargaha girerken görüntülendi. Önce Hakan Fidan sonra Ünal. Kontrollü darbe." notu yazılıydı.

FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin bastırılmasından sonra gözaltına alınmasını eleştiren bir Twitter kullanıcısı "Teslim aldığınız PKK'lı kahpelere bile bunu yapmadınız." mesajını paylaştı. Bu skandal mesajı da Retweet eden İP'li Uyar, "Burada vatandaşla birlikte poliste linç ediyor." ifadelerini kullanarak FETÖ'cü alçakları savunma misyonu üstlendi.

Hain darbe girişimine giden süreçte, FETÖ'cülere yönelik operasyonların eleştirildiği mesajları da Retweet eden İP'li Akın Uyar, FETÖ'cü Fuat Avni adlı hesabı da Retweetleri ile destekledi. Tüm bu skandallara imza atıp, Twitter hesabının kendisine ait olduğunu da kabul eden İP'li Uyar, mesajlarını yaptığı haberle ifşa eden Yeni Akit Gazetesi'ne, "manevi tazminat" davası ile birlikte, "Akit beni yazdı gelirim azaldı" diyerek "maddi tazminat" davası da açtı.

İP'li Uyar’ın "Akit beni yazdı gelirim azaldı" diyerek açtığı tazminat davası, Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme tarihte bir ilke imza atarak "maddi tazminata" hükmetti.