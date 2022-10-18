İYİ Parti Disiplin Kurulu Üyesi Akın Uyar ters köşe oldu! ABD paylaşımını unutunca fena yakalandı
Sık sık AK Parti'yi suçlayan muhalefet bu sefer çok fena yakalandı. İYİ Partili Akın Uyar'ın unuttuğu ABD paylaşımı başına dert oldu.
Muhalefeti bile beceremeyen İYİ Parti'nin Disiplin Kurulu üyesi Akın Uyar, ABD paylaşımını unutunca çelişkisi ortaya çıktı.
Haziran ayında sabitlediği tivitte, "AK Parti'nin iktidar hikayesi FBI ajanlarıyla dolu uçakla Amerika'yı gezmekle başladı" paylaşımı yapan Akın Uyar, iki gün önce partisinden milletvekilleri ABD'ye gidince ters köşe oldu. Sabitlediği tiviti, partisinden vekiller ABD'ye gidince kaldırmayı unutan Akın Uyar'ın durumu, parti içinde de sıkıntıya sebep oldu.