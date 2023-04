İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜL CURUF (TEHLİKESİZ ATIK) SATIŞI İHALE İLANI

İhale İle İlgili Bilgiler ve Saha Özellikleri



İli: Balıkesir

İlçesi: İvrindi

Ruhsat No:10/2023-01

Ruhsat Erişim Numarası: ER:3443416

Ruhsat Süresi Sonu: 27.01.2028

Ruhsat Alanı:6,20 Hektar

Ruhsat Sahibi: İvrindi Belediye Başkanlığı





Malzemenin Adı Muhtemel

Görünür

Rezerv

( Miktar )

MUAMMEN

BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE USULÜ Kül,Cüruf vb. tehlikesiz atık 20.000 TON

5.500.000,00

165.000,00

03.05.2023

11.00 2886 S.K.

45 Md.



Yukarıda belirtilen Balıkesir ili, İvrindi İlçesi, Büyükyenice Mahallesi sınırları içerisindeki, Belediyemiz adına Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Kamu Kurum ve Kuruluşları Hammadde Üretim İzin belgeli sahadaki TÜBİTAK tarafından analizi yapılan Kül,cüruf vb. tehlikesiz atık malzemeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında hazırlanan şartname esasları dahilinde satış ihalesi yapılacaktır.

İhale edilen malzemenin adı, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, ihale usulü yukarıda tabloda belirtilmiştir.

1-İdarenin Adı : İvrindi Belediye Başkanlığı a)Adresi : Sakarya Mh.Atürk Meydanı No:8 İvrindi / BALIKESİR b)Telefon ve Faks : Tel: 0 266 456 1004 Faks:0 266 456 1432 c)Elektronik Posta Adresi : ivrindi@ivrindi.bel.tr 2-İhale Konusu a)Niteliği, türü ve miktarı : Yukarıdaki tabloda belirtilen kül,cüruf vb. tehlikesiz atık b)Yeri : Yukarıda belirtilen ruhsatlı saha içerisinde

3-İhalenin a) Yapılacağı yer : İvrindi Belediyesi Hizmet Binası 2. Kat Meclis Toplantı Salonu b) Tarihi ve Saati : 03.05.2023 Çarşamba Günü Saat :11.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişiler için ikametgah belgesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2023 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

e)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.

ı) İvrindi Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, ihaleye girmeye yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir



5- İhale dokümanı İvrindi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00-TL ( Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.



6- Başvuru dosyaları 03.05.2023 Çarşamba günü saat: 10.00’a kadar İvrindi Belediyesi Hizmet Binası, 1.Kattaki Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.



7- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.



8- Kül, cüruf vb. ( tehlikesiz atık) satış bedelinin % 25’i peşin kalanı 3 ay (90 gün) içerisinde ödenmek şartıyla taksitli satış sözleşmesi düzenlenecek ve vade farkı uygulanmayacaktır.



Ödeme şartlarına ve satış işlemlerine ilişkin hükümler İhale Şartnamesinin 22. Maddesinde düzenlenmiştir.



9- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.





Yusuf CENGİZ

Belediye Başkanı







































Sayfa 2 / 2



#ilangovtr

Basın No: ILN01818107