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Macron İtiraf etti: "Türkler ve Rusları ayırmayı başardık"

ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'yi bombalayan Fransa, saldırının hedefinin Türkiye-Rusya- İran ittifakı olduğunu açıkça ortaya koydu. BFMTV’ye röportaj veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Biz bu operasyon ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık. Türkler kimyasal saldırıyı kınadılar ve ardından operasyonu desteklediklerini söylediler” dedi. Macron ayrıca Türkiye’de Erdoğan, Putin ve Ruhani ile bir araya gelmek için girişimde bulunacağını söyledi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:58
Macron İtiraf etti: "Türkler ve Rusları ayırmayı başardık"

ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye’yi bombalayan Fransa, saldırının hedefinin Türkiye-Rusya-İran ittifakı olduğunu açıkça ortaya koydu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron“Saldırı ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık” dedi.

BFMTV’ye röportaj veren Macron, saldırı ile ilgili bilgiler verdi. Macron, “(Suriye’de) Askeri planda operasyonu başarıyla tamamladık ve kimyasal silah üretimi yapılan ve geliştirilen 3 merkez hedef alındı. Bir merkez ABD ve İngiliz güçleri, biri ABD ve biri de Fransız güçlerince vuruldu. (Esed rejiminin) Kimyasal kapasitesi yok edildi.” diye konuştu.

Rusya’nın, Suriye’de kimyasal silah kullanılmasında Esed rejiminin “suç ortağı” olduğunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e söylediğini belirten Macron, “Biz bu operasyon ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık. Türkler kimyasal saldırıyı kınadılar ve ardından operasyonu desteklediklerini söylediler.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Macron, Suriye krizini çözmek için Fransa’nın tüm ülkelerle konuştuğunu ve yeniden inisiyatif alacağını belirterek, “Eğer Doğu Guta’daki kimyasal saldırı ve çatışmalardaki yoğunluk artmasaydı, ben Türkiye’ye giderek Erdoğan, Putin ve Ruhani ile bir araya gelmeyi planlıyordum. Bu buluşmayı gerçekleştirmek için yeniden girişimde bulunacağım.” dedi.

Macron ayrıca çekilme kararı alan ABD’yi Suriye’da kalmaya kendisinin ikna ettiğini öne sürdü.

 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 07:58
  1. ABD
  2. emanuel macron
  3. Türkiye
  4. Rusya

YORUM YAZ

  • avcı demiravcı demir5 sa önce
    Zaten amacınızı biliyoruz hainler.Doları euroyu yükseltmek.Rusyayla aramızı açmak.ama başaramayacaksınız.
  • OsmanlıOsmanlı6 sa önce
    Adam açık açık söylüyor Bundan sonra yapılması gereken Rus Dostlarımızla Suriyeye sahip çıkıp başka ülkelere bırakmamak olur sıriyede yeni yönetim kurulup Suriyeyi yek çatı altında toplanması gerekip ölümlere son verilmelidir başka açıklaması yoktur.
  • gımıldangımıldan9 sa önce
    bizde sazan gibi atladık bu yeme
  • alperalper9 sa önce
    Bu fıransız jigololuk kendini çok aklı sanıyor o kadar aklıysan senden 20 yaş büyük hanımla evlikmi artık ne oldu beli olmayan yamyam türkiyeyile Rusya’yı ayırmiş sizler sırtınızı dönerken Rusya kuçanı açtı hadi ordan mağorik sen ğitde PKK’larla tünel kazı bizde gelir o tüneli başına yıkalım siz bizi iki komşuyu ayıramazsınız
  • Yunus 16Yunus 1610 sa önce
    ... KÜÇÜCÜK BEYNİNLE DAHA DÜN GELDİN YÖNETİME, BOYUNDAN BÜYÜK LAFLAR ETME.ERDOĞAN SİZİ.....SUSUZ GETİRİR. KAÇ KERE HEPİNİZ TOPUNUZ BİRDEN GELİN DEDİ??
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