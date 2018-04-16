Macron İtiraf etti: "Türkler ve Rusları ayırmayı başardık"

ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye’yi bombalayan Fransa, saldırının hedefinin Türkiye-Rusya-İran ittifakı olduğunu açıkça ortaya koydu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron“Saldırı ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık” dedi.

BFMTV’ye röportaj veren Macron, saldırı ile ilgili bilgiler verdi. Macron, “(Suriye’de) Askeri planda operasyonu başarıyla tamamladık ve kimyasal silah üretimi yapılan ve geliştirilen 3 merkez hedef alındı. Bir merkez ABD ve İngiliz güçleri, biri ABD ve biri de Fransız güçlerince vuruldu. (Esed rejiminin) Kimyasal kapasitesi yok edildi.” diye konuştu.

Rusya’nın, Suriye’de kimyasal silah kullanılmasında Esed rejiminin “suç ortağı” olduğunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e söylediğini belirten Macron, “Biz bu operasyon ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık. Türkler kimyasal saldırıyı kınadılar ve ardından operasyonu desteklediklerini söylediler.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Macron, Suriye krizini çözmek için Fransa’nın tüm ülkelerle konuştuğunu ve yeniden inisiyatif alacağını belirterek, “Eğer Doğu Guta’daki kimyasal saldırı ve çatışmalardaki yoğunluk artmasaydı, ben Türkiye’ye giderek Erdoğan, Putin ve Ruhani ile bir araya gelmeyi planlıyordum. Bu buluşmayı gerçekleştirmek için yeniden girişimde bulunacağım.” dedi.

Macron ayrıca çekilme kararı alan ABD’yi Suriye’da kalmaya kendisinin ikna ettiğini öne sürdü.