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Kobi İşverenler dikkat! İş kazasından feshe kadar yasal sorumluluklar masaya yatırıldı
Kobi

İşverenler dikkat! İş kazasından feshe kadar yasal sorumluluklar masaya yatırıldı

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İşverenler dikkat! İş kazasından feshe kadar yasal sorumluluklar masaya yatırıldı

Kütahya OSB Müdürlüğünün OSB Akademi programı kapsamında düzenlenen eğitimde; işverenlerin iş hukuku kapsamındaki yükümlülükleri ele alındı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde işletmelerin mevzuata uyum süreçlerini güçlendirmeye yönelik eğitimler sürüyor. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından, çalışanların mesleki bilgi ve yetkinliklerini geliştirmek ve işletmelerin mevzuata uyum süreçlerini desteklemek amacıyla düzenlenen OSB Akademi eğitimleri devam ediyor.

 

Bu kapsamda gerçekleştirilen "İş Hukuku ve İşveren Yükümlülükleri" eğitiminde, Avukat Ender Kızılray katılımcılara iş hukuku ve işverenlerin yasal sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

Eğitimde bireysel iş hukukunun temel kavramları, iş sözleşmesi türleri, işçi ve işverenin karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile asıl işveren-alt işveren ilişkileri ele alındı. İş sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşmelerin feshi, geçerli ve haklı nedenle fesih arasındaki farklar, işe iade davaları ve ibraname düzenlenmesine ilişkin yasal süreçler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Programda ayrıca çalışma süreleri, esnek çalışma uygulamaları, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatillerde çalışma, ara dinlenmeleri, yıllık izin, rekabet yasağı ve eğitim karşılığı cezai şart konuları değerlendirildi. İş ilişkilerinde karşılaşılabilecek hukuki uyuşmazlıklar, ilgili Yargıtay kararları çerçevesinde ele alındı.

 

İşverenlerin yasal sorumlulukları ele alındı

Eğitimin önemli başlıklarından birini de iş kazaları ve meslek hastalıkları karşısında işverenlerin sorumlulukları oluşturdu. Bu kapsamda işverenlerin cezai sorumlulukları, maddi ve manevi tazminat davaları ile iş mevzuatında belirtilen yükümlülüklere aykırılık halinde uygulanabilecek yaptırımlar hakkında bilgi verildi.

 

Eğitimle işletmelerin çalışma hayatında karşılaşabilecekleri hukuki riskler konusunda bilinçlendirilmesi ve mevzuata uygun uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflendi.

Kütahya OSB Müdürlüğünün, sanayi kuruluşlarının kurumsal yetkinliklerini güçlendirmek ve iş dünyasında mevzuata uyum bilincini artırmak amacıyla OSB Akademi bünyesindeki eğitim faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

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