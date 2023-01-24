‘İsveç Köftesi Yemiyoruz!’ harekatı

İsveç’de uluslararası kardeşliğe gölge düşürecek davranışlara müsaade edilmesi; toplumların kültürler hassasiyetlerini dikkate almayan davranışlara izin verilmesi sebebi ile Gastronomi Turizm Derneği (GTD) İsveç Kültürünün bir öğesi olan İsveç Köftesinin yenilmemesi için bir hareket başlattı.

Ülkemizde özellikle “Anadolu Mutfağı” ve “Osmanlı Mutfağı”nı deneyimlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin tanıtım misyonunda önemli bir görev üstlenen Gastronomi Turizmi Derneği, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yapılan çirkin eylem karşısında İsveç’in tutumunu eleştirdi.

Türk mutfağı konusunda yaklaşık 10 yıldır,çeşitli bakanlıklarla yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren Gastronomi Turizmi Derneği hareketi kısa süre içinde yoğun bir destek aldı.