İşte liste! En çok hangi ülke vatandaşları gayrimenkul aldı?

Yeni Akit Ankara

TÜİK konut satış istatistiklerine göre, geçen yıl genelinde 40 bin 812 adet olan yabancılara konut satışı Ocak-Ekim döneminde 43 bin 372'ye yükseldi. Böylelikle yabancıya konut satışı 10 ayda 2020'nin tamamını geride bıraktı. Sektörün 2021 beklentisi ise 50 bin konut satışı. Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, yabancıların en çok vatandaşlık kazanmak amacıyla gayrimenkul satın aldığını kaydetti.

Yabancılara konut satışı hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp “Yabancılara en çok konut satışının gerçekleştirildiği şehir 20 bin 247 adetle İstanbul oldu. Onu 8 bin 640 ile Antalya, 2 bin 755 ile Ankara takip etti. Mersin'de 1.870, Yalova'da 1.364, Bursa'da 1.260, İzmir'de 952, Sakarya'da 891, Samsun'da 811, Trabzon'da 750 konut satışı gerçekleştirildi” dedi.

En çok İranlılar aldı

Ocak-ekim döneminde en çok konutu 7 bin 188 adetle İranlıların aldığını aktaran Alp, “Ayrıca 6 bin 547 konutla Iraklılar, 3 bin 658 ile Ruslar, 2 bin 277 ile Afganlar da Türkiye’yi tercih etti. Öte yandan Almanya vatandaşlarına 1.740, Kazakistanlılara 1.530, Kuveytlilere 1.343, Azerbaycanlılara 1.140, ABD'lilere 1.123, Yemenlilere 1.046, Filistinlilere ise 977 konut satıldı” diye konuştu.

Vatandaşlık için geliyorlar

Ülkelere göre alıcıların tercihlerinin değiştiğine dikkat çeken Alp, “İlk sırada vatandaşlık var. Vatandaşlık için Türkiye’de en az 250 bin dolarlık gayrimenkul alınmalı ve 3 yıl satılmamalı. Vatandaşlık dışında yatırım, kısa süreli tatil, emeklilik gibi farklı amaçlarla gayrimenkul alan yabancılar da var. Ürdünlüler, Suudi Arabistanlılar ağırlık olarak yatırım, Ruslar tatil, Iraklılar ve İranlılar ise oturma izni amacıyla ev alıyor. Çinliler ise Türkiye’nin Avrupa ve Amerika’ya kolay vize alabilen ülkelerden olması nedeniyle vatandaşlık almak istiyor” ifadelerini kullandı. Alp, yabancıların Türkiye’deki gayrimenkullere ilgi göstermesinin en önemli nedeninin ise dövizin yükselişi olduğunu söyledi.