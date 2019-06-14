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İstanbul'da ''Zanaat Haftası'' heyecanı yaşanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 17-22 Haziran arasında düzenlenecek İstanbul Craft Week, geleneksel sanatlar ve zanaat kültürünü şehrin her noktasında yaşatacak. UNESCO İstanbul Tasarım Şehri projesi kapsamında bir hafta boyunca; atölyeler, söyleşiler, şehrin sanat, tasarım ve zanaat noktalarına geziler gerçekleştirilecek.

14 Haziran 2019 Cuma 19:41
İstanbul'da ''Zanaat Haftası'' heyecanı yaşanacak

El sanatları, grafik, moda, mimari, kentsel tasarım, endüstri tasarımı alanında yıl içerisinde birçok etkinlik, festival ve yarışmalara ev sahipliği yapan kültür ve tasarım şehri İstanbul’da, 17-22 Haziran 2019 tarihleri arasında Craft Week (Zanaat Haftası) etkinlikleri düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından, UNESCO İstanbul Tasarım Şehri projesi taahhütleri kapsamında gerçekleştirilecek proje ile bir hafta boyunca atölyeler, söyleşiler, şehrin sanat, tasarım ve zanaat noktalarına geziler gerçekleştirilecek.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı tarafından “Tasarım Şehri” olarak belirlenen İstanbul’da düzenlenecek Zanaat Haftası ile özellikle unutulmaya yüz tutmuş zanaat dallarına odaklanılacak. Proje, İstanbul’un geleneksel sanatlar ve zanaat alanlarındaki yeteneğini, tasarım ve sanatla buluşturacak.

İstanbul Zanaat Haftası ile;
▪ Zanaatkar, tasarımcı ve sanatçıyı buluşturmak,
▪ Şehrin sahip olduğu zanaat potansiyelini tanıtmak,
▪ İstanbul’un zengin tasarım, zanaat ve sanat imkanlarını tüm aktörler ile paylaşmak,
▪ Tasarım süreçlerinde zanaatın rolü kapsamında farkındalık oluşturmak,
▪ UNESCO İstanbul Tasarım Şehri kapsamında gerçekleştirilecek projelere katkı sağlamak,
▪ İstanbul’da var olan tasarım, zanaat ve sanat potansiyelini ortaya çıkararak yaratıcı endüstrilerin gelişimine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

GERÇEKLEŞECEK ETKİNLİKLER

Atölye çalışmaları
Atölye çalışmaları kapsamında şehrin iki yakasında belirlenen el sanatları, zanaat ve tasarım atölyeleri aracılığıyla 6 gün boyunca halka açık ücretsiz çeşitli workshoplar yapılacak.
• Cam Atölyesi
• Minyatür Atölyesi
• Seramik Atölyesi
• Mozaik Atölyesi
• Sedef Atölyesi
• Kaligrafi Atölyesi

Zanaat Rotaları

İstanbul’un tasarım ve zanaat panoraması mihmandar eşliğinde 4 saat boyunca belirlenen rotalar üzerinden katılımcılara sunulacak.
Pera Rotası: Cihangir, Çukurcuma, Pera, Galata
Tarihi Yarımada Rotası: Fener, Balat, Eminönü, Sultanahmet, Beyazıt
Anadolu Rotası: Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi

Söyleşiler

3 gün boyunca Minyatür Sanatı, Cam İşlemeciliği/Vitray, Cilt Sanatı zanaat dallarının ustaları ile tasarımcıları buluşturan 3 ayrı söyleşi gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 19:41
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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