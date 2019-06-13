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İstanbul’da yaz etkinlikleri Yenikapı ve Maltepe Sahillerinde gerçekleştirilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sıcak yaz akşamlarında İstanbulluların keyifli vakit geçirmeleri için Yenikapı ve Maltepe Sahillerinde bir dizi etkinlik hazırladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:27
İstanbul’da yaz etkinlikleri Yenikapı ve Maltepe Sahillerinde gerçekleştirilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sıcak yaz akşamlarında İstanbulluların keyifli vakit geçirmeleri için Yenikapı ve Maltepe Sahillerinde bir dizi etkinlik hazırladı. Etkinlikler kapsamında; Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Dinletilerinden Mehteran Birliği konserlerine, tiyatrodan kukla ve Hacivat-Karagöz gösterilerine kadar pek çok etkinlik İstanbulluların karşısında olacak.



İstanbullular müzik dolu bir yaz yaşayacaklar


İstanbul halkı, birbirinden değerli sanatçıların konserleriyle müzik dolu saatler yaşayacak. Yenikapı Sahili’ndeki etkinlik alanında; 13 Haziran’da Ömer Engin Özdeş, 14 Haziran’da Orhan Çakmak, 15 Haziran’da Aysel Yakupoğlu, 21 Haziran’da Grup İmera ve 22 Haziran’da Ekin Uzunlar sahne alacak. Maltepe Sahili’nde ise 13 Haziran’da Zekeriya Ünlü, 14 Haziran’da Erkam Aydar, 15 Haziran’da Zeynep Başkan, 21 Haziran’da Baha ve 22 Haziran’da İpek Açar müzikseverlerle buluşacak.



Çocuklar için renkli etkinlikler Yenikapı Ve Maltepe’de


Etkinlik alanlarına gelen çocuklar, hazırlanan renkli ve eğlenceli programlar sayesinde keyifli bir yaz tatili yaşayacaklar. Çocuklar, animatör sunucu ile renkli zamanlar geçirecek, yarışmalara katılacak ve çocuk şarkıları dinleyecekler. Geleneksel sanatlardan Kavuklu Kahve Oyunu, Karagöz-Hacivat, Maskotlarla Müzikal ve kukla gösterileri ile kahkahalara boğulacak olan çocuklar, renkli tiyatro oyunları ve illüzyon gösterileri ile eğlencenin tadına varacaklar. Ayrıca şişme ve oyun karakterleri ile çocuk parkı minik ziyaretçilerin neşesine neşe katacak.



Geleneksel tatlar ve sanatlar yazın da İstanbulluların beğenisine sunulacak


İstanbullular, etkinlik alanında kurulan çarşıda; sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı şerbetine kadar geleneksel tatların yanı sıra el sanatları ürünlerinden giyime, kitaptan hediyelik eşyaya kadar ihtiyaç duydukları her şeye rahatlıkla ulaşabilecek. Her gün saat 12.00’de açılacak olan çarşıda ayrıca el sanatları ve geleneksel sanatlara ait pek çok ürün, usta ellerin canlı performanslarıyla etkinlik alanlarında kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:27
  1. sanat
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