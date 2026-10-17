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Yerel İstanbul'da selden etkilenen esnafa destek! Bakan Bolat duyurdu
Yerel

İstanbul'da selden etkilenen esnafa destek! Bakan Bolat duyurdu

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İstanbul'da selden etkilenen esnafa destek! Bakan Bolat duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da selden etkilenen esnafa 80 milyon TL nakdi destek açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen sağanağın yol açtığı selden zarar gören esnafa 80 milyon lira nakdi destek sağlanacağını duyurdu.

Valilik koordinasyonunda ihtiyaç sahibi esnafa ulaştırılacak

Bolat, yardımın 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliğine aktarılacağını ve ödemelerin Valilik koordinasyonunda ihtiyaç sahibi esnafa ulaştırılacağını açıkladı.

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İstanbul'da selden etkilenen esnafa destek! Bakan Bolat duyurdu
İstanbul'da selden etkilenen esnafa destek! Bakan Bolat duyurdu

Yerel

İstanbul'da selden etkilenen esnafa destek! Bakan Bolat duyurdu

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