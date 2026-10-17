İstanbul'da selden etkilenen esnafa destek! Bakan Bolat duyurdu
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da selden etkilenen esnafa 80 milyon TL nakdi destek açıkladı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen sağanağın yol açtığı selden zarar gören esnafa 80 milyon lira nakdi destek sağlanacağını duyurdu.
Valilik koordinasyonunda ihtiyaç sahibi esnafa ulaştırılacak
Bolat, yardımın 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliğine aktarılacağını ve ödemelerin Valilik koordinasyonunda ihtiyaç sahibi esnafa ulaştırılacağını açıkladı.