İstanbul'da okul servisi ücretleri ne kadar? Güncel okul servisi ücretleri:
Okul servisi ücretleri bu sene ne kadar oldu? 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala milyonlar ‘Okul servisi ücretlerine ne kadar zam yapıldı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, okul servisi ücreti en yakın mesafe ne kadar oldu?
Okullar açılmadan önce aileler servis ücretlerini de araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da 0-3 kilometre servis ücreti ne kadar oldu?
İstanbul'da okul servisi ücretleri ne kadar? Güncel okul servisi ücretleri:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) yapılan toplantıda servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.
Karar kapsamında, 0-1 kilometrenin (km) ücreti 554 TL'den 660 TL'ye çıktı, yıllık ücret ise 5 bin 808 TL oldu.
Ancak bazı şirketler açıklanan zam oranının iki ya da üç katı ücret talep edebiliyor.
Diğer tarifeler ise şu şekilde ise sıralandı:
1-3 km aylık 725 TL, yıllık 6 bin 380 TL,
3-5 km aylık 784 TL, yıllık 6 bin 899 TL,
5-7 km aylık 817 TL, yıllık 7 bin 90 TL,
7-9 km aylık 861 TL, yıllık 7 bin 577,
9-11 km aylık 997 TL, yıllık 8 bin 774 TL,
11-13 km aylık 1148 TL, yıllık 10 bin 102 TL,
13-15 km aylık 1206 TL, yıllık 10 bin 613 TL,
15-17 km aylık 1301 TL, yıllık 11 bin 449 TL,
17-19 km aylık 1376 TL, yıllık 12 bin 109 TL,
19-21 km aylık 1465 TL, yıllık 12 bin 892 TL,
21-23 km aylık 1526 TL, yıllık 13 bin 429 TL,
23-25 km aylık 1585 TL, yıllık 13 bin 948 TL.