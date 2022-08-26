Okullar açılmadan önce aileler servis ücretlerini de araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da 0-3 kilometre servis ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da okul servisi ücretleri ne kadar? Güncel okul servisi ücretleri:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) yapılan toplantıda servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Karar kapsamında, 0-1 kilometrenin (km) ücreti 554 TL'den 660 TL'ye çıktı, yıllık ücret ise 5 bin 808 TL oldu.

Ancak bazı şirketler açıklanan zam oranının iki ya da üç katı ücret talep edebiliyor.

Diğer tarifeler ise şu şekilde ise sıralandı:

1-3 km aylık 725 TL, yıllık 6 bin 380 TL,

3-5 km aylık 784 TL, yıllık 6 bin 899 TL,

5-7 km aylık 817 TL, yıllık 7 bin 90 TL,

7-9 km aylık 861 TL, yıllık 7 bin 577,

9-11 km aylık 997 TL, yıllık 8 bin 774 TL,

11-13 km aylık 1148 TL, yıllık 10 bin 102 TL,

13-15 km aylık 1206 TL, yıllık 10 bin 613 TL,

15-17 km aylık 1301 TL, yıllık 11 bin 449 TL,

17-19 km aylık 1376 TL, yıllık 12 bin 109 TL,

19-21 km aylık 1465 TL, yıllık 12 bin 892 TL,

21-23 km aylık 1526 TL, yıllık 13 bin 429 TL,

23-25 km aylık 1585 TL, yıllık 13 bin 948 TL.