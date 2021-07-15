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Yerel İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Yerel

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Güngören'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın yol açtığı trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 03:55:00 -
İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Gençosman Mahallesi Org. Eşref Bitlis Caddesi'nden Bayrampaşa istikametine seyreden Sevim E.'nin kullandığı 34 UL 7560 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Otomobil, refüje çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Ardından karşı şeride geçen araç, bir otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sevim E. ile araçta bulunan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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