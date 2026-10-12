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Yerel İstanbul'da çetelerden ele geçirilen 153 tabanca ve bin 24 mermi sergilendi
Yerel

İstanbul'da çetelerden ele geçirilen 153 tabanca ve bin 24 mermi sergilendi

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İstanbul'da çetelerden ele geçirilen 153 tabanca ve bin 24 mermi sergilendi

İstanbul'da çetelere yönelik bir aylık operasyonlarda 289 şüpheli yakalandı, 175'i tutuklandı; ele geçirilen 153 tabanca ve bin 24 mermi Fatih'te sergilendi.

İstanbul polisinin çetelere yönelik son bir ayda düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen 153 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca, 6 av tüfeği ve bin 24 mermi ile suçta kullanılan çalıntı 6 motosiklet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde sergilendi. Operasyonlarda yakalanan 289 şüpheliden 175'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Sergiyi gezen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hiçbir suç örgütüne geçit verilmeyeceğinin altını çizdi.

Operasyonlar 10 Eylül-10 Ekim'de yapıldı

Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 10 Eylül-10 Ekim tarihlerinde silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişilerle iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit ve kasten öldürme gibi suçlara karışmakla suçlanan motosikletli suç çetelerine yönelik il genelinde kapsamlı operasyonlar düzenledi.

Savcılık koordinesinde 85 ayrı suç eylemine yönelik yürütülen soruşturmalarda, silahlı faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şüphelilerin yakalandığı duyuruldu. Yakalanan 51 şüphelinin yasal işlemleri ise sürüyor.

Yıldız: 20 kurşunlama eylem girişimi engellendi

Yıldız, son bir ay içerisinde silah ticareti, imalatı ve kurşunlama eylemlerine karışan şahıslara yönelik operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini, bu süre zarfında 20 kurşunlama eylem girişiminin engellendiğini aktardı.

Suçla mücadeleyi aynı azim ve kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Yıldız, "İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul emniyetinin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir" dedi.

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