İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
2024-02-01 00:00:00 -
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana V.K.
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Toplam Borç
|0540430573
|Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş
|Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Galeryum Is H. No:23 D: No:109 Tel: Kadıköy/ist.
|201201201201
|0015
|2020021766F1I0000348
|2020021414F210000056
|34.763,57
|0540430573
|Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş
|Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Galeryum Is H. No:23 D: No:109 Tel: Kadıköy/ist.
|201412201412
|0015
|2021021966F1I0000979
|2021021714F210002439
|356.178,05
|0540430573
|Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş
|Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Galeryum Is H. No:23 D: No:109 Tel: Kadıköy/ist.
|201512201512
|0015
|2021021966F1I0000979
|2021021714F210002442
|657.385,02
|0540430573
|Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş
|Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Galeryum Is H. No:23 D: No:109 Tel: Kadıköy/ist.
|201512201512
|0015
|2021021966F1I0000979
|2021021714F210002442
|146.085,56
|0650805544
|Altid Yazılım İthalat İhracat A.Ş
|Acıbadem Mah. Asafbey Sk. Imer Apt No:7 A D: No: Tel:5538313922 Kadıköy/ist.
|202001202012
|0010
|2022022466F1I0000649
|2022021714F210000674
|155.066,98
|0650805544
|Altid Yazılım İthalat İhracat A.Ş
|Acıbadem Mah. Asafbey Sk. Imer Apt No:7 A D: No: Tel:5538313922 Kadıköy/ist.
|202004202006
|0033
|2022022466F1I0000649
|2022021714F210000729
|18.659,13
|0650805544
|Altid Yazılım İthalat İhracat A.Ş
|Acıbadem Mah. Asafbey Sk. Imer Apt No:7 A D: No: Tel:5538313922 Kadıköy/ist.
|202101202112
|4510
|2022042166F1I0000536
|2022041414F210000017
|21.145,50
|0650805544
|Altid Yazılım İthalat İhracat A.Ş
|Acıbadem Mah. Asafbey Sk. Imer Apt No:7 A D: No: Tel:5538313922 Kadıköy/ist.
|202101202112
|4518
|2022042166F1I0000536
|2022041414F210000013
|19.030,95
|0650805544
|Altid Yazılım İthalat İhracat A.Ş
|Acıbadem Mah. Asafbey Sk. Imer Apt No:7 A D: No: Tel:5538313922 Kadıköy/ist.
|202101202112
|4518
|2022042166F1I0000536
|2022041414F210000021
|17.212,50
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201601201612
|0010
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001167
|35.761,35
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201701201712
|0010
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001168
|318.246,39
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201701201712
|0010
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001168
|70.721,42
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201701201712
|0010
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001168
|55.516,31
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201801201812
|0010
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001192
|396.800,73
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201801201812
|0010
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001192
|88.177,94
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201801201812
|0010
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001192
|50.702,32
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201712201712
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001157
|37.613,57
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201810201810
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001160
|36.619,02
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201802201802
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001161
|32.342,54
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201702201702
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001162
|20.816,55
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201811201811
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001164
|20.459,70
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201703201703
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001165
|20.151,90
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201801201801
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001166
|29.040,39
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201704201704
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001169
|24.965,10
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201803201803
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001170
|33.340,32
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201705201705
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001173
|22.841,46
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201804201804
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001175
|32.268,65
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201706201706
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001177
|39.140,33
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201805201805
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001180
|40.412,39
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201707201707
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001182
|18.679,68
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201806201806
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001185
|34.113,65
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201709201709
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001193
|23.361,17
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201808201808
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001195
|23.190,84
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201711201711
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001200
|29.786,36
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201809201809
|0015
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001201
|30.792,78
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201710201710
|0015
|2023022866F1I0000944
|2023022414F210001253
|22.432,10
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201807201809
|0033
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001159
|24.221,43
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201810201812
|0033
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001163
|34.155,55
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201701201703
|0033
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001172
|18.235,92
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201704201706
|0033
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001176
|28.982,29
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201707201709
|0033
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001181
|18.311,68
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201710201712
|0033
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001186
|29.944,02
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201801201803
|0033
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001198
|34.731,85
|0800338570
|Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti
|Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist.
|201804201806
|0033
|2022101766F1I0000987
|2022101314F210001204
|39.158,05
|0990372754
|Tasf.Hal.Atec Eğitim Danışmanlığı Ve Ltd.Şti
|Barbaros Mah/Semt Tunalı Hilmi Cad. No:79 D: No:11 Tel: Çankaya Ankara
|202201202211
|0010
|2023080766F1I0001253
|2023071414F210001334
|96.731,31
|1170214066
|Mehmet Emin Aydoğan
|Barbaros Mah. Mustafa Pehlivan Sk. No:25/1 D: No:1 Tel: Üsküdar/ist.
|201301201312
|0001
|2019111566F1J0000015
|2019111514F220000844
|180.793,70
|1170214066
|Mehmet Emin Aydoğan
|Barbaros Mah. Mustafa Pehlivan Sk. No:25/1 D: No:1 Tel: Üsküdar/ist.
|201401201412
|0001
|2019111566F1J0000015
|2019111514F220000858
|21.906,12
|1580322691
|Mehmet Bayram
|Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist.
|201902201902
|0015
|2022022466F1J0000603
|2022021714F220000296
|60.246,81
|1580322691
|Mehmet Bayram
|Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist.
|201902201902
|0015
|2022022466F1J0000603
|2022021714F220000296
|25.484,40
|1580322691
|Mehmet Bayram
|Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist.
|201903201903
|0015
|2022022466F1J0000603
|2022021714F220000298
|115.514,16
|1580322691
|Mehmet Bayram
|Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist.
|201903201903
|0015
|2022022466F1J0000603
|2022021714F220000298
|46.552,21
|1580322691
|Mehmet Bayram
|Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist.
|201905201905
|0015
|2022022466F1J0000603
|2022021714F220000299
|89.743,50
|1580322691
|Mehmet Bayram
|Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist.
|201905201905
|0015
|2022022466F1J0000603
|2022021714F220000299
|32.576,89
|1580322691
|Mehmet Bayram
|Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist.
|201906201906
|0015
|2022022466F1J0000603
|2022021714F220000302
|71.264,02
|1580322691
|Mehmet Bayram
|Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist.
|201906201906
|0015
|2022022466F1J0000603
|2022021714F220000302
|24.443,56
|1580322691
|Mehmet Bayram
|Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist.
|201904201904
|0015
|2022022466F1J0000603
|2022021714F220000304
|75.415,50
|1580322691
|Mehmet Bayram
|Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist.
|201904201904
|0015
|2022022466F1J0000603
|2022021714F220000304
|28.884,14
|1580322691
|Mehmet Bayram
|Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist.
|202101202112
|4501
|2022042166F1J0000537
|2022041414F220000113
|34.560,00
|1580322691
|Mehmet Bayram
|Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist.
|202101202112
|4515
|2022042166F1J0000537
|2022041414F220000115
|73.444,88
|1660013037
|Murat Bertan
|Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad.B1 Ve B2 Blok No:158 A D: No:14 Kadıköy/ist.
|201301201312
|0001
|2019111566F1J0000205
|2019111514F220000366
|147.890,45
|1660013037
|Murat Bertan
|Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad.B1 Ve B2 Blok No:158 A D: No:14 Kadıköy/ist.
|201301201312
|0001
|2019111566F1J0000205
|2019111514F220000366
|147.890,45
|1660013037
|Murat Bertan
|Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad.B1 Ve B2 Blok No:158 A D: No:14 Kadıköy/ist.
|201301201312
|0001
|2019111566F1J0000205
|2019111514F220000366
|116.537,68
|1680550171
|Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist.
|201701201712
|0010
|2023080766F1J0000828
|2023071414F220000439
|194.122,74
|1680550171
|Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist.
|201701201712
|0010
|2023080766F1J0000828
|2023071414F220000439
|60.826,86
|1680550171
|Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist.
|201701201712
|0010
|2023080766F1J0000828
|2023071414F220000439
|60.464,08
|1680550171
|Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist.
|201707201707
|0015
|2023080766F1J0000828
|2023071414F220000425
|29.125,47
|1680550171
|Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist.
|201709201709
|0015
|2023080766F1J0000828
|2023071414F220000434
|27.999,39
|1680550171
|Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist.
|201710201710
|0015
|2023080766F1J0000828
|2023071414F220000437
|27.839,37
|1680550171
|Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist.
|201712201712
|0015
|2023080766F1J0000828
|2023071414F220000444
|27.922,86
|1680550171
|Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist.
|201704201706
|0033
|2023080766F1J0000828
|2023071414F220000010
|34.160,64
|1680550171
|Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist.
|201707201709
|0033
|2023080766F1J0000828
|2023071414F220000012
|68.434,47
|1680550171
|Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist.
|201710201712
|0033
|2023080766F1J0000828
|2023071414F220000013
|68.536,08
|1790545511
|Cs İletişim Elektronik Ve Danışmanlık Ltd.Şti
|Osmanağa M Serasker C No:20 D: No:C Tel:2165509417 Kadıköy/ist.
|201301201312
|0010
|2019111566F1J0000336
|2019111514F220000564
|57.263,64
|1790545511
|Cs İletişim Elektronik Ve Danışmanlık Ltd.Şti
|Osmanağa M Serasker C No:20 D: No:C Tel:2165509417 Kadıköy/ist.
|201301201312
|0010
|2019111566F1J0000336
|2019111514F220000564
|19.087,88
|1790545511
|Cs İletişim Elektronik Ve Danışmanlık Ltd.Şti
|Osmanağa M Serasker C No:20 D: No:C Tel:2165509417 Kadıköy/ist.
|201201201212
|0010
|2020021766F1J0000477
|2020021414F220000053
|74.262,30
|1790545511
|Cs İletişim Elektronik Ve Danışmanlık Ltd.Şti
|Osmanağa M Serasker C No:20 D: No:C Tel:2165509417 Kadıköy/ist.
|201201201212
|0010
|2020021766F1J0000477
|2020021414F220000053
|24.754,10
|1790545511
|Cs İletişim Elektronik Ve Danışmanlık Ltd.Şti
|Osmanağa M Serasker C No:20 D: No:C Tel:2165509417 Kadıköy/ist.
|201201201212
|0010
|2020021766F1J0000477
|2020021414F220000053
|23.516,40
|1790545511
|Cs İletişim Elektronik Ve Danışmanlık Ltd.Şti
|Osmanağa M Serasker C No:20 D: No:C Tel:2165509417 Kadıköy/ist.
|201301201303
|0033
|2020021766F1J0000476
|2020021414F220000974
|18.134,28
|2050593833
|Cemremiz Turizm Ve Taşımacılık Tic. Ltd.Şti
|Hasanpaşa Mahallesi Berberbaşı Sokak No:10 D: No:10 Tel: Kadıköy/ist.
|202201202203
|0033
|2023112966F1K0000063
|2023112414F230000844
|197.764,87
|2060226654
|Tarkan Cengiz
|Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist.
|201505201505
|0015
|2023030866F1K0000011
|2023030814F230000165
|92.545,38
|2060226654
|Tarkan Cengiz
|Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist.
|201505201505
|0015
|2023030866F1K0000011
|2023030814F230000165
|32.113,25
|2060226654
|Tarkan Cengiz
|Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist.
|201505201505
|0015
|2023030866F1K0000011
|2023030814F230000165
|30.848,46
|2060226654
|Tarkan Cengiz
|Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist.
|201509201509
|0015
|2023030866F1K0000011
|2023030814F230000167
|41.679,90
|2060226654
|Tarkan Cengiz
|Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist.
|201510201510
|0015
|2023030866F1K0000011
|2023030814F230000168
|39.485,28
|2060226654
|Tarkan Cengiz
|Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist.
|201507201507
|0015
|2023030866F1K0000011
|2023030814F230000169
|51.533,43
|2060226654
|Tarkan Cengiz
|Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist.
|201507201507
|0015
|2023030866F1K0000011
|2023030814F230000169
|17.401,12
|2060226654
|Tarkan Cengiz
|Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist.
|201507201507
|0015
|2023030866F1K0000011
|2023030814F230000169
|17.177,81
|2060226654
|Tarkan Cengiz
|Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist.
|201508201508
|0015
|2023030866F1K0000011
|2023030814F230000170
|58.037,04
|2060226654
|Tarkan Cengiz
|Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist.
|201508201508
|0015
|2023030866F1K0000011
|2023030814F230000170
|19.345,68
|2060226654
|Tarkan Cengiz
|Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist.
|201508201508
|0015
|2023030866F1K0000011
|2023030814F230000170
|19.326,33
|2060226654
|Tarkan Cengiz
|Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist.
|201511201511
|0015
|2023030866F1K0000011
|2023030814F230000172
|168.486,84
|2060226654
|Tarkan Cengiz
|Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist.
|201511201511
|0015
|2023030866F1K0000011
|2023030814F230000172
|56.162,28
|2060226654
|Tarkan Cengiz
|Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist.
|201511201511
|0015
|2023030866F1K0000011
|2023030814F230000172
|53.747,30
|2060226654
|Tarkan Cengiz
|Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist.
|201512201512
|0015
|2023030866F1K0000011
|2023030814F230000173
|145.695,30
|2060226654
|Tarkan Cengiz
|Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist.
|201512201512
|0015
|2023030866F1K0000011
|2023030814F230000173
|48.565,10
|2060226654
|Tarkan Cengiz
|Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist.
|201512201512
|0015
|2023030866F1K0000011
|2023030814F230000173
|45.796,89
|Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01975901