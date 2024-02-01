  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Resmi İlanlar

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Yeniakit Publisher
2024-02-01 00:00:00 -

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

 
Vergi No MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI Adres Vergi Dönemi Ana V.K. Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç
0540430573 Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Galeryum Is H. No:23 D: No:109 Tel: Kadıköy/ist. 201201201201 0015 2020021766F1I0000348 2020021414F210000056 34.763,57
0540430573 Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Galeryum Is H. No:23 D: No:109 Tel: Kadıköy/ist. 201412201412 0015 2021021966F1I0000979 2021021714F210002439 356.178,05
0540430573 Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Galeryum Is H. No:23 D: No:109 Tel: Kadıköy/ist. 201512201512 0015 2021021966F1I0000979 2021021714F210002442 657.385,02
0540430573 Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Galeryum Is H. No:23 D: No:109 Tel: Kadıköy/ist. 201512201512 0015 2021021966F1I0000979 2021021714F210002442 146.085,56
0650805544 Altid Yazılım İthalat İhracat A.Ş Acıbadem Mah. Asafbey Sk. Imer Apt No:7 A D: No: Tel:5538313922 Kadıköy/ist. 202001202012 0010 2022022466F1I0000649 2022021714F210000674 155.066,98
0650805544 Altid Yazılım İthalat İhracat A.Ş Acıbadem Mah. Asafbey Sk. Imer Apt No:7 A D: No: Tel:5538313922 Kadıköy/ist. 202004202006 0033 2022022466F1I0000649 2022021714F210000729 18.659,13
0650805544 Altid Yazılım İthalat İhracat A.Ş Acıbadem Mah. Asafbey Sk. Imer Apt No:7 A D: No: Tel:5538313922 Kadıköy/ist. 202101202112 4510 2022042166F1I0000536 2022041414F210000017 21.145,50
0650805544 Altid Yazılım İthalat İhracat A.Ş Acıbadem Mah. Asafbey Sk. Imer Apt No:7 A D: No: Tel:5538313922 Kadıköy/ist. 202101202112 4518 2022042166F1I0000536 2022041414F210000013 19.030,95
0650805544 Altid Yazılım İthalat İhracat A.Ş Acıbadem Mah. Asafbey Sk. Imer Apt No:7 A D: No: Tel:5538313922 Kadıköy/ist. 202101202112 4518 2022042166F1I0000536 2022041414F210000021 17.212,50
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201601201612 0010 2022101766F1I0000987 2022101314F210001167 35.761,35
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201701201712 0010 2022101766F1I0000987 2022101314F210001168 318.246,39
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201701201712 0010 2022101766F1I0000987 2022101314F210001168 70.721,42
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201701201712 0010 2022101766F1I0000987 2022101314F210001168 55.516,31
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201801201812 0010 2022101766F1I0000987 2022101314F210001192 396.800,73
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201801201812 0010 2022101766F1I0000987 2022101314F210001192 88.177,94
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201801201812 0010 2022101766F1I0000987 2022101314F210001192 50.702,32
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201712201712 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001157 37.613,57
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201810201810 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001160 36.619,02
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201802201802 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001161 32.342,54
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201702201702 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001162 20.816,55
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201811201811 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001164 20.459,70
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201703201703 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001165 20.151,90
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201801201801 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001166 29.040,39
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201704201704 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001169 24.965,10
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201803201803 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001170 33.340,32
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201705201705 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001173 22.841,46
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201804201804 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001175 32.268,65
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201706201706 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001177 39.140,33
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201805201805 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001180 40.412,39
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201707201707 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001182 18.679,68
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201806201806 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001185 34.113,65
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201709201709 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001193 23.361,17
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201808201808 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001195 23.190,84
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201711201711 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001200 29.786,36
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201809201809 0015 2022101766F1I0000987 2022101314F210001201 30.792,78
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201710201710 0015 2023022866F1I0000944 2023022414F210001253 22.432,10
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201807201809 0033 2022101766F1I0000987 2022101314F210001159 24.221,43
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201810201812 0033 2022101766F1I0000987 2022101314F210001163 34.155,55
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201701201703 0033 2022101766F1I0000987 2022101314F210001172 18.235,92
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201704201706 0033 2022101766F1I0000987 2022101314F210001176 28.982,29
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201707201709 0033 2022101766F1I0000987 2022101314F210001181 18.311,68
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201710201712 0033 2022101766F1I0000987 2022101314F210001186 29.944,02
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201801201803 0033 2022101766F1I0000987 2022101314F210001198 34.731,85
0800338570 Arna Medya Bilişim Reklam Ve Org. Ldt.Şti Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Fıdan No:31 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. 201804201806 0033 2022101766F1I0000987 2022101314F210001204 39.158,05
0990372754 Tasf.Hal.Atec Eğitim Danışmanlığı Ve Ltd.Şti Barbaros Mah/Semt Tunalı Hilmi Cad. No:79 D: No:11 Tel: Çankaya Ankara 202201202211 0010 2023080766F1I0001253 2023071414F210001334 96.731,31
1170214066 Mehmet Emin Aydoğan Barbaros Mah. Mustafa Pehlivan Sk. No:25/1 D: No:1 Tel: Üsküdar/ist. 201301201312 0001 2019111566F1J0000015 2019111514F220000844 180.793,70
1170214066 Mehmet Emin Aydoğan Barbaros Mah. Mustafa Pehlivan Sk. No:25/1 D: No:1 Tel: Üsküdar/ist. 201401201412 0001 2019111566F1J0000015 2019111514F220000858 21.906,12
1580322691 Mehmet Bayram Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist. 201902201902 0015 2022022466F1J0000603 2022021714F220000296 60.246,81
1580322691 Mehmet Bayram Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist. 201902201902 0015 2022022466F1J0000603 2022021714F220000296 25.484,40
1580322691 Mehmet Bayram Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist. 201903201903 0015 2022022466F1J0000603 2022021714F220000298 115.514,16
1580322691 Mehmet Bayram Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist. 201903201903 0015 2022022466F1J0000603 2022021714F220000298 46.552,21
1580322691 Mehmet Bayram Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist. 201905201905 0015 2022022466F1J0000603 2022021714F220000299 89.743,50
1580322691 Mehmet Bayram Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist. 201905201905 0015 2022022466F1J0000603 2022021714F220000299 32.576,89
1580322691 Mehmet Bayram Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist. 201906201906 0015 2022022466F1J0000603 2022021714F220000302 71.264,02
1580322691 Mehmet Bayram Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist. 201906201906 0015 2022022466F1J0000603 2022021714F220000302 24.443,56
1580322691 Mehmet Bayram Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist. 201904201904 0015 2022022466F1J0000603 2022021714F220000304 75.415,50
1580322691 Mehmet Bayram Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist. 201904201904 0015 2022022466F1J0000603 2022021714F220000304 28.884,14
1580322691 Mehmet Bayram Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist. 202101202112 4501 2022042166F1J0000537 2022041414F220000113 34.560,00
1580322691 Mehmet Bayram Cevizli Mah. Barbaros Sk. No:29a D: No:1 Tel: Maltepe/ist. 202101202112 4515 2022042166F1J0000537 2022041414F220000115 73.444,88
1660013037 Murat Bertan Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad.B1 Ve B2 Blok No:158 A D: No:14 Kadıköy/ist. 201301201312 0001 2019111566F1J0000205 2019111514F220000366 147.890,45
1660013037 Murat Bertan Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad.B1 Ve B2 Blok No:158 A D: No:14 Kadıköy/ist. 201301201312 0001 2019111566F1J0000205 2019111514F220000366 147.890,45
1660013037 Murat Bertan Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad.B1 Ve B2 Blok No:158 A D: No:14 Kadıköy/ist. 201301201312 0001 2019111566F1J0000205 2019111514F220000366 116.537,68
1680550171 Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist. 201701201712 0010 2023080766F1J0000828 2023071414F220000439 194.122,74
1680550171 Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist. 201701201712 0010 2023080766F1J0000828 2023071414F220000439 60.826,86
1680550171 Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist. 201701201712 0010 2023080766F1J0000828 2023071414F220000439 60.464,08
1680550171 Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist. 201707201707 0015 2023080766F1J0000828 2023071414F220000425 29.125,47
1680550171 Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist. 201709201709 0015 2023080766F1J0000828 2023071414F220000434 27.999,39
1680550171 Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist. 201710201710 0015 2023080766F1J0000828 2023071414F220000437 27.839,37
1680550171 Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist. 201712201712 0015 2023080766F1J0000828 2023071414F220000444 27.922,86
1680550171 Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist. 201704201706 0033 2023080766F1J0000828 2023071414F220000010 34.160,64
1680550171 Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist. 201707201709 0033 2023080766F1J0000828 2023071414F220000012 68.434,47
1680550171 Beyribey Yapı Hafriyat Lojistik Otomotiv Ltd.Şti Hasanpaşa Mah. Abdül Halim Memduh Sok. No:No:1/20Kadıköy/ist. 201710201712 0033 2023080766F1J0000828 2023071414F220000013 68.536,08
1790545511 Cs İletişim Elektronik Ve Danışmanlık Ltd.Şti Osmanağa M Serasker C No:20 D: No:C Tel:2165509417 Kadıköy/ist. 201301201312 0010 2019111566F1J0000336 2019111514F220000564 57.263,64
1790545511 Cs İletişim Elektronik Ve Danışmanlık Ltd.Şti Osmanağa M Serasker C No:20 D: No:C Tel:2165509417 Kadıköy/ist. 201301201312 0010 2019111566F1J0000336 2019111514F220000564 19.087,88
1790545511 Cs İletişim Elektronik Ve Danışmanlık Ltd.Şti Osmanağa M Serasker C No:20 D: No:C Tel:2165509417 Kadıköy/ist. 201201201212 0010 2020021766F1J0000477 2020021414F220000053 74.262,30
1790545511 Cs İletişim Elektronik Ve Danışmanlık Ltd.Şti Osmanağa M Serasker C No:20 D: No:C Tel:2165509417 Kadıköy/ist. 201201201212 0010 2020021766F1J0000477 2020021414F220000053 24.754,10
1790545511 Cs İletişim Elektronik Ve Danışmanlık Ltd.Şti Osmanağa M Serasker C No:20 D: No:C Tel:2165509417 Kadıköy/ist. 201201201212 0010 2020021766F1J0000477 2020021414F220000053 23.516,40
1790545511 Cs İletişim Elektronik Ve Danışmanlık Ltd.Şti Osmanağa M Serasker C No:20 D: No:C Tel:2165509417 Kadıköy/ist. 201301201303 0033 2020021766F1J0000476 2020021414F220000974 18.134,28
2050593833 Cemremiz Turizm Ve Taşımacılık Tic. Ltd.Şti Hasanpaşa Mahallesi Berberbaşı Sokak No:10 D: No:10 Tel: Kadıköy/ist. 202201202203 0033 2023112966F1K0000063 2023112414F230000844 197.764,87
2060226654 Tarkan Cengiz Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist. 201505201505 0015 2023030866F1K0000011 2023030814F230000165 92.545,38
2060226654 Tarkan Cengiz Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist. 201505201505 0015 2023030866F1K0000011 2023030814F230000165 32.113,25
2060226654 Tarkan Cengiz Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist. 201505201505 0015 2023030866F1K0000011 2023030814F230000165 30.848,46
2060226654 Tarkan Cengiz Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist. 201509201509 0015 2023030866F1K0000011 2023030814F230000167 41.679,90
2060226654 Tarkan Cengiz Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist. 201510201510 0015 2023030866F1K0000011 2023030814F230000168 39.485,28
2060226654 Tarkan Cengiz Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist. 201507201507 0015 2023030866F1K0000011 2023030814F230000169 51.533,43
2060226654 Tarkan Cengiz Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist. 201507201507 0015 2023030866F1K0000011 2023030814F230000169 17.401,12
2060226654 Tarkan Cengiz Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist. 201507201507 0015 2023030866F1K0000011 2023030814F230000169 17.177,81
2060226654 Tarkan Cengiz Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist. 201508201508 0015 2023030866F1K0000011 2023030814F230000170 58.037,04
2060226654 Tarkan Cengiz Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist. 201508201508 0015 2023030866F1K0000011 2023030814F230000170 19.345,68
2060226654 Tarkan Cengiz Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist. 201508201508 0015 2023030866F1K0000011 2023030814F230000170 19.326,33
2060226654 Tarkan Cengiz Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist. 201511201511 0015 2023030866F1K0000011 2023030814F230000172 168.486,84
2060226654 Tarkan Cengiz Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist. 201511201511 0015 2023030866F1K0000011 2023030814F230000172 56.162,28
2060226654 Tarkan Cengiz Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist. 201511201511 0015 2023030866F1K0000011 2023030814F230000172 53.747,30
2060226654 Tarkan Cengiz Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist. 201512201512 0015 2023030866F1K0000011 2023030814F230000173 145.695,30
2060226654 Tarkan Cengiz Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist. 201512201512 0015 2023030866F1K0000011 2023030814F230000173 48.565,10
2060226654 Tarkan Cengiz Gümüşyaka Mah. Görev Sk. B Blok No:3 D: No:15 Tel: Silivri/ist. 201512201512 0015 2023030866F1K0000011 2023030814F230000173 45.796,89
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01975901