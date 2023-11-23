İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
2023-11-23 00:01:00 -
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
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|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|9960370506
|ÜSKÜDAR ANADOLU ELEKTROMARKET TİCARET LTD.ŞTİ.
|2023092813V8V0000049
|201701201712
|0010
|0010
|11.181,06
|3080
|10.164,60
|BARBAROS M.FEVZİ ÇAKMAK S.NUHKUYUSU C 7 ÜSKÜDAR İSTANBUL
|1970421384
|42976874322
|ŞABAN CAN
|2022081713V8N0000049
|201801201812
|0001
|0001
|3.886,25
|3080
|11.658,75
|ALTUNİZADE MAH. KISIKLI CAD. 28 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
|Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı 2 mükellef adına salınan 2 adet vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi ceza ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.’ un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01936856