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Resmi İlanlar İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Resmi İlanlar

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Yeniakit Publisher
2023-11-23 00:01:00 -

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

 
Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
9960370506   ÜSKÜDAR ANADOLU ELEKTROMARKET TİCARET LTD.ŞTİ. 2023092813V8V0000049 201701201712 0010 0010 11.181,06 3080 10.164,60 BARBAROS M.FEVZİ ÇAKMAK S.NUHKUYUSU C 7 ÜSKÜDAR İSTANBUL
1970421384 42976874322 ŞABAN CAN 2022081713V8N0000049 201801201812 0001 0001 3.886,25 3080 11.658,75 ALTUNİZADE MAH. KISIKLI CAD. 28 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı 2 mükellef adına salınan 2 adet vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi ceza ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.’ un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01936856