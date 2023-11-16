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Resmi İlanlar İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Resmi İlanlar

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Yeniakit Publisher
2023-11-16 00:05:00 -

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Toplam Borç
9130041774   ÜNİVERSAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESENTEPE KASAP S. ESER İŞHANI Kapı No:16 Daire No:64 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201801201812 9166 2018120466ZSJ0000001 2018120414ZSS0000001 6.780.786,39 TL 6.780.786,39 TL
5550073665 26602854698 MUSTAFA HAKKI KINACI ALKENT 2000 MAH. ÇINAR 2 SK.Kapı No:3 Daire No: Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 202001202012 9318 2022011966ZSF0001349 2022011914ZSO0000018 4.650.000,00 TL 4.650.000,00 TL
6310593204   NEOYAPI ARAZİ GELİŞTİRME İNŞAAT SANAYİ V VİŞNEZADE MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. Kapı No:70-3 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 202002202002 9321 2023072566ZSG0000097 2023022614ZSP0000050 1.995.000,00 TL 1.995.000,00 TL
Hisar Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01931725