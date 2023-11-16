İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
2023-11-16 00:05:00 -
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Toplam Borç
|9130041774
|ÜNİVERSAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
|ESENTEPE KASAP S. ESER İŞHANI Kapı No:16 Daire No:64 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|201801201812
|9166
|2018120466ZSJ0000001
|2018120414ZSS0000001
|6.780.786,39 TL
|6.780.786,39 TL
|5550073665
|26602854698
|MUSTAFA HAKKI KINACI
|ALKENT 2000 MAH. ÇINAR 2 SK.Kapı No:3 Daire No: Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|202001202012
|9318
|2022011966ZSF0001349
|2022011914ZSO0000018
|4.650.000,00 TL
|4.650.000,00 TL
|6310593204
|NEOYAPI ARAZİ GELİŞTİRME İNŞAAT SANAYİ V
|VİŞNEZADE MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. Kapı No:70-3 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|202002202002
|9321
|2023072566ZSG0000097
|2023022614ZSP0000050
|1.995.000,00 TL
|1.995.000,00 TL
|Hisar Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01931725