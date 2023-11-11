İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
2023-11-11 00:00:00 -
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Sıra No
|Mükellef Adı Soyadı (Ünvanı)
|Vergi Kimlik No
|Adres
|Vergilendirme Dönemi
|Vergi Kodu
|Ceza V.Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza Tutarı
|1
|BY PREFABRİK İNŞAAT METAL LOJİSTİK ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|1950454960
|AYDINTEPE MAH. İBRAHİM KORAY SK. 7 9 TUZLA İSTANBUL
|201801201812
|0010
|3080
|16.766,64
|50.436,37
|2
|ARENİST YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
|0740514019
|AYDINTEPE MAH. AKYILDIZ ÇIKMAZI SK. 10 TUZLA İSTANBUL
|201803201803
|0015
|3080
|99.349,17
|298.047,51
|3
|ARENİST YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
|0740514019
|AYDINTEPE MAH. AKYILDIZ ÇIKMAZI SK. 10 TUZLA İSTANBUL
|201804201804
|0015
|3080
|36.712,96
|110.138,88
|4
|ARENİST YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
|0740514019
|AYDINTEPE MAH. AKYILDIZ ÇIKMAZI SK. 10 TUZLA İSTANBUL
|201805201805
|0015
|3080
|27.984,44
|83.953,32
|5
|ARENİST YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
|0740514019
|AYDINTEPE MAH. AKYILDIZ ÇIKMAZI SK. 10 TUZLA İSTANBUL
|201806201806
|0015
|3080
|83.552,24
|251.561,70
|6
|ARENİST YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
|0740514019
|AYDINTEPE MAH. AKYILDIZ ÇIKMAZI SK. 10 TUZLA İSTANBUL
|201807201807
|0015
|3080
|62.642,16
|188.831,46
|7
|ARENİST YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
|0740514019
|AYDINTEPE MAH. AKYILDIZ ÇIKMAZI SK. 10 TUZLA İSTANBUL
|201808201808
|0015
|3080
|30.900,44
|93.606,30
|8
|ARENİST YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
|0740514019
|AYDINTEPE MAH. AKYILDIZ ÇIKMAZI SK. 10 TUZLA İSTANBUL
|201809201809
|0015
|3080
|89.291,55
|268.779,63
|9
|ARENİST YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
|0740514019
|AYDINTEPE MAH. AKYILDIZ ÇIKMAZI SK. 10 TUZLA İSTANBUL
|201810201810
|0015
|3080
|122.680,74
|368.947,20
|10
|ARENİST YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
|0740514019
|AYDINTEPE MAH. AKYILDIZ ÇIKMAZI SK. 10 TUZLA İSTANBUL
|201811201811
|0015
|3080
|72.323,22
|217.874,64
|11
|ARENİST YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
|0740514019
|AYDINTEPE MAH. AKYILDIZ ÇIKMAZI SK. 10 TUZLA İSTANBUL
|201812201812
|0015
|3080
|67.734,74
|204.109,20
|TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT OLUP YUKARIDA ADI,SOYADI VE UNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA SALINAN VERGİ VE CEZALAR NEDENİYLE TANZİM OLUNAN İHBARNAMELER BİLİNEN ADRESLERİNDE BULUNAMAMALARI NEDENİYLE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYILI V.U.K. NUN 103.-106.MADDELERİNE İSTİNADEN İLGİLİLERİN İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ DAİRESİNE BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAATTA BULUNMALARI VEYAHUT TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ HALİNDE KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI , BİR AYIN SONUNDA MÜRACAATTA BULUNMAYAN VEYA AÇIK ADRESİNİ BİLDİRMEYENLER HAKKINDA İŞBU İLANIN NEŞRİ TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI İLAN OLUNUR.
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Basın No: ILN01928645