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Resmi İlanlar İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Resmi İlanlar

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Yeniakit Publisher
2023-04-26 00:00:00 -

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

 

SOYADI-ADI(UNVANI) Vergi K.No ADRES Vergi Dönemi Verginin Nevi Cezanın Nevi Vergi Miktarı Ceza Miktarı
ASLAN TÜKEL 8730030029 SARIGAZİ MAH. BERCESTE SK. GLOBAL PLAZA 1/6 SANCAKTEPE/İSTANBUL 10/2017/-12/2017 GEL.GEÇ VCZC 45.448,69 9.089,74
ASLAN TÜKEL 8730030029 SARIGAZİ MAH. BERCESTE SK. GLOBAL PLAZA 1/6 SANCAKTEPE/İSTANBUL 07/2017-09/2017 GEL.GEÇ VCZC 13.627,88 8.176,74
ASLAN TÜKEL 8730030029 SARIGAZİ MAH. BERCESTE SK. GLOBAL PLAZA 1/6 SANCAKTEPE/İSTANBUL 01/2017-12/2017 GV VCZC 59.076.57 39.60,01
Sultanbeyli Vergi Dairesi müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı veya unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adres kaydı olmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat ve bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan ...........14/04/2023.............tarih ........269633........... sayılı tutanak tarihini takip eden 15. gün ilan tarihi olup, ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01818450