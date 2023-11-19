İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ
2023-11-19 00:05:00 -
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Plaka No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|7310576061
|63094346522
|İBRAHİM POLAT
|IHLAMURKUYU MAH. PETROL YOLU CAD. Kapı No:37 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201801201812
|4410
|4410
|2023102466G7G0000002
|2023102414G7G0000010
|12.306,24
|0,00
|0,00
|12.306,24
|8130133801
|41764522438
|SEVİM ŞİMŞEK
|CUMHURİYET MAH. GÜNDOĞDU SK. OZLEM Kapı No:5 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|201801201812
|4410
|4410
|2021120666G7H0000005
|2021120614G7H0000065
|12.306,24
|0,00
|0,00
|12.306,24
|4200021134
|34150777048
|LEVENT GÜLLER
|CUMHURİYET MAH. BAĞLARİÇİ SK. Kapı No:6E Daire No:32 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|201808201808
|0015
|0015
|2023091466G7D0000002
|2023091414G7D0000025
|12.102,41
|0,00
|0,00
|12.102,41
|1000313944
|30400188206
|MUSTAFA ATEŞ
|CUMHURİYET MAH. YASEMİN SK. SÖRYAP SİTESİ C BLOK C BLOK Kapı No:16 Daire No:9 Tel: SÖĞÜT BİLECİK
|201810201810
|0003
|0003
|2022040166G7A0000001
|2022040114G7A0000021
|12.016,30
|0,00
|0,00
|12.016,30
|7880188889
|60535155910
|SERDAR CEMAL SÜZEROĞLU
|PETROL İŞ MAH. ŞEHİT CENGİZ AKTAŞ SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL
|201810201810
|0003
|0003
|2022040166G7G0000002
|2022040114G7G0000038
|12.016,30
|0,00
|0,00
|12.016,30
|4200021134
|34150777048
|LEVENT GÜLLER
|CUMHURİYET MAH. BAĞLARİÇİ SK. Kapı No:6E Daire No:32 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|201804201804
|0015
|0015
|2023091466G7D0000002
|2023091414G7D0000022
|11.901,39
|0,00
|0,00
|11.901,39
|8160150397
|99133015708
|BENJAMİN TAGGER
|YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ
|201810201810
|0003
|0003
|2021111566G7H0000011
|2021111514G7H0000127
|11.467,77
|0,00
|0,00
|11.467,77
|9340270983
|18898679130
|MUSTAFA YALNIZGEZEN
|MEHMET AKIF ERSOY MAH. ULAŞ SK. Kapı No:4/1 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|201811201811
|0015
|0015
|2021111766G7I0000016
|2021111714G7I0000246
|11.448,00
|0,00
|0,00
|11.448,00
|8160150397
|99133015708
|BENJAMİN TAGGER
|YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ
|201809201809
|0003
|0003
|2021111566G7H0000011
|2021111514G7H0000145
|11.439,77
|0,00
|0,00
|11.439,77
|7310576061
|63094346522
|İBRAHİM POLAT
|IHLAMURKUYU MAH. PETROL YOLU CAD. Kapı No:37 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201701201712
|0010
|0010
|2023102466G7G0000002
|2023102414G7G0000027
|11.280,11
|0,00
|0,00
|11.280,11
|9160059431
|28007100424
|MEHMET ÜNSAL
|ÇAKMAK MAH. DEFNE SK. Kapı No:7B Daire No:18 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201803201803
|0015
|0015
|2021121366G7I0000001
|2021121314G7I0000016
|11.089,57
|0,00
|0,00
|11.089,57
|8130133801
|41764522438
|SEVİM ŞİMŞEK
|CUMHURİYET MAH. GÜNDOĞDU SK. OZLEM Kapı No:5 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|201801201812
|4418
|4418
|2021120666G7H0000005
|2021120614G7H0000070
|11.075,64
|0,00
|0,00
|11.075,64
|2880789658
|48487431368
|ŞAHİN DEMİRKIRAN
|AKDURAK MAH. SAKARYA CAD. Kapı No:58 Daire No:1 Tel: KANDIRA KOCAELİ
|201801201812
|4415
|4415
|2023060166G7B0000001
|2023060114G7B0000002
|11.064,40
|0,00
|0,00
|11.064,40
|9340270983
|18898679130
|MUSTAFA YALNIZGEZEN
|MEHMET AKIF ERSOY MAH. ULAŞ SK. Kapı No:4/1 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|201807201807
|0015
|0015
|2021111766G7I0000016
|2021111714G7I0000249
|10.948,98
|0,00
|0,00
|10.948,98
|"Alemdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup,yukarda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Vergi Ceza İhbarnameleri bilinen adreslerin de bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK. un 101-106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Vergi Dairesi'ne bizzat veya bil vekale müracaatta bu lunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
#ilangovtr
Basın No: ILN01934051