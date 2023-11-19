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Resmi İlanlar İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ
Resmi İlanlar

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ

Yeniakit Publisher
2023-11-19 00:05:00 -

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ

Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
7310576061 63094346522   İBRAHİM POLAT IHLAMURKUYU MAH. PETROL YOLU CAD. Kapı No:37 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201801201812 4410 4410 2023102466G7G0000002 2023102414G7G0000010 12.306,24 0,00 0,00 12.306,24
8130133801 41764522438   SEVİM ŞİMŞEK CUMHURİYET MAH. GÜNDOĞDU SK. OZLEM Kapı No:5 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 201801201812 4410 4410 2021120666G7H0000005 2021120614G7H0000065 12.306,24 0,00 0,00 12.306,24
4200021134 34150777048   LEVENT GÜLLER CUMHURİYET MAH. BAĞLARİÇİ SK. Kapı No:6E Daire No:32 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 201808201808 0015 0015 2023091466G7D0000002 2023091414G7D0000025 12.102,41 0,00 0,00 12.102,41
1000313944 30400188206   MUSTAFA ATEŞ CUMHURİYET MAH. YASEMİN SK. SÖRYAP SİTESİ C BLOK C BLOK Kapı No:16 Daire No:9 Tel: SÖĞÜT BİLECİK 201810201810 0003 0003 2022040166G7A0000001 2022040114G7A0000021 12.016,30 0,00 0,00 12.016,30
7880188889 60535155910   SERDAR CEMAL SÜZEROĞLU PETROL İŞ MAH. ŞEHİT CENGİZ AKTAŞ SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL 201810201810 0003 0003 2022040166G7G0000002 2022040114G7G0000038 12.016,30 0,00 0,00 12.016,30
4200021134 34150777048   LEVENT GÜLLER CUMHURİYET MAH. BAĞLARİÇİ SK. Kapı No:6E Daire No:32 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 201804201804 0015 0015 2023091466G7D0000002 2023091414G7D0000022 11.901,39 0,00 0,00 11.901,39
8160150397 99133015708   BENJAMİN TAGGER YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ 201810201810 0003 0003 2021111566G7H0000011 2021111514G7H0000127 11.467,77 0,00 0,00 11.467,77
9340270983 18898679130   MUSTAFA YALNIZGEZEN MEHMET AKIF ERSOY MAH. ULAŞ SK. Kapı No:4/1 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 201811201811 0015 0015 2021111766G7I0000016 2021111714G7I0000246 11.448,00 0,00 0,00 11.448,00
8160150397 99133015708   BENJAMİN TAGGER YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ 201809201809 0003 0003 2021111566G7H0000011 2021111514G7H0000145 11.439,77 0,00 0,00 11.439,77
7310576061 63094346522   İBRAHİM POLAT IHLAMURKUYU MAH. PETROL YOLU CAD. Kapı No:37 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201701201712 0010 0010 2023102466G7G0000002 2023102414G7G0000027 11.280,11 0,00 0,00 11.280,11
9160059431 28007100424   MEHMET ÜNSAL ÇAKMAK MAH. DEFNE SK. Kapı No:7B Daire No:18 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201803201803 0015 0015 2021121366G7I0000001 2021121314G7I0000016 11.089,57 0,00 0,00 11.089,57
8130133801 41764522438   SEVİM ŞİMŞEK CUMHURİYET MAH. GÜNDOĞDU SK. OZLEM Kapı No:5 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 201801201812 4418 4418 2021120666G7H0000005 2021120614G7H0000070 11.075,64 0,00 0,00 11.075,64
2880789658 48487431368   ŞAHİN DEMİRKIRAN AKDURAK MAH. SAKARYA CAD. Kapı No:58 Daire No:1 Tel: KANDIRA KOCAELİ 201801201812 4415 4415 2023060166G7B0000001 2023060114G7B0000002 11.064,40 0,00 0,00 11.064,40
9340270983 18898679130   MUSTAFA YALNIZGEZEN MEHMET AKIF ERSOY MAH. ULAŞ SK. Kapı No:4/1 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 201807201807 0015 0015 2021111766G7I0000016 2021111714G7I0000249 10.948,98 0,00 0,00 10.948,98
"Alemdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup,yukarda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Vergi Ceza İhbarnameleri bilinen adreslerin de bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK. un 101-106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Vergi Dairesi'ne bizzat veya bil vekale müracaatta bu lunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

#ilangovtr

Basın No: ILN01934051