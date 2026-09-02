İLAN

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

MALZEME SATIŞI İHALE İLANI



1-İhale İle Satışı Yapılacak Malzemeler ile Tahmin Edilen Bedelleri ve Geçici Teminat Miktarları:

İHALE KONUSU Tahmin Edilen Bedel (TL)

(KDVHariç) Geçici Teminat Miktarı(TL) Tarih Saat 1- Silivri İlçesi, Büyükkılıçlı Mahallesi hudutları dahilinde temsili Y:597415 X:4563286 koordinatlı alan ve çevresinde bulunan 41553,27 ton tüvenan kum malzemesi 6.234.652,64 187.039,57 15.09.2026 14:00 2- Maltepe İlçesi, Büyükbakkalköy Mahallesi hudutları dahilinde, S:53008 No’lu maden işletme ruhsatlı sahada bulunan 690.343,48 m3 karışık (dolgu) malzemesi 7.290.030,00 218.700,90 15.09.2026 15:00



Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci ve müteakip maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü

2-İhale Şartname ve Ekleri; İhale Şartname ve ekleri Vakıfbank TR910001500158007305441172 IBAN no'lu hesabına 6.500,00-TL yatırılarak Vatan Cad. Valilik Ek Hizmet Binası, No.64, Fatih/İstanbul adresinde, İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Biriminden (Kat:4) alınabilir ve mesai saatleri içinde yine aynı adreste görülebilir.

3-İhale Yeri: Vatan Cad. Valilik Ek Hizmet Binası, No.64, Fatih/İstanbul adresinde Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, 4. Kat Toplantı Salonu.

4-İhaleye katılmak isteyen tüm istekliler; 1) İhale dosyası alındı makbuzu, 2) Şartnamede belirtildiği şekli ile İhale Geçici teminatı, 3) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi, 4)Islak imzalı; posta adresi, varsa elektronik posta adresi (KEP,UETS), telefon numarası, e-mail beyanı, 5)Vekaleten katılacakların; ihaleye katılmaya yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi, noter tasdikli imza beyanı,6) 2886 sayılı yasa uyarınca ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname,7)İdarece hazırlanan ihale müracaat formu (EK-1) Posta yoluyla yapılacak tekliflerde verilecek,

Gerçek Kişi ise; 1)TC Kimlik Fotokopisi, Noter tasdikli imza beyanı, Yasal ikametgah belgesi, 2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odasında kayıtlı olduğunu gösteren belge,

Tüzel Kişi ise; 1) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Ticaret İl Müdürlüğü) alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 2) Güncel Yönetim Kurulunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve son Ticaret Sicil Gazetesi / Yönetim Kurulu bulunmayan Şirketler için yetkili kurul veya kişiyi gösteren ticaret sicil gazetesi ve son ticaret sicil gazetesi,3) Tüzel kişiyi temsile (teklif vermeye) yetkili olduğuna dair belge ve temsilci noter tasdikli imza sirküleri,

Ortak Girişim ise; Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.(her bir ortağın kendisine ait belgeler)

İle ihaleye başvurabilir.

5-Teklifler, yukarıda belirtilen adreste Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü-Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Birimi İhale Komisyonuna(Kat:4),15.09.2026 günü, ihale saatine kadar verilebilir. Posta ile gönderilecek belgeler ihale saatinden önce ulaşmış olması gerekmektedir.

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Basın No: ILN02539659