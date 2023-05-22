İSTANBUL VAKIFLAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 31.12.2023 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 31/05/2023 Çarşamba günü Saat 13:00’da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacaktır.

2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 30/05/2023 Salı günü saat 16:00’ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz (zemin kattaki) ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 yıldan daha eski olmaması gerekmektedir.

3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.

4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.

7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.

8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.

13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.

15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosundan öğrenilebilir.

16.İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminatlarının geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.

(Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (www. vgm. gov. tr.)

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER

SIRA DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE AYLIK

MUHAMMEN GEÇİCİ VE İHALE İHALE

NO NO BUCAĞI / KÖYÜ MEVKİİ NO NO NO M2 BEDEL EK TEMİNAT TARİHİ SAATİ

1 341160243000 İstanbul Şişli Merkez Nakiye Ergün (Zemin Kat Depolu Dükkan,1.Kat 2 Kapı,2.Kat 3 Kapı,3.Kat 4 Kapı,4.Kat 5 Kapı nolu çatı piyesli Bina İşyeri özel şartli 1009 33 934,43m2 Tam 130.000,00 TL 514.800,00 TL 31.05.2023 13:00

2 341030015000 İstanbul Beşiktaş Arnavutköy Kireçhane Oğul Özel Şartlı Arsa 581 31 57,46m2 Tam 2.500,00 TL 6.900,00 TL 31.05.2023 13:00

3 341030405002 İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Orman Krk.(B) ile işaretli Özel şartlı Arsa 1212 18 617,50m2'nin

137,50m2'si Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 31.05.2023 13:00

4 341030162000 İstanbul Beşiktaş Arnavutköy Girgin Özel Şartlı Arsa 104 6 166,42m2 Tam 900,00 TL 2.490,00 TL 31.05.2023 13:00

5 341030503000 İstanbul Beşiktaş Arnavutköy Arnavutköy Dere Özel Şartlı Arsa 1256 61 109,96m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL 31.05.2023 13:00

6 341130054003 İstanbul Sarıyer İstinye Ressam Hikmet Onat Krk.(A ve B) ile işaretli Özel şartlı Arsa 235 3 353m2'nın

160m2'si Tam 8.000,00 TL 22.080,00 TL 31.05.2023 13:00

7 341130468001 İstanbul Sarıyer Rumelihisarı Bebek Caddesi Hacı Mimar Kemalettin Camii WC'sı(Beş Kabinli) 71 3 Tam 3.500,00 TL 9.660,00 TL 31.05.2023 13:00

8 341130235047 İstanbul Sarıyer Poligon Camii ve Çeşme Krk.(121)ile işaretli Arsa 380 29 54,843m2'nın

1.171,61m2'si 18399/43914 3.000,00 TL 8.280,00 TL 31.05.2023 13:00

9 341130205000 İstanbul Sarıyer Tarabya Dereiçi ve Tarevet Arsa 961 25 29,99m2 5/8 500,00 TL 1.380,00 TL 31.05.2023 13:00

10 341130304022 İstanbul Sarıyer Yeni Başkent Çıkmazı Krk.(5) ile işaretli Özel Şartlı Arsa 730 2 6,642,50m2'nın

430m2'si Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 31.05.2023 13:00

11 341130041000 İstanbul Sarıyer Büyükdere Ekserci ve Büyüktepe Özel şartlı Arsa 559 19 86,01m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL 31.05.2023 13:00

12 341130149000 İstanbul Sarıyer Tarabya Baltacı Arsa 1756 7 108,09m2 1/3 500,00 TL 1.380,00 TL 31.05.2023 13:00

13 341052316000 İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Yeni Alem Özel Şartlı Arsa 1188 11 59,90m2 Tam 900,00 TL 2.490,00 TL 31.05.2023 13:00

14 341052279000 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Kalfa Yamağı Özel Şartlı Arsa 2945 25 238,85m2 Tam 3.750,00 TL 15.000,00 TL 31.05.2023 13:00

15 341051166000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Taburağası Özel Şartlı Arsa 1389 11 42,66m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 31.05.2023 13:00

16 341050165000 İstanbul Beyoğlu Arapcamii Tersane 12 Kapı nolu Dükkan 1123 25,40,41,42,43,44,45 ve 46 25m2 Tam 9.000,00 TL 45.900,00 TL 31.05.2023 13:00

17 341052506000 İstanbul Beyoğlu Emekyemez Harup 7 Apt.1.Kat 25 Kapı nolu Büro 274 5 11m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 31.05.2023 13:00

18 341052508000 İstanbul Beyoğlu Emekyemez Harup 7 Apt.1.Kat 24 Kapı nolu Büro 274 5 16m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 31.05.2023 13:00

19 341030862000 İstanbul Beşiktaş Ortaköy Tüfekçi Bahri Özel Şartlı Arsa 46 7 67,50m2 Tam 500,00 TL 6.000,00 TL 31.05.2023 13:00

20 341030466000 İstanbul Beşiktaş Abbasağa Gazino Özel Şartlı Arsa 343 6 108,99m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 31.05.2023 13:00

21 341130014001 İstanbul Sarıyer Mirgün Fıstıklıbağ Krk.(B ) ile işaretli Arsa 951 17 266m2'nın

200m2'si Tam 5.000,00 TL 13.800,00 TL 31.05.2023 13:00

22 341160751000 İstanbul Şişli Meşrutiyet Hacı Mansur Murat Han İş Merkezi 2.Kat 61/4 Kapı Nolu Özel Şartlı Ofis İşyeri 939 47 100m2 Tam 15.000,00 TL 41.400,00 TL 31.05.2023 13:00

23 341050080000 İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Lokumcu Özel Şartlı Arsa 1186 13 49,55m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 31.05.2023 13:00

24 342090134004 İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Eski Ali Paşa Caddesi 2D Kapı nolu Dükkan 1541 1 14m2 Tam 6.500,00 TL 17.940,00 TL 31.05.2023 13:00

25 342090134005 İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Eski Ali Paşa Caddesi 2C Kapı nolu Dükkan 1541 1 14m2 Tam 7.000,00 TL 19.320,00 TL 31.05.2023 13:00

26 342090134006 İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Eski Ali Paşa Caddesi 2B Kapı nolu Dükkan 1541 1 14m2 Tam 7.000,00 TL 19.320,00 TL 31.05.2023 13:00

27 342090134007 İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Eski Ali Paşa Caddesi 2A Kapı nolu Dükkan 1541 1 14m2 Tam 8.000,00 TL 22.080,00 TL 31.05.2023 13:00

28 341092355000 İstanbul Fatih Silivrikapı Bezirgan Odaları Apt.Zemin Kat 11/A Kapı Nolu Depolu Dükkan 1191 233 103,42m2 Tam 10.000,00 TL 45.000,00 TL 31.05.2023 13:00

29 341091564003 İstanbul Fatih Topkapı Marifetname Caddesi Arsa 1902 2 ve 4 515,63m2 Tam 6.000,00 TL 25.000,00 TL 31.05.2023 13:00

30 341091981000 İstanbul Fatih Seyitömer Evliya Ata Arsa 1437 10 126m2 Tam 700,00 TL 5.000,00 TL 31.05.2023 13:00

31 34109363000 İstanbul Fatih Cerrahpaşa Haseki Caddesi Haseki Sultan Camii WC'si 1132 44 ve 45 Tam 250,00 TL 690,00 TL 31.05.2023 13:00

32 342090206000 İstanbul Fatih Akşemsettin Emir Buharı Emir Buhari Camii WC'si 2047 14 Tam 300,00 TL 830,00 TL 31.05.2023 13:00

33 341091952000 İstanbul Fatih Ayvan Saray Mürsel Paşa Arsa 2859 10 5,81m2 Tam 350,00 TL 970,00 TL 31.05.2023 13:00

34 341091384000 İstanbul Fatih Mevlana Kapı Kemikli Burun Krk.(C) ile işaretli Arsa 1574 1 9m2 1/12 100,00 TL 280,00 TL 31.05.2023 13:00

35 341090108000 İstanbul Fatih Yedikule Kehribar Arsa 1222 40 72m2 Tam 70,00 TL 1.000,00 TL 31.05.2023 13:00

36 342090024001 İstanbul Fatih Aksaray Tiryaki Hasan Paşa Baklalı Kemalettin Camii WC'si 858 29 Tam 5.000,00 TL 40.000,00 TL 31.05.2023 13:00

37 341091625000 İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Pir Sultan Arsa 2242 24 246,75m2 3/14 300,00 TL 830,00 TL 31.05.2023 13:00

38 341090300000 İstanbul Fatih Ayvansaray Dervişzade Krk.(B) ile işaretli Arsa 2897 15 16,34m2 Tam 250,00 TL 690,00 TL 31.05.2023 13:00

39 341090415000 İstanbul Fatih Haseki Sultan Haseki Caddesi Keyci Hatun Camii WC'si 1103 10 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 31.05.2023 13:00

40 341092033000 İstanbul Fatih Mevlanakapı Silivrikapı Yağhane Arsa 1407 1 93m2 1/4 800,00 TL 2.210,00 TL 31.05.2023 13:00

41 341091156001 İstanbul Fatih Ayvansaray Eğrikapı Arsa 2702 26,35,36 192,34m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 31.05.2023 13:00

42 341090790000 İstanbul Fatih Cerrahpaşa Ağababa Davutpaşa Camii WC'si 1157 53 Tam 550,00 TL 1.520,00 TL 31.05.2023 13:00

43 341090112000 İstanbul Fatih Koca Mustafa Paşa Ebe Arsa 1228 1 54m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 31.05.2023 13:00

44 341092326000 İstanbul Fatih Karagümrük Sofalı Çeşme Arsa 2523 8 152,08m2 1/2 1.500,00 TL 4.140,00 TL 31.05.2023 13:00

45 341092123006 İstanbul Fatih Karagümrük Öztan Krk.(D) ile işaretli Arsa 2592 1 223,60m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 31.05.2023 13:00

46 341092111000 İstanbul Fatih Yedikule Hasan Hüseyin Çeşmesi Arsa 1073 27 1.393m2 3/28 5.000,00 TL 13.800,00 TL 31.05.2023 13:00

47 341091064000 İstanbul Fatih Sancaktar Hayrettin Emirler Çeşmesi Caddesi Arsa 479 15 73m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 31.05.2023 13:00

48 341091172000 İstanbul Fatih Zeyrek Kadıçeşme Arsa 2445 24 46,28m2 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 31.05.2023 13:00

49 341071424000 İstanbul Fatih İsakpaşa Mehmetpaşa Camii Özel şartlı Arsa 680 19 61,50m2 Tam 1.500,00 TL 10.000,00 TL 31.05.2023 13:00

50 341071856000 İstanbul Fatih Mercanağa Validhan Validehan Sağırhan Üst Kat 36 Kapı nolu Oda İşyeri 339 21m2 Tam 1.100,00 TL 6.000,00 TL 31.05.2023 13:00

51 341070760000 İstanbul Fatih Mercanağa Nasuhiye 7/1 Kapı nolu Dükkan 339 302 56m2 Tam 1.300,00 TL 6.000,00 TL 31.05.2023 13:00

52 341070768002 İstanbul Fatih Molla Hüsrev Molla Şemsettin Molla Gürani Camii WC'si (7 Kabinli) 988 1 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL 31.05.2023 13:00

53 341071967000 İstanbul Fatih Dayahatun Büyük Yeni Han 32 Kapı nolu Kargir Dükkan (Kömürlük) 259 3.50m2 2/3 150,00 TL 420,00 TL 31.05.2023 13:00

54 341071787000 İstanbul Fatih Süleymaniye Uzunçarşı Yiğit İşhanı Bodrum Kat 15 Kapı nolu Dükkan 282 52 19m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 31.05.2023 13:00

55 341071788000 İstanbul Fatih Süleymaniye Uzunçarşı Yiğit İşhanı Bodrum Kat 17 Kapı nolu Dükkan 282 54 21m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL 31.05.2023 13:00

56 341072033012 İstanbul Fatih Demirtaş Uzun Çarşı Cad. Tarakçı Cafer Sk. 5 Kargir Han Zemin Kat 5 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan 341 13 6m2 35683/73728 400,00 TL 1.110,00 TL 31.05.2023 13:00

57 341072033017 İstanbul Fatih Demirtaş Uzun Çarşı Cad. Tarakçı Cafer Sk. 5 Kargir Han Zemin Kat 10 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan 341 13 2m2 35683/73728 400,00 TL 1.110,00 TL 31.05.2023 13:00

58 341072033020 İstanbul Fatih Demirtaş Uzun Çarşı Cad. Tarakçı Cafer Sk. 5 Kargir Han 1.Kat 13 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan 341 13 13m2 35683/73728 700,00 TL 1.940,00 TL 31.05.2023 13:00

59 341072033022 İstanbul Fatih Demirtaş Uzun Çarşı Cad. Tarakçı Cafer Sk. 5 Kargir Han 1.Kat 15 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan 341 13 20m2 35683/73728 1.000,00 TL 2.760,00 TL 31.05.2023 13:00

60 341072033026 İstanbul Fatih Demirtaş Uzun Çarşı Cad. Tarakçı Cafer Sk. 5 Kargir Han 1.Kat 19 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan 341 13 6m2 35683/73728 250,00 TL 690,00 TL 31.05.2023 13:00

61 341072033029 İstanbul Fatih Demirtaş Uzun Çarşı Cad. Tarakçı Cafer Sk. 5 Kargir Han 2.Kat 22 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan 341 13 3m2 35683/73728 200,00 TL 560,00 TL 31.05.2023 13:00

62 341072033031 İstanbul Fatih Demirtaş Uzun Çarşı Cad. Tarakçı Cafer Sk. 5 Kargir Han 2.Kat 24 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan 341 13 15m2 35683/73728 300,00 TL 830,00 TL 31.05.2023 13:00

63 341072033041 İstanbul Fatih Demirtaş Uzun Çarşı Cad. Tarakçı Cafer Sk. 5 Kargir Han 2.Kat 34 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan 341 13 10m2 35683/73728 500,00 TL 1.380,00 TL 31.05.2023 13:00

64 341082136000 İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz-Mithatpaşa İki Kemer Mevkii Özel Şartlı Arsa 347 12 7.849,94m2'nın

1.804,53m2'si 180475/784984 10.000,00 TL 55.000,00 TL 31.05.2023 13:00

65 342080035000 İstanbul Eyüpsultan Düğmeciler Ahmet Dede Caddesi Krk.(B) ile işaretli Özel Şartlı Arsa 342 3 275m2'nın

161m2'si Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 31.05.2023 13:00

66 341081745000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Lale Arsa 151 23 175m2 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 31.05.2023 13:00

67 342080108003 İstanbul Eyüpsultan Nişanca Zal Mahmutpaşa Cad. Krk.(C) ile işaretli Kızıl Mescit Camii WC'Sİ 65 53 Tam 2.250,00 TL 6.210,00 TL 31.05.2023 13:00

68 342080097001 İstanbul Eyüpsultan Cezri Kasım Zal Mahmutpaşa Cezri Kasım Camii WC'si 65 25 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 31.05.2023 13:00

69 341081592001 İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy Atatürk Caddesi Krk.(B) ile işaretli Hatice Sultan Camii WC'si Özel Şartlı 24 3 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 31.05.2023 13:00

70 341081962000 İstanbul Eyüpsultan Üç şehitler Erdi Arsa 222 12 44m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL 31.05.2023 13:00

71 342080181002 İstanbul Eyüpsultan Gümüşsuyu Gümüşsuyu Krk.(C) ile işaretli Arsa 34 5 420m2'nın

80m2'si Tam 300,00 TL 830,00 TL 31.05.2023 13:00

72 342080094000 İstanbul Eyüpsultan Rami Cuma Altunizade Bağ Arsa 239 12 92m2 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 31.05.2023 13:00

73 341060033000 İstanbul Büyükçekmece Kıraç Çakmaklı Arsa 149 28 2.500m2 7/10 7.000,00 TL 30.000,00 TL 31.05.2023 13:00

74 591220107002 Tekirdağ Çorlu Camii Atik Saray Caddesi Arsa 57 19 36m2 Tam 450,00 TL 1.250,00 TL 31.05.2023 13:00

75 591220070000 Tekirdağ Çorlu Şeyhsinan Salih Omurtak Cad. 143 Çorlu Vakıf İşhanı 3.Kat 311 kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 700,00 TL 1.940,00 TL 31.05.2023 13:00

76 591220096000 Tekirdağ Çorlu Şeyhsinan Salih Omurtak Cad. 143 Çorlu Vakıf İşhanı 5.Kat 506 kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 850,00 TL 2.350,00 TL 31.05.2023 13:00