İSTANBUL VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE İLANI





ASGARİ İSTENİLEN KİRA BEDELLER

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması,

a) Sözleşme süresinin 3 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması, (Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması durumunda, yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ayı geçmemesi

b) Kira bedellerinin; ilk yılın aylık kirasının 1.800-TL,

- 2. ve 3. Yılın aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre (%) Değişim Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin alınması,

- 4. Yılın aylık kira bedelinin; 9.000-TL + Önceki 3 yılın TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre (%) Değişim Oranı esas alınarak) artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

- 5. Yıldan işin (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre (%) Değişim Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,