İSTANBUL VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İHALE İLANLARI

1. İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Aziz Mahmut Hüdayi Cadde-Sk.-Mevkii Mehmetpaşa Ada 379 Parsel 8 Yüzölçümü (m2) 276,76 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Basmahane Vakfı Sultan Mustafa Han-ı Salis Bin Sultan Ahmed Han Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesinde bulunan, 379 ada, 8 parsel nolu, 276,76 m² yüz ölçümlü “Basmahane” vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 28.04.2025 tarihli ve 263/239 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; "Ticari (Kafe/Restoran/Ofis)" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu Park Alanı İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 25 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 22Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Toplam sözleşme süresinin; yer teslimi tarihinden itibaren 3 yılı inşaat süresi olmak üzere toplam 25 yıl olması, 2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, 3)Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin; 1. yıl aylık kirasının 5.000,00-TL olması, 2. ve 3. yıl aylık kira bedelinin, bir önceki yılın TÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi, - 4. yılın başından itibaren kira bedelinin aylık 15.000,00 TL + önceki 3 yılın TÜFE artışının eklenerek belirlenmesi, - 5. yıldan 13. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kirası + TÜFE artışı yapılarak belirlenmesi, - 14. yıl kirasının günün piyasa rayiçleri dikkate alınarak 13. yıl kirası + TÜFE’den (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) az olmamak kaydı ile İdarece belirlenecek iki SPK lisanslı şirket tarafından hesaplanacak bedellerin ortalaması alınarak Komisyon Kararı ile yeniden belirlenmesi ve bu bedel üzerinden alınması, - 15. yıldan sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında artırılarak belirlenmesi. Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 4.387.235,47-TL (DörtmilyonüçyüzseksenyedibinikiyüzotuzbeşTürklirasıkırkyediKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 131.617.07-TL (YüzotuzbirbinaltıyüzonyediTürklirasıyediKuruş)’dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu 0216695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail:[email protected].–İnternetAdresi:www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar2.BölgeMüdürlüğü,Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 18/12/2025, 14:00 İhale Tarih ve Saati 18/12/2025, 14:00

2. İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Adalar Mahallesi Kınalıada Cadde-Sk.-Mevkii Beşiroğlu Sokak ve Ardıç Sokak kesişiminde Ada 253 (E:18) ada Parsel 9 (E:1) parsel Yüzölçümü (m2) 116,75 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Zemini Şehzade Sultan Mehmet

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Beşiroğlu Sokak ve Ardıç Sokak kesişiminde bulunan, 253 (E:18) ada, 9 (E:1) parsel nolu, 116,75 m² sahalı “Arsa” vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 28.07.2025 tarihli ve 464/446 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; "Konut/Ofis" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 25 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 22Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Toplam sözleşme süresinin 3 (üç) yıl restorasyon (inşaat) süresi dahil 25 (yirmibeş) yıl olması, 2) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması, 3) Yer teslim tarihinden itibaren; -1. yıl aylık 3.000,00 TL(ÜçbinTürkLirası) kira alınması, - 2. ve 3. yıl aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline yıllık TÜFE oranında (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı esas alınarak) artış yapılarak belirlenmesi, - 4. yıl (işletmenin ilk yılı) kirasının aylık, 15.000TL + önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalara göre değişim oranı) artışı- olması, - 5.yıldan 15. yılın sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın TÜFE on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılarak belirlenmesi, - 16. yılın aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, - 17. yıldan sözleşme süresinin (25. yılın) sonuna kadar aylık kira bedellerinin, her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 7.636.838,12-TL (YedimilyonaltıyüzotuzaltıbinsekizyüzotuzsekizTürklirasıonikiKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 229.105,15-TL (İkiyüzyirmidokuzbinyüzbeşTürklirasıonbeşKuruş)’dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu 0216695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail:[email protected].–İnternetAdresi:www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 19/12/2025, 14:00 İhale Tarih ve Saati 19/12/2025, 14:00

3. İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Kadıköy Mahallesi Rasimpaşa Cadde-Sk.-Mevkii Elmalıçeşme Sokak Ada 231 Parsel 20 Yüzölçümü (m2) 115,50 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi "Bahçeli Ahşap Ev" Vakfı Arapgirli Gümrük Emini ve Kıbrıs Muhasıllı Osman Paşa Bin Ömer Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Rasimpaşa Mahallesinde bulunan, Arapgirli Gümrük Emini ve Kıbrıs Muhasıllı Osman Paşa Bin Ömer Ağa Vakfına ait, 231 ada, 20 parsel nolu, 115,50 m² alanlı "Bahçeli Ahşap Ev" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 20.10.2025 tarihli ve 666/621 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; "Konut/Ofis" fonksiyonunda kullanılmak üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu İskan İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 25 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 2Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 23Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması, b) Konut veya Ofis fonksiyonunda kullanılmak üzere ihya edilecek taşınmazın kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 6.000,00-TL olması, -2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yılın aylık kira bedelinin; 35.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması. -4. yıldan 13. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -14. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -15. yıldan sözleşme (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 8.808.458,45-TL (SekizmilyonsekizyüzsekizbindörtyüzellisekizTürklirasıkırkbeşKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 264.253,75-TL (İkiyüzaltmışdörtbinikiyüzelliüçTürklirasıyetmişbeşKuruş)’dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu 0216695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail:[email protected].–İnternetAdresi:www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 23/12/2025, 14:00 İhale Tarih ve Saati 23/12/2025, 14:00

4. İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Kadıköy Mahallesi Rasimpaşa Cadde-Sk.-Mevkii Taşlıbayır Sokak Ada 212 Parsel 25 Yüzölçümü (m2) 93,50 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi "Ahşap Ev" Vakfı İbrahimağa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti İbrahimağa Vakfına ait, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Rasimpaşa Mahallesi'nde bulunan, tapuda 212 ada, 25 parsel sayılı, 93,50 m² alanlı "Ahşap Ev" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 25.08.2025 tarihli ve 544/511 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; “Ticari” kullanılmak üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu Ticaret + Konut Alanı İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 25 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 22Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a)Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması, b)Ticari fonksiyon (Perakende ticaret ve büro-ofis faaliyetleri, kafeterya, lokanta, çay ocağı vb. yeme-içme faaliyetleri ile sanat atölyeleri, sanat galerileri ve kültürel sanatsal amaçlı kullanımlar) olarak kullanılmak üzere ihya edilecek taşınmazın kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 4.000,00-TL olması, -2. ve 3. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -4. yılın aylık kira bedelinin; 20.000,00-TL'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -5. yıldan 14. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -15. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -16. yıldan sözleşme (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 4.895.831,87-TL (DörtmilyonsekizyüzdoksanbeşbinsekizyüzotuzbirTürklirasıSeksenyediKuruş)Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 146.874,96-TL (YüzkırkaltıbinsekizyüzyetmişdörtTürklirasıDoksanaltıKuruş)’dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu 0216695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail:[email protected].–İnternetAdresi:www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar2.BölgeMüdürlüğü,Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 25/12/2025, 14:00 İhale Tarih ve Saati 25/12/2025, 14:00

5. İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Kartal Mahallesi Gümüşpınar (Eski Soğanlık) Cadde-Sk.-Mevkii Samandıra Caddesi Ada 10261 ada (eski:1071) Parsel 7 Yüzölçümü (m2) 300,66 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi " Kargir Hamam " Vakfı Ahmet Efendi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Ahmet Efendi Vakfına ait, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan, 10261 ada (eski:1071 ada), 7 parsel sayılı, 300,66 m² sahalı "Kargir Hamam" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 03.11.2025 tarihli ve 690/647 nolu Kararındabelirtilen (Ek-12) şartlar çerçevesinde; “Hamam/Kafe’’ fonksiyonunda kullanılmak üzere 35 (otuzbeş) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu Konut (Tescilli Parsel) İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 35 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 32Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 35 yıl olması, b) Hamam / Kafe fonksiyonunda kullanılmak üzere ihya edilecek taşınmazın kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 3.000,00-TL olması, - 2. ve 3. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 4. yılın aylık kira bedelinin; 12.500,00-TL'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, - 5. yıldan 19. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 20. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması. - 21. yıldan sözleşme (35. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 4.873.697,02-TL (DörtmilyonsekizyüzyetmişüçbinaltıyüzdoksanyediTürklirasıikiKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 146.210,91-TL (YüzkırkaltıbinikiyüzonTürklirasıDoksanbirKuruş)’dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu 0216695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail:[email protected].–İnternetAdresi:www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 26/12/2025, 14:00 İhale Tarih ve Saati 26/12/2025,14:00

6. İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmeküzere,belirlenenkirabedelleriüzerindenartışyapılmaksuretiyle“2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Valide-i Atik (Tapu: Muratreis) Cadde-Sk.-Mevkii Karamanoğlu Sokak Ada 172 Parsel 18 Yüzölçümü 178,60 m2 HisseMiktarı 1/8 hissesi Emetullah Gülnuş Valide Sultan Vakfı 200/1600 hissesi Vakıflar Genel Müdürlüğü 12/16 hissesi Derendeli Mehmet Paşa Vakfı Cinsi Arsa Vakfı Emetullah Gülnuş Valide Sultan Vakfı Vakıflar Genel Müdürlüğü Derendeli Mehmet Paşa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Valide-i Atik Mahallesi, Karamanoğlu Sokak, 172 ada, 18 parselde kayıtlı “Arsa” vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 12.05.2025 tarihli ve 305/282 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 (yirmibeş) yıl süreli "Konut/Ofis" fonksiyonunda(Bodrum Katta 1 adet daire ve ortak alan olmak üzere, zemin katta 2 adet daire, 1.normal katta ve 2.normal katta 2 adet daire ve 3.normal katta 2 adet çatı piyesli daire olmak üzere 9 adet bağımsız bölümden oluşan ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhaleUsulü KapalıTeklif(2886SayılıKanun'un35-amaddesi) Süresi 25 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 23 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması AsgariAylıkKira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; (Yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren en fazla 6 (altı) ay gecikmesi) a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması, b) Konut/Ofis fonksiyonu ile değerlendirilen taşınmazın kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 10.500,00-TL olması, - 2. yıl için aylık kira bedellerinin; bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 3. yılın aylık kira bedelinin; 58.500,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, - 4. yıldan 10. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oram esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 11. yıl kira aylık bedelinin, günün piyasa rayiçleri dikkate alınarak 10. yıl kirası+TÜFE'den (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) az olmamak kaydı ile İdarece belirlenecek iki SPK lisanslı şirket tarafından hesaplanacak bedellerin ortalaması alınarak Komisyon Kararı ile yeniden belirlenmesi ve bu bedel üzerinden alınması, - 12. yıldan sözleşme (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl)belirlenen Aylık kirabedelleriilebirlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 14.479.417,10-TL (OndörtmilyondörtyüzyetmişdokuzbindörtyüzonyediTürkLirasıonKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) GeçiciTeminat 434.382,52-TL (DörtyüzotuzdörtbinüçyüzseksenikiTürkLirasıelliikiKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhaleDokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı veTeslimEdileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu 0216695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail:[email protected].–İnternetAdresi:www.vgm.gov.tr/ihaleler İhaleDokümanBedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhaleninYapılacağı Adres İstanbul Vakıflar2.BölgeMüdürlüğü,Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 30/12/2025, 14:00 İhale Tarih ve Saati 30/12/2025, 14:00

7. İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmeküzere,belirlenenkirabedelleriüzerindenartışyapılmaksuretiyle“2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Selami Ali Cadde-Sk.-Mevkii Babacan Sokak Ada 1210 Parsel 61 Yüzölçümü 110,00 m2 HisseMiktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Kasapbaşızade Süleyman Efendi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selami Ali Mahallesi, Babacan Sokağında bulunan 1210 ada, 61 parsel sayılı 110,00 m² sahalı “arsa” vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 28.07.2025 tarihli ve 470/451 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 21 yıl süreyle "Konut" fonksiyonunda kullanılmak üzere, (Bodrum Kat 1 nolu Daire, Zemin Kat 2 nolu Daire, 1. Normal Kat 3 nolu Daire, 2. Normal Kat 4 nolu Daire, 3. Normal Kat (Çatı piyes eklentisi olan) 5 nolu Daire) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhaleUsulü KapalıTeklif(2886SayılıKanun'un35-amaddesi) Süresi 21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması AsgariAylıkKira Bedeli 1)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a)Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması, b)Konut olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 7.500,00-TL olması, -2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yılın aylık kira bedelinin; 40.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranın esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -4. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 12. yılın aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -13. yıldan sözleşme (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl)belirlenen Aylık kirabedelleriilebirlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 9.585.939,00-TL (DokuzmilyonbeşyüzseksenbeşbindokuzyüzotuzdokuzTürklirası) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) GeçiciTeminat 287.578,17-TL (İkiyüzseksenyedibinbeşyüzyetmişsekizTürklirasıonyediKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhaleDokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı veTeslimEdileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu 0216695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail:[email protected].–İnternetAdresi:www.vgm.gov.tr/ihaleler İhaleDokümanBedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhaleninYapılacağı Adres İstanbul Vakıflar2.BölgeMüdürlüğü,Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 06/01/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 06/01/2026, 14:00

8. İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmeküzere,belirlenenkirabedelleriüzerindenartışyapılmaksuretiyle“2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Muratreis (Tapu:Selamiali) Cadde-Sk.-Mevkii Silahtarbahçe Sokak Ada 2641 Parsel 122 Yüzölçümü 96,84 m2 HisseMiktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Agop Kalfa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Muratreis (Tapu:Selamiali) Mahallesi, Silahtarbahçe Sokağında bulunan 2641 ada, 122 parsel sayılı 96,84 m² sahalı “arsa” vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 04.08.2025 tarihli ve 505/483 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 22 yıl süreyle (Konut/Ofıs) fonksiyonunda kullanılmak üzere, (1 adet bodrum kat, 1 adet zemin kat, 3 adet normal kat ve 1 adet çatı piyesinden oluşacağı ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı +İmar Yolu İhale Usulü Kapalı Teklif(2886SayılıKanun'un35-amaddesi) Süresi 22 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 20 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren en fazla 12 (oniki) ay gecikmesi, a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 22 yıl olması, b) Konut/Ofis olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 5.000,00-TL olması, - 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 3. yılın aylık kira bedelinin; 33.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, - 4. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 12. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, - 13. yıldan işin (22. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması. Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl)belirlenen Aylık kirabedelleriilebirlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 9.699.604,00-TL (DokuzmilyonaltıyüzdoksandokuzbinaltıyüzdörtTürklirası) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) GeçiciTeminat 290.988,12-TL (İkiyüzdoksanbindokuzyüzseksensekizTürklirasıonikiKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu 0216695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail:[email protected].–İnternet Adresi:www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 08/01/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 08/01/2026, 14:00

9. İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmeküzere,belirlenenkirabedelleriüzerindenartışyapılmaksuretiyle“2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Solak Sinan(Mimar Sinan) Cadde-Sk.-Mevkii Selamsız Caddesi Ada 248 Parsel 4 Yüzölçümü 147, 48 m2 HisseMiktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Solak Sinan Mescidi Şerefi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Solak Sinan Mescidi Şerefi Vakfına ait, İstanbul İli, Üsküdar ilçesi, Solak Sinan(Mimar Sinan) Mahallesinde bulunan, tapuda 248 ada, 4 parselde kayıtlı olan, 147,48 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 20.10.2025 tarihli ve 645/620 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 yıl süreyle"Tali Ticaret (zemin ve bodrum katı dükkan vs. amaçlı ticari/üst katlar konut/ofis)" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Bodrum Kat+Zemin Kat 1 nolu dükkan vs., 1. Normal Kat 2 nolu daire, 2. Nolu Kat 3 nolu daire, 3. Normal Kat 4 nolu çatı piyesli daire olacak şekilde planlanan)Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- 2. ve 3. Derece Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri (Tali Ticaret)+İmar Yolu İhaleUsulü KapalıTeklif(2886SayılıKanun'un35-amaddesi) Süresi 25 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 23 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması AsgariAylıkKira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması, b) Tali Ticaret (zemin ve bodrum katı dükkan vs. amaçlı ticari/üst katlar konut/ofis) olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 6.000,00-TL olması, -2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yılın aylık kira bedelinin; 23.500,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -4. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -12. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -13. yıldan işin (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl)belirlenen Aylık kirabedelleriilebirlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 6.991.815,20-TL (AltımilyondokuzyüzdoksanbirbinsekizyüzonbeşTürklirasıyirmiKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) GeçiciTeminat 209.754,46-TL (İkiyüzdokuzbinyediyüzellidörtTürkLirasıkırkaltıKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhaleDokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı veTeslimEdileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu 0216695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail:[email protected].–İnternetAdresi:www.vgm.gov.tr/ihaleler İhaleDokümanBedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhaleninYapılacağı Adres İstanbul Vakıflar2.BölgeMüdürlüğü,Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 09/01/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 09/01/2026, 14:00

10. İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmeküzere,belirlenenkirabedelleriüzerindenartışyapılmaksuretiyle“2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Kadıköy Mahallesi Hasanpaşa Cadde-Sk.-Mevkii İsmail Hakkı Sokak Ada 466 Parsel 12 Yüzölçümü 119,00 m2 HisseMiktarı Tam Cinsi Bahçeli ahşap ev Vakfı Sultan Selim Han-ı Salis Bin Sultan Mustafa Han Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesinde bulunan Sultan Selim Han-ı Salis Bin Sultan Mustafa Han Vakfına ait, tapuda 466 ada, 12 parselde kayıtlı olan, 119,00 m² alanlı "bahçeli ahşap ev" vasıflı taşınmazın,Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 20.10.2025 tarihli ve 642/618 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 21 yıl süreyle“Konut” fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Zemin Kat 1 nolu daire, 1. Normal Kat 2 nolu daire, 2.Normal Kat 3 nolu daire, 3. Normal Kat 4 nolu daire, 4. Normal Kat 5 nolu daire, 5. Normal Kat 6 nolu daire olacak şekilde planlanan)Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhaleUsulü KapalıTeklif(2886SayılıKanun'un35-amaddesi) Süresi 21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması AsgariAylıkKira Bedeli 1)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, a)Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması, b)Konut olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 12.000,00-TL olması, -2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yılın aylık kira bedelinin; 60.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -4. yıldan 8. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -9. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -10. yıldan işin (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl)belirlenen Aylık kirabedelleriilebirlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 10.979.615,40-TL (OnmilyondokuzyüzyetmişdokuzbinaltıyüzonbeşTürklirasıkırkKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) GeçiciTeminat 329.388,46-TL (ÜçyüzyirmidokuzbinüçyüzseksensekizTürkLirasıkırkaltıKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhaleDokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı veTeslimEdileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu 0216695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail:[email protected].–İnternetAdresi:www.vgm.gov.tr/ihaleler İhaleDokümanBedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhaleninYapılacağı Adres İstanbul Vakıflar2.BölgeMüdürlüğü,Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 13/01/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 13/01/2026, 14:00

11. İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmeküzere,belirlenenkirabedelleriüzerindenartışyapılmaksuretiyle“2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Bulgurlu Cadde-Sk.-Mevkii Karadere Ada 1899 Parsel 5 Yüzölçümü 158,00 m2 HisseMiktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Rumeli Matlubesi Elhas Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Rumeli Matlubesi Elhas Mahmut Ağa Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi. Bulgurlu Mahallesinde bulunan tapuda 1899 ada, 5 parselde kayıtlı olan, 158,00 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 20.10.2025 tarihli ve 640/616 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 24 yıl süreyle“Konut/Ofis” fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Bodrum Kat 1 nolu daire/ofis, Zemin Kat 2 nolu daire/ofis, 1. Nolu Kat 3 nolu daire/ofis, 2. Normal Kat 4 nolu daire/ofis, 3. Normal Kat (çatı piyes eklentisi olan) 5 nolu daire/ofis olacak şekilde planlanan)Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhaleUsulü KapalıTeklif(2886SayılıKanun'un35-amaddesi) Süresi 24 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 22 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması AsgariAylıkKira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 24 yıl olması. b) Konut/Ofis olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 6.000,00-TL olması, - 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 3. yılın aylık kira bedelinin; 20.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, - 4. yıldan 12. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 13. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, - 14. yıldan işin (24. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl)belirlenen Aylık kirabedelleriilebirlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 8.864.330,20-TL (SekizmilyonsekizyüzaltmışdörtbinüçyüzotuzTürklirasıyirmiKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) GeçiciTeminat 265.929,91-TL (İkiyüzaltmışbeşbindokuzyüzyirmidokuzTürkLirasıdoksanbirKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhaleDokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı veTeslimEdileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu 0216695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail:[email protected].–İnternetAdresi:www.vgm.gov.tr/ihaleler İhaleDokümanBedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhaleninYapılacağı Adres İstanbul Vakıflar2.BölgeMüdürlüğü,Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 15/01/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 15/01/2026, 14:00

12. İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmeküzere,belirlenenkirabedelleriüzerindenartışyapılmaksuretiyle“2886sayılıDevletİhaleKanunu”kapsamındauzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Valide-i Atik Cadde-Sk.-Mevkii Çavuş Dere Caddesi Ada 181 Parsel 36 Yüzölçümü 78,59 m2 HisseMiktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Zileli İbrahim Efendi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Zileli İbrahim Efendi Vakfına ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Valide-i Atik Mahallesinde bulunan tapuda 181 ada, 36 parsel sayılı, 78,59 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 20.10.2025 tarihli ve 644/619 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 21 yıl süreyle“Konut/Ofis” fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Bodrum Kat 1 nolu daire, Zemin Kat 2 nolu daire, 1.Normal Kat 3 nolu daire, 2. Normal Kat 4 nolu daire, 3. Normal Kat (Çatı Piyesli eklentisi olan 5 nolu daire olmak üzere toplam 5 adet daire olacak şekilde planlanan)Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhaleUsulü KapalıTeklif(2886SayılıKanun'un35-amaddesi) Süresi 21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması AsgariAylıkKira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması, b) Konut/Ofis olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 4.000,00-TL olması, -2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yılın aylık kira bedelinin; 35.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -4. yıldan 10. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -11. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -12. yıldan işin (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl)belirlenen Aylık kirabedelleriilebirlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 8.516.078,80-TL (SekizmilyonbeşyüzonaltıbinyetmişsekizTürklirasıseksenKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) GeçiciTeminat 255.482,37-TL (İkiyüzellibeşbindörtyüzseksenikiTürkLirasıotuzyediKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhaleDokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı veTeslimEdileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu 0216695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail:[email protected].–İnternetAdresi:www.vgm.gov.tr/ihaleler İhaleDokümanBedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhaleninYapılacağı Adres İstanbul Vakıflar2.BölgeMüdürlüğü,Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 16/01/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 16/01/2026, 14:00

13. İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmeküzere,belirlenenkirabedelleriüzerindenartışyapılmaksuretiyle“2886sayılıDevletİhaleKanunu”kapsamındauzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Selami Ali Cadde-Sk.-Mevkii Kozanoğlu Ada 158 Parsel 4 Yüzölçümü 162,70 m2 HisseMiktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Evkafa Mülhak Tophanelizade Mustafa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Evkafa Mülhak Tophanelizade Mustafa Vakfına ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selami Ali Mahallesi'nde bulunan 158 ada, 4 parsel nolu, 162,70 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 25.08.2025 tarihli ve 540/509 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 yıl süreyle“Konut” fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Bodrum Kat 1 Nolu Daire, Zemin Kat 2 Nolu Daire, 1. Normal Kat 3 Nolu Daire, 2. Normal Kat 4 Nolu Daire, 3. Normal Kat (Çatı Piyesli Eklentisi Olan) 5 Nolu Daire, 3. Normal Kat (Çatı Piyesli Eklentisi Olan) 6 Nolu Daire olacak şekilde planlanan)Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhaleUsulü KapalıTeklif(2886SayılıKanun'un35-amaddesi) Süresi 25 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 23 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması AsgariAylıkKira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması, b) Konut olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; - ilk yılın aylık kirasının 6.000,00-TL olması, - 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 3. yılın aylık kira bedelinin; 45.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, - 4. yıldan 9. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 10. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, - 11. yıldan işin (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl)belirlenen Aylık kirabedelleriilebirlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 12.131.406,20-TL (OnikimilyonyüzotuzbirbindörtyüzaltıTürklirasıYirmiKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) GeçiciTeminat 373.942.19-TL (ÜçyüzyetmişüçbindokuzyüzkırkikiTürkLirasıOndokuzKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhaleDokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı veTeslimEdileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu 0216695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail:[email protected].–İnternetAdresi:www.vgm.gov.tr/ihaleler İhaleDokümanBedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhaleninYapılacağı Adres İstanbul Vakıflar2.BölgeMüdürlüğü,Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 20/01/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 20/01/2026, 14:00

14. İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmeküzere,belirlenenkirabedelleriüzerindenartışyapılmaksuretiyle“2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Bulgurlu Cadde-Sk.-Mevkii Karadere Ada 1900 Parsel 4 Yüzölçümü 194,00 m2 HisseMiktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Rumeli Matlubesi Elhas Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Rumeli Matlubesi Elhas Mahmut Ağa Vakfına ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi. Bulgurlu Mahallesinde bulunan tapuda 1900 ada, 4 parselde kayıtlı olan, 194,00 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 20.10.2025 tarihli ve 641/617 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 yıl süreyle“Konut” fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Bodrum Kat 1 nolu daire, Zemin Kat 2 nolu daire, 1. Nolu Kat 3 nolu daire, 2. Normal Kat 4 nolu daire, 3. Normal Kat 5 nolu çatı piyesli daire, 3. Normal Kat 6 nolu çatı piyesli daire olacak şekilde planlanan)Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhaleUsulü KapalıTeklif(2886SayılıKanun'un35-amaddesi) Süresi 25 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 23 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması AsgariAylıkKira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması, b) Konut olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 6.000,00-TL olması, - 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 3. yılın aylık kira bedelinin; 35.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, - 4. yıldan 10. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 11. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, - 12. yıldan işin (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl)belirlenen Aylık kirabedelleriilebirlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 10.682.996,20-TL (OnmilyonaltıyüzseksenikibindokuzyüzdoksanaltıTürklirasıyirmiKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) GeçiciTeminat 320.489,89-TL (ÜçyüzyirmibindörtyüzseksendokuzTürkLirasıseksendokuzKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhaleDokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı veTeslimEdileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu 0216695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail:[email protected].–İnternetAdresi:www.vgm.gov.tr/ihaleler İhaleDokümanBedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhaleninYapılacağı Adres İstanbul Vakıflar2.BölgeMüdürlüğü,Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 22/01/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 22/01/2026, 14:00

15. İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Pazarbaşı(Yeni:Valide-i Atik) Cadde-Sk.-Mevkii Kümbet Sokak Ada 486 Parsel 6-8 Yüzölçümü 6 parsel nolu, 67,95 m² 8 parsel nolu, 131,22 m² HisseMiktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Kisedarzade Seyyid Abdurrahman Efendi Bin Ahmed Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti mazbut Kisedarzade Seyyid Abdurrahman Efendi Bin Ahmed Efendi Vakfı’na ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Pazarbaşı Mahallesi, 486 ada 6 parsel nolu 67,95 m² alanlı “Arsa” vasıflı taşınmaz ile 8 parsel nolu, 131,22 m² alanlı “Arsa” vasıflı taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 03.11.2025 tarihli ve 687/644 nolu Kararında (Ek-13)belirtilen şartlar çerçevesinde; 22 (Yirmiikiyıl) yıl süreli "Konut" fonksiyonunda(1.Bodrum Katta 2 daire, zemin katta 2 adet daire, 1.normal katta 2 adet daire ve 2.normal katta 2 adet daire ve 3.normal katta 2 adet daire ve çatı katında 2 daire olmak üzere toplam 12 daireli bir yapı olabileceği ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhaleUsulü KapalıTeklif(2886SayılıKanun'un35-amaddesi) Süresi 22 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 20 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması AsgariAylıkKira Bedeli 1)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, a)Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 22 yıl olması, b)Konut olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 9.000,00TL olması, -2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yılın aylık kira bedelinin; 60.000,00TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -4. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -12. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -13. yıldan işin (22. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl)belirlenen Aylık kirabedelleriilebirlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 21.497.901,30-TL(YirmibirmilyondörtyüzdoksanyedibindokuzyüzbirTürkLirasıotuzKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) GeçiciTeminat 644.937,04-TL (AltıyüzkırkdörtbindokuzyüzotuzyediTürkLirasıdörtKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhaleDokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı veTeslimEdileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu 0216695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail:[email protected].–İnternetAdresi:www.vgm.gov.tr/ihaleler İhaleDokümanBedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhaleninYapılacağı Adres İstanbul Vakıflar2.BölgeMüdürlüğü,Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 23/01/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 23/01/2026, 14:00

16. İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi İcadiye Cadde-Sk.-Mevkii Sofracı Ada 621 Parsel 8 Yüzölçümü (m2) 53,28 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Bahçeli Ahşap Ev Vakfı Hazinedar Cevri Usta Binti Abdülmennan Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Hazinedar Çevri Usta Binti Abdülmennan Vakfına ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, İcadiye Mahallesi'nde bulunan, 621 ada, 8 parsel nolu, 53,28 m² alanlı "Bahçeli ahşap ev" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Meclisi'nin 24.11.2025 tarihli ve 708/675 sayılı kararında (Ek-12) belirtilen şartlar çerçevesinde; "Konut veya Ofis" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu Konut İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 25 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 22Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması, b) Konut veya Ofis fonksiyonunda kullanılmak üzere ihya edilecek taşınmazın kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 3.000,00-TL olması, . - 2. ve 3. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 4. yılın aylık kira bedelinin; 10.000,00-TL'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, - 5. yıldan 14. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 15. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, - 16. yıldan sözleşme (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 5.265.884,16-TL (BeşmilyonikiyüzaltmışbeşbinsekizyüzseksendörtTürklirasıonaltıKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 157.976,53-TL (YüzelliyedibindokuzyüzyetmişaltıTürklirasıelliüçKuruş)’dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu 0216695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail:[email protected].–İnternetAdresi:www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar2.BölgeMüdürlüğü,Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 27/01/2026,14:00 İhale Tarih ve Saati 27/01/2026,14:00

17. İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli Kocaeli İlçesi Başiskele Mahallesi Kullar Cadde-Sk.-Mevkii Kanal Yolu Caddesi/Ferhan Sokak Ada 1133 Parsel 1 Yüzölçümü 2.212,58 m² HisseMiktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Kullar Köyü Camii Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Kullar Köyü Camii Vakfına ait, Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Kullar Mahallesi'nde bulunan, 1133 ada, 1 parsel sayılı, 2.212,58 m² alanlı "Arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 24.11.2025 tarihli ve 710/677 nolu Kararında (Ek-13)belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 (Yirmibeş) yıl süreli Sanayi Yapısı fonksiyonunda (Taşınmaz üzerine sanayi fonksiyonunda kullanılacak depo ve üretim amaçlı bir yapı, yardımcı birimler ve İdari ofisler dahil) kullanılmak üzere(söz konusu taşınmaz üzerine sanayi fonksiyonunda kullanılacak 9,50 m yüksekliğe sahip depo ve üretim amaçlı bir yapı ve toplam yüksekliği 9,50 m'yi geçmeyecek şekilde birkaç katlı yardımcı birimler ve ofislerden oluşacak veya üretim yapısının içinde asma katlı olacak şekilde İdare yapısı yapılabileceği)Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Sanayi Alanı İhaleUsulü KapalıTeklif(2886SayılıKanun'un35-amaddesi) Süresi 25 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 23 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması AsgariAylıkKira Bedeli 1)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması, b)Sanayi Yapısı fonksiyonunda (Taşınmaz üzerine sanayi fonksiyonunda kullanılacak depo ve üretim amaçlı bir yapı, yardımcı birimler ve İdari ofisler dahil) kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 16.000,00-TL olması, -2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yılın aylık kira bedelinin; 80.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -4. yıldan 12. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -13. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -14. yıldan sözleşme (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl)belirlenen Aylık kirabedelleriilebirlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 25.166.211,20-TL(YirmibeşmilyonyüzaltmışaltıbinikiyüzonbirTürkLirasıyirmiKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) GeçiciTeminat 754.986,34-TL (YediyüzellidörtbindokuzyüzseksenaltıTürkLirasıotuzdörtKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhaleDokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı veTeslimEdileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu 0216695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail:[email protected].–İnternetAdresi:www.vgm.gov.tr/ihaleler İhaleDokümanBedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhaleninYapılacağı Adres İstanbul Vakıflar2.BölgeMüdürlüğü,Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 29/01 /2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 29/01 /2026, 14:00

18. İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Zeynep Kamil (E:Ahçıbaşı) Cadde-Sk.-Mevkii Arakiyeci Sokak Ada 1215 Parsel 18 Yüzölçümü 157,30 m² HisseMiktarı Tam Cinsi Bahçeli ahşap ev Vakfı Hacı Ahmet AğaVakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Hacı Ahmet Ağa Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Zeynep Kamil Mahallesi'nde bulunan, 1215 ada, 18 parsel nolu, 157,30 m² alanlı "Bahçeli ahşap ev" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 24.11.2025 tarihli ve 709/676 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 22 (Yirmiikiyıl) yıl süreli "Konut veya Ofis" fonksiyonundadeğerlendirilmek üzere (1 nolu Daire-1. Bodrum kat, 2 nolu Daire-Zemin Kat, 3 nolu Daire-1. Kat, 4 nolu Daire-2. Kat, 5 Nolu Daire-3. Kat, 6 nolu Daire-Çatı Katı olacak şekilde planlanan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhaleUsulü KapalıTeklif(2886SayılıKanun'un35-amaddesi) Süresi 22 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 20 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması AsgariAylıkKira Bedeli 1)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 22 yıl olması, b) Konut veya Ofis fonksiyonunda kullanılmak üzere ihya edilecek taşınmazın kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 5.000,00-TL olması, -2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yılın aylık kira bedelinin; 35.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -4. yıldan 12. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -13. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -14. yıldan sözleşme (22.yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl)belirlenen Aylık kirabedelleriilebirlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 12.130.377,00-TL(OnikimilyonyüzotuzbinüçyüzyetmişyediTürkLirası) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) GeçiciTeminat 363.911,31-TL (ÜçyüzaltmışüçbindokuzyüzonbirTürkLirasıotuzbirKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhaleDokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı veTeslimEdileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu 0216695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail:[email protected].–İnternetAdresi:www.vgm.gov.tr/ihaleler İhaleDokümanBedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhaleninYapılacağı Adres İstanbul Vakıflar2.BölgeMüdürlüğü,Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 30/01/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 30/01/2026, 14:00

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar :

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar belirtilen adrese, elden teslim etmeleri veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

a) İletişim Bilgi Formu; Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Faaliyet Belgesi: Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin Vakıf Katılım Üsküdar Şubesinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2.Bölge Müdürlüğü adına (TR860021000000104834200004) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Tahmin edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda “İş Deneyim Belgesi” veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi” (Ek:5).

ı)Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) Yer Görme Belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7)

m) Terör örgütleriyle iltisaklı olmadığına dair belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noterde düzenlenmiş taahhütname (EK:11)

n) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir.

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-) Telgraf veya faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.

7-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

8-) İhale dokümanları, (bedeli ödenmek suretiyle) isteklilerin yetkilisi veya resmi vekiline teslim edilir.

9-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02348022