İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Asgari Aylık Kira Bedeli

Yıl Aylık 30.000,00.-TL (OtuzbinTürkLirası)+(ihale artışı) ve Yıl aylık kira bedelinin; Her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak; 3.Yıl Aylık 470.000,00.-TL (DörtyüzyetmişbinTürkLirası) + (ihale artışı) + (Önceki 2 yılın TÜFE artışı)

4.Yılın başından 21. Yılın sonuna kadar her yıl, bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında), artırılarak belirlenecektir.