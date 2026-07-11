İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAKIF TAŞINMAZLAR KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ (2026/6)

1.İşbu Kira İhale Şartname eki listede yer alan vakıf taşınmaz bilgileri ve özellikleri belirtilen 145 adet gayrimenkullerin karşılarında yazılı Aylık/Yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, belirlenen kira süresi ile sınırlı olmak kaydıyla; "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" hükümleri, https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/vakif-tasinmazlarin-kiralama-usul-ve-esaslari-yeni.pdf) ve Tip Kira tip Sözleşmesi (https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/vakif tasinmazlarin kiraya verilme tip sözlesmesi ve genel sartnamesi.pdf) kapsamında ihaleyle kiraya verilecektir. Kira İhalesi; 23.07.2026 Perşembe günü Saat: 13:45'de, Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Cd. No:2, Beyoğlu/İstanbul adresindeki: İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olup, İdare/komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta, listenin istediği sırasından ihaleyi başlatmaya, devam ettirmeye, ihaleden çekmeye ve en uygun bedeli belirlemekte serbesttir. Kira sözleşmesi onay tarihi/yer tesliminden itibaren kiralar aylık olarak peşin ödenir. İhalede oluşacak kira bedelleri 31.12.2026 tarihine kadar geçerlidir. Müteakip yıllar için, TUİK tarafından belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre(Yıllık) değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Ancak kira bedelinin emsal ve rayiçlerinin altında kaldığının tespiti durumunda, yeni kira bedeli emsal/rayiç bedel baz alınarak güncellenir. İdarenin belirlediği yeni kira bedelini kabul eden kiracının sözleşmesi aynı şartlarda devam eder, Kira artışını kabul etmeyenlerin ise kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi gereğince ilgili Mülki Amirlikçe 15 gün içerisinde tahliye edilir.

a-) Açık teklif suretiyle 23.07.2026 perşembe günü saat 13:45'de yapılacak olan kiralık taşınmazlar ihalesinde isteklisi olmayan taşınmazların; 2886 sayılı yasanın 35.- 43. maddelerii uyarınca 05.08.2026 Çarşamba günü saat 13:45' de Pazarlık İhalesi yapılacaktır. Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlar için ayrıca Basın İlan Kurumunda ilan yapılmayacak olup pazarlık ihale ilanı Vakıflar Genel Müdürlüğünün" www.vgm.gov.tr" web sitesinden takip edilebilir. İlanlarımız ayrıca Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binasının İlan Panosuna asılır. Pazarlık İhalesi için başvuru evrakları, bankaya ödenen geçici teminat dekontunun en geç 05.08.2026 Çarşamba günü saat 10:45'e kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna kayıt için elden teslim edilmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.

2. DİK 6.Maddesi uyarınca, ihaleye katılması yasak olan gerçek/tüzel kişilerin, bilerek/bilmeyerek ihaleye katıldıklarının tespit edilmesi durumunda, ihale üzerinde kalmış olsa dahi iptal edilir.Bu durumda geçici teminat, sözleşme yapılmış ise kesin teminat ve o güne kadar ödenmiş olan kiralar İdareye gelir kaydedilir.

3. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar; her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından muaftır. Ancak kiracının taşınmazda yapacağı iş ve mesleğe ilişkin belediye ve/veya diğer kurumlardan alacağı her türlü izin, ruhsat, abonelik (elektrik, su, doğal gaz vb.) işlemleri ile bunlardan doğacak tüm masraf ve giderler kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamamasından İdaremiz sorumlu değildir. İdaremize ait taşınmazlar kira stopajından muaftır.

4. 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi uyarınca yapılacak AÇIK KİRA İHALESİNE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER; (ÖNEMLİ : Aşağıda İstenilen Belgelerin en geç ; 23.07.2026 Perşembe günü saat 10:45'a kadar İdaremizin İhale Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.)

a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C.Vatandaşlık numarası içeren kimlik, e-devletten; Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah), Nüfus Kayıt Örneği ile Teminat Dekontunun İhale Bürosuna kayıt için teslim edilmesi zorunludur.

b-) TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri ve Teminat Dekontu\Mektubu ile Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.Şirket sermayesi ihale edilen taşınmazın muhammen kira bedelinin yıllık toplamından az ise bu taşınmaz ihalesine giremez.

c-) TÜZEL KİŞİ (DERNEK/ VAKIF) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu Kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi ve Teminat Dekontu\Mektubu ile birlikte Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur.

d-) VEKALETEN İŞTİRAK; Noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ile Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur.

e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu alınarak Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur.

f-) BANKA TEMİNAT MEKTUBU (Teminat mektubu aslı ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirilecektir.)

g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.

5. İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılınacak her taşınmaza ayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Şahsen müracaat edilmesi ve bu belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

6. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı tüm özellikleri ve mevcut durumuyla görmüş, yerinde incelemiş ve bu hâliyle kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. İstekliler; taşınmazın fiili veya hukuki durumuna (hasar, eksiklik, konum, imar durumu vb.) ilişkin olarak sonradan herhangi bir itirazda veya kira bedelinde indirim dâhil hiçbir hak talebinde bulunamaz. İhale ve sözleşme ile ilgili noterlik giderleri, abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir.Taşınmazlar mevcut hâliyle kiraya verilmekte olup, muhammen kira bedelleri taşınmazın mevcut durumuna göre belirlenmiştir. Taşınmazın boya, badanası, tadilat ve tamirat masrafları kiracıya aittir. Özel şartlı ihalelerde belirtilen tadilatlar en geç bir yıl içinde tamamlanarak İdareye yazılı bilgi verilecektir.

7. Kira İhalesi Geçici teminatı olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar; Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Taksim Şubesinde IBAN: TR21 0021 0000 0020 0034 1000 06 numarasına masrafsız yatırılabilecektir. İhale 2886 sayılı kanun kapsamında olup Teminat Mektupları "SÜRESİZ" ve "LİMİT İÇİ" olması gerekmektedir.(Geçici Teminat yatırılırken Dekonta; Kiralık taşınmazın "Dosya No-İhaleye girecek kişi ad soyad/unvan/TC. Kimlik/Vergi No açıkça belirtilmelidir.

8. İhale onayı sonrasında ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme için davet tebligatı yapılır. Tebligatta belirtilen yasal süre içinde sözleşmenin imzalanmaması durumunda, geçici teminat İdareye gelir kaydedilir ve ilgili istekli, 2886 sayılı Kanun'un 84. maddesi uyarınca bir yıl süreyle tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.

9. Sözleşme yapılırken,Kira tutarına uygun olacak şekilde Onaylı Gelir Belgesi olan İki Kefil istenecektir.(Her bir kefilin geliri en az aylık kira bedelini karşılayabilecek mali güce sahip olması gerekmektedir.) Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlülüğünü karşılayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenir.Yıllık kiranın peşin ödenmesi, yıllık kira bedeli karşılığı banka teminat mektubu+teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS ile bankaya borçlanılması halinde kefil istenmeyecektir.(Ltd.Şti'lerin kefilliği kabul edilmeyecektir.)

10. Aylık Kira bedeli sözleşme esnasında peşin tahsil edilir. (müteakip Kira ödemeleri her ayın 1. ve 5. günleri arasındadır.)sözleşmeye müteakiben taşınmaz tutanakla kiracıya teslim edilir. Kiracı engeç 10(on) gün içinde yeri teslim almasa dahi yer teslimi yapılmış sayılır ve kira bedeli, yer teslim tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilir. Taşınmaz üzerinde işgalci bulunması hâlinde ise kira başlangıç tarihi, taşınmazın tutanakla kiracıya fiilen teslim edildiği tarih olacaktır.

11. Kiracı, sözleşmeyi mütakiben en geç bir ay içinde "Elektrik, Su ve Doğalgaz Aboneliklerini" kendi adına almak ve ilgili abonelik belgelerini İdareye sunmakla yükümlüdür. Geçici teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir. Eski kiracıdan kalan abonelik veya Çevre Temizlik Vergisi gibi borçlardan İdaremiz sorumlu değildir ve yeni kiracı bu konuda İdareden hiçbir hak talep edemez.

12. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin yazılı olarak alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verecektir.

13. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup, vakıf taşınmaz İdarece yatırım programına alınması, onarımı veya kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde kiracıya bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.

14. "Arsa" vasıflı taşınmazlarda kiracının yazılı talebi, İdarenin yazılı izni ve onayı ile etrafı tel çitle kapatılabilir. İdarenin yazılı izni olmaksızın tel çit, taşınmaz üzerine kalıcı veya seyyar (prefabrik yapı, konteyner, bekçi kulübesi vb.) hiçbir yapı yapılamaz. Yazılı izinle yapılacak bu tür yapılar, noter onaylı taahhütname ile bedelsiz ve şartsız olarak İdare adına terk ve teberru edilir. İdare, taşınmazların reklama elverişli alanlarını ayrıca kiraya verebilir ve kiracı bu durumda gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

15. Kiracı, kiralanan taşınmazı ihale dokümanında ve sözleşmede belirtilen kullanım amacı (konut, iş yeri, arsa vb.) dışında başka bir amaçla kullanamaz. Kiracının yazılı talebi üzerine kullanım amacının değiştirilmesi İdarenin yazılı iznine ve kira bedelinin yeniden tespit edilmesine tabidir. Amaca aykırı kullanım, sözleşmenin haklı nedenle fesih sebebidir."

16. İdare veya yetkilendireceği temsilciler, kiralanan taşınmazın sözleşme şartlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek amacıyla, taşınmazı her zaman kontrol etme hakkına sahiptir. Kiracı, bu denetimler için gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

17. İstekliler, ihale sürecine katılarak kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, ihale işlemlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin tamamlanması amacıyla İdare tarafından işlenmesini, kaydedilmesini ve saklanmasını kabul etmiş sayılırlar.

18. Konut ihalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılanlar birden fazla konuta teklif verebilir, ancak yalnızca bir konut kiralayabilir.

19. "Arsa" vasıflı taşınmazlar üzerine eklenti yapılmasına dair kiracının talebi İdaremize yazılı olarak iletilmesine mütekip İdaremizce talebin uygun görülmesi halinde aylık kira bedeli yeniden değerlendirilir ve ilgili kurumlardan gerekli yazılı izinler alındıktan sonra yapılacak eklenti için noterden İdaremiz lehine"terk ve teberru" (bedelsiz devir) ile yeniden talep edilen iş kolunu belirten yeni sözleşme düzenlenir.

20. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartlar mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası Zemin Kat İhale Bürosu panosuna asılır. Ayrıca www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0212) 251 88 10 Dahili (7426) - (7400) numaralarından Kiralama Şube Müdürlüklerimiz ve İhale biriminden telefonla öğrenilebilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir. İlanen duyurulur.

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER (2026/6)

S.NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI NO KULLANIM ŞEKLİ ADA PARSEL TAPU ALANI (M2)

VAKIF HİSSESİ KİRA SÜRESİ AYLIK

KİRA (TL) GEÇİCİ

TEMİNAT (TL) İHALE TARİHi

VE SAATİ

1 341071631000 İSTANBUL FATİH RÜSTEMPAŞA ASMAALTI CAD. 2 İŞYERİ - ŞİRKET MERKEZİ - DERNEK/VAKIF MERKEZİ VE OFİS

(TARİHİ KİRAZHAN - ÖZEL ŞARTLI) 387 47, 168

169, 170

171, 172 551,00 31.12.2027 1.000.000,00 2.760.000,00 23.07.2026 / 13:45

2 341030005000 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ARNAVUTKÖY BEBEK ARNAVUTKÖY CAD. 111 İŞYERİ - KAFE/LOKANTA (TESCİLLİ YAPI/ÖZEL ŞARTLI) 88 36 261,00 31.12.2028 665.000,00 1.835.400,00 23.07.2026 / 13:45

3 341420034000 İSTANBUL ARNAVUTKÖY TAŞOLUK ERGENÇ SOK. 8 YURT BİNASI (40 ODALI + 80 YATAKLI 5 KATLI 2 BODRUM

ZEMİN - 2 NORMAL KAT - ÇATI KATI)

EĞİTİM /SPOR AMAÇLI BİNA- YURT - MİSAFİRHANE 5513 16 748,32 M2 TAPU ALANI, 2.271,00 M2 KAPALI ALAN 187,00 M2 AÇIK ALAN 31.12.2028 400.000,00 1.104.000,00 23.07.2026 / 13:45

4 341420035000 İSTANBUL ARNAVUTKÖY BOĞAZKÖY YONCA SOK. - ARSA 5757 9 4.352,57 31.12.2028 40.000,00 110.400,00 23.07.2026 / 13:45

5 341030729000 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ORTAKÖY LEYLEK YUVASI SOK. 11 DUBLEKS MESKEN (ULUS LİLA KONAKLARI A BLOK 2. KAT

5 KAPI NOLU ÇATI PİYESLİ) (4+2) 1762 30 174,33 31.12.2028 250.000,00 690.000,00 23.07.2026 / 13:45

6 341030634000 İSTANBUL BEŞİKTAŞ LEVAZIM KARACA SOK. 67 MESKEN ( KARDELEN SİTESİ E BLOK 1. KAT 3 KAPI NOLU) (3+1) 1574 131 155,00 31.12.2027 160.000,00 441.600,00 23.07.2026 / 13:45

7 341030632000 İSTANBUL BEŞİKTAŞ LEVAZIM KARACA SOK. 67 MESKEN(KARDELEN SİTESİ E BLOK Z.KAT 1 KAPI NOLU) (2+1) 1574 131 90,00 31.12.2027 60.000,00 165.600,00 23.07.2026 / 13:45

8 341030781000 İSTANBUL BEŞİKTAŞ MECİDİYE SARIBAL SOK. 12 MESKEN (1. KAT 6 KAPI NOLU) (1+1) 201 55 62,50 31.12.2028 32.000,00 88.320,00 23.07.2026 / 13:45

9 341030808000 İSTANBUL BEŞİKTAŞ TÜRKALİ SELALTI SOK. 18 MESKEN (4. KAT 11 KAPI NOLU ÇATI PİYESLİ) (1+1) 361 38 80,00 31.12.2028 32.000,00 88.320,00 23.07.2026 / 13:45

10 342030016001 İSTANBUL BEŞİKTAŞ MURADİYE GÖKNAR VE ŞAİR NAZIM SOK. 29/1 DÜKKAN (İŞYERİ MURADİYE CAMİİ ALTI ÖZEL ŞARTLI) 813 1 20,00 31.12.2028 12.000,00 33.120,00 23.07.2026 / 13:45

11 342030016003 İSTANBUL BEŞİKTAŞ MURADİYE GÖKNAR VE ŞAİR NAZIM SOK. 29/1-B DÜKKAN (İŞYERİ MURADİYE CAMİİ ALTI ÖZEL ŞARTLI) 813 1 20,00 31.12.2028 12.000,00 33.120,00 23.07.2026 / 13:45

12 341030361002 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ORTAKÖY GÜRCÜOĞLU SOK. NO: 20 YANI KRK. (B) İLE İŞARETLİ ARSA-BAHÇE 71 1 17,00 31.12.2027 2.000,00 5.520,00 23.07.2026 / 13:45

13 341440186000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. TEMMUZ SOK.

B1-6 VİLLA VİLLA (EVİLA SİTESİ B1-6 KAPI NOLU) (4+2) 796 1 405,00 31.12.2026 127.500,00 351.900,00 23.07.2026 / 13:45

14 341440193000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. TEMMUZ SOK. B1-21 BLOK VİLLA (EVİLA SİTESİ B1-21 BLOK ÖZEL ŞARTLI) (4+2) 796 1 405,00 31.12.2026 125.000,00 345.000,00 23.07.2026 / 13:45

15 341440165000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD./ÖZÇELİK SOK. 39 MESKEN (EVİLA KONUTLARI A1-2 BLOK 11. KAT 39 İÇ KAPI NOLU) (5+1) ÖZEL ŞARTLI 796 1 324,00 31.12.2027 60.000,00 165.600,00 23.07.2026 / 13:45

16 341440160000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD./ÖZÇELİK SOK. 39 MESKEN (EVİLA KONUTLARI, A1-2 BLOK 7. KAT 28 İÇ KAPI NOLU) (4+1) (ÖZEL ŞARTLI) 796 1 180,00 31.12.2027 55.000,00 151.800,00 23.07.2026 / 13:45

17 341440109000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD./ÖZÇELİK SOK. 4 MESKEN (NOVA REZİDANS 6. KAT 34 İÇ KAPI NOLU) (4+1) 795 6 116,80 31.12.2027 52.000,00 143.520,00 23.07.2026 / 13:45

18 341440106000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD./ÖZÇELİK SOK. 4 MESKEN (NOVA REZİDANS 3. KAT 27 KAPI NOLU) (3+1) 795 6 116,8 31.12.2027 52.000,00 143.520,00 23.07.2026 / 13:45

19 341440243000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ZİYA GÖKALP HÜRRİYET BULVARI 3 MESKEN( BAŞAKTEPE EVLERİ A BLOK 1. KAT 5 KAPI NOLU) (3+1) 814 2 119,30 31.12.2026 48.000,00 132.480,00 23.07.2026 / 13:45

20 341300043000 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ZAFER ATATÜRK CAD. 24 MESKEN ( A1 BLOK 1. KAT 8 KAPI NOLU) (2+1) 8549 102,24 31.12.2028 16.000,00 44.160,00 23.07.2026 / 13:45

21 341020010001 İSTANBUL BAKIRKÖY CEVİZLİK DANTELACI SOK. 4 KRK.(1,2,3) İLE İŞARETLİ DÜKKAN

(KARADERVİŞAĞA ÇARŞI CAMİİ ALTI) 95 3-4 152,06 31.12.2026 60.000,00 165.600,00 23.07.2026 / 13:45

22 341020131000 İSTANBUL BAKIRKÖY KARTALTEPE BAŞARI SOK. 23/1 MESKEN (NEYRAN APT. 2. KAT 5 KAPI NOLU) 544 8 130,00 31.12.2028 50.000,00 138.000,00 23.07.2026 / 13:45

23 341051646001 İSTANBUL BEYOĞLU KOCATEPE FERİDİYE SOK. 16 DÜKKAN (ZEMİN HARİÇ 1. 2. VE 3. KATLAR) (ÖZEL ŞARTLI) 517 6 60,00 31.12.2028 108.000,00 298.080,00 23.07.2026 / 13:45

24 341052014000 İSTANBUL BEYOĞLU TOMTOM TOMTOM KAPTANI SOK. 9 OFİS-BÜRO (TERRA SANTA KİLİSESİ MÜŞTEMİLATI

KROKİDE (G) İLE İŞARETLİ) (ÖZEL ŞARTLI) 325 71 46,00 31.12.2028 90.000,00 248.400,00 23.07.2026 / 13:45

25 341052791000 İSTANBUL BEYOĞLU ŞEHİT MUHTAR ÇÖPLÜK ÇEŞMESİ SOK. E BLOK YENİ BİNA MESKEN-HOME OFİS (2. KAT 1 KAPI NOLU) (2+1) 387 36 62,65 31.12.2028 60.000,00 165.600,00 23.07.2026 / 13:45

26 341052792000 İSTANBUL BEYOĞLU ŞEHİT MUHTAR ÇÖPLÜK ÇEŞMESİ SOK. E BLOK YENİ BİNA MESKEN-HOME OFİS (3. KAT 2 KAPI NOLU) (2+1) 387 36 64,57 31.12.2028 60.000,00 165.600,00 23.07.2026 / 13:45

27 341052789000 İSTANBUL BEYOĞLU ŞEHİT MUHTAR ÇÖPLÜK ÇEŞMESİ SOK. C BLOK YENİ BİNA MESKEN-HOME OFİS (3. KAT 2 KAPI NOLU) (1+1) 387 36 65,21 31.12.2028 60.000,00 165.600,00 23.07.2026 / 13:45

28 341052793000 İSTANBUL BEYOĞLU ŞEHİT MUHTAR ÇÖPLÜK ÇEŞMESİ SOK. E BLOK YENİ BİNA MESKEN-HOME OFİS

(4. KAT 3 KAPI NOLU TERASLI) (1+1) 387 36 36,78 31.12.2028 40.000,00 110.400,00 23.07.2026 / 13:45

29 341052790000 İSTANBUL BEYOĞLU ŞEHİT MUHTAR ÇÖPLÜK ÇEŞMESİ SOK. D BLOK YENİ BİNA MESKEN-HOME OFİS (5. KAT 4 KAPI NOLU) (1+1) 387 36 55,95 31.12.2028 50.000,00 138.000,00 23.07.2026 / 13:45

30 341051626000 İSTANBUL BEYOĞLU PÜRTELAŞ HASAN TAVUK UÇMAZ SOK. 8 MESKEN (1. BODRUM KAT 6 KAPI NOLU) (3+1) 30 8 89,00 31.12.2028 55.000,00 151.800,00 23.07.2026 / 13:45

31 341052468000 İSTANBUL BEYOĞLU GÜMÜŞSUYU ÜLKER SOK. 37-39 MESKEN - HOME OFİS 4.KAT 11 KAPI NOLU ÇATI PİYESLİ (2+1) 734 47 60,51 31.12.2027 50.000,00 138.000,00 23.07.2026 / 13:45

32 341052464000 İSTANBUL BEYOĞLU GÜMÜŞSUYU ÜLKER SOK. 37-39 MESKEN - HOME OFİS ZEMİN KAT 3 KAPI NOLU (1+1) 734 47 41,05 31.12.2027 35.000,00 96.600,00 23.07.2026 / 13:45

33 341052571000 İSTANBUL BEYOĞLU PİRİPAŞA TURŞUCU ÇEŞME SOK. 3 MESKEN (3. KAT 10 KAPI NOLU ÇATI PİYESLİ) (5+1) 2959 16 180,00 31.12.2028 45.000,00 124.200,00 23.07.2026 / 13:45

34 341052700000 İSTANBUL BEYOĞLU KOCATEPE YENİKAFA SOK. 27-29 MESKEN (2. KAT 8 KAPI NOLU) (2+1) 530 65 69,51 31.12.2028 42.000,00 115.920,00 23.07.2026 / 13:45

35 341052699000 İSTANBUL BEYOĞLU KOCATEPE YENİKAFA SOK. 27-29 MESKEN (2. KAT 7 KAPI NOLU) (2+1) 530 65 66,18 31.12.2028 40.000,00 110.400,00 23.07.2026 / 13:45

36 341050084000 İSTANBUL BEYOĞLU KALYONCUKULLUĞU SAMANCI FERHAT SOK. 23/C DÜKKAN 452 8 71,50 31.12.2026 30.800,00 85.010,00 23.07.2026 / 13:45

37 341052419000 İSTANBUL BEYOĞLU HACI AHMET KURTOĞLU SOK. 22-26 MESKEN (2. KAT 13 KAPI NOLU) (3+1) 1204 44 96,87 31.12.2028 28.000,00 77.280,00 23.07.2026 / 13:45

38 341052607000 İSTANBUL BEYOĞLU PİRİPAŞA FISTIKLI BAHÇE SOK. 32/1 MESKEN (1. KAT 5 KAPI NOLU) (2+1) 2977 22 75,00 31.12.2028 20.000,00 55.200,00 23.07.2026 / 13:45

39 341051185000 İSTANBUL BEYOĞLU CAMİİKEBİR YEŞİL TULUMBA SOK. 1/C DÜKKAN (KRK.(A) İLE İŞARETLİ) 1049 14 30,00 31.12.2028 20.000,00 55.200,00 23.07.2026 / 13:45

40 342050125008 İSTANBUL BEYOĞLU SURURİ AYNALI ÇEŞME SOK. 2C DÜKKAN 857 39 45,00 31.12.2026 11.000,00 30.360,00 23.07.2026 / 13:45

41 342050125009 İSTANBUL BEYOĞLU SURURİ AYNALI ÇEŞME SOK. 2 MESKEN (KRK. (M) İLE İŞARETLİ) 857 39 60,00 31.12.2026 8.400,00 23.190,00 23.07.2026 / 13:45

42 342050125001 İSTANBUL BEYOĞLU SURURİ AYNALI ÇEŞME SOK. 44C DÜKKAN 857 39 9,75 31.12.2026 8.000,00 22.080,00 23.07.2026 / 13:45

43 342050125002 İSTANBUL BEYOĞLU SURURİ AYNALI ÇEŞME SOK. 44B DÜKKAN 857 39 14,75 31.12.2026 4.200,00 11.600,00 23.07.2026 / 13:45

44 341051372005 İSTANBUL BEYOĞLU ÇUKUR MERMER SOK. 22 DÜKKAN ZEMİN KAT (ÖZEL ŞARTLI) 376 11 20,00 31.12.2026 4.200,00 11.600,00 23.07.2026 / 13:45

45 341052764000 İSTANBUL BEYOĞLU HACI AHMET YENİ ALEM SOK. NO: 13 YANI ARSA 1186 2 56,80 31.12.2028 4.000,00 11.040,00 23.07.2026 / 13:45

46 341082634000 İSTANBUL EYÜPSULTAN AKŞEMSETTİN ÇAKMAK SOK. 53-59 MESKEN (5. KAT 19 KAPI NOLU) (2+1) 159 44 75,00 31.12.2028 30.000,00 82.800,00 23.07.2026 / 13:45

47 341082121000 İSTANBUL EYÜPSULTAN AKŞEMSETTİN ALTAN SOK. 23-27 MESKEN (1. KAT 2 KAPI NOLU) (2+1) 140 44 85,45 31.12.2026 25.000,00 69.000,00 23.07.2026 / 13:45

48 341081885000 İSTANBUL EYÜPSULTAN AKŞEMSETTİN HİSAR (ESKİ DUMANLI) SOK. 28 MESKEN (ZEMİN+BODRUM KAT 2 KAPI NOLU TERS DUBLEKS) (2+1) 156 35 90,00 31.12.2027 20.000,00 55.200,00 23.07.2026 / 13:45

49 341081439003 İSTANBUL EYÜPSULTAN AKŞEMSETTİN CENGİZ TOPEL CAD. 69/C DÜKKAN 156 41 135,00 31.12.2027 12.000,00 33.120,00 23.07.2026 / 13:45

50 341081794000 İSTANBUL EYÜPSULTAN GÜMÜŞSUYU KIRK MERDİVEN SOK. 23/A DÜKKAN 27 82 36,00 31.12.2027 10.000,00 27.600,00 23.07.2026 / 13:45

51 341082053000 İSTANBUL EYÜPSULTAN ÜÇŞEHİTLER ORUÇ SOK. NO: 72-76 YANI ARSA 13 7 135,00 31.12.2027 3.200,00 8.840,00 23.07.2026 / 13:45

52 341082046001 İSTANBUL EYÜPSULTAN SİLAHTARAĞA PINAR CAD./SÖNMEZ SOK. 47 MESKEN 789 12 40,00 31.12.2026 3.000,00 8.280,00 23.07.2026 / 13:45

53 341081318000 İSTANBUL EYÜPSULTAN SAKARYA 3. CANAN SOK. NO: 34 YANI ARSA 631 7 271,00 31.12.2028 1.800,00 4.970,00 23.07.2026 / 13:45

54 341072164011 İSTANBUL FATİH SURURİ TARAKÇI CAFER SOK. 15/E DÜKKAN 315 116 25,00 31.12.2027 170.000,00 469.200,00 23.07.2026 / 13:45

55 341070133001 İSTANBUL FATİH MERCANAĞA ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU SOK. 18 DÜKKAN (BÜYÜK VALİDE HAN, ORTA KAPI, ALT KAT) 339 78 96,00 31.12.2027 70.000,00 193.200,00 23.07.2026 / 13:45

56 341071994000 İSTANBUL FATİH TAYA HATUN ÇARKÇILAR SOK. 22 DÜKKAN 259 63 58,50 31.12.2027 70.000,00 193.200,00 23.07.2026 / 13:45

57 341071290000 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR CAD. 41 DÜKKAN 433 43 16,00 31.12.2027 67.000,00 184.920,00 23.07.2026 / 13:45

58 341071330000 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR CAD. 43 DÜKKAN 433 42 15,50 31.12.2027 66.000,00 182.160,00 23.07.2026 / 13:45

59 341071938000 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 15/A DÜKKAN 376 39 45,00 31.12.2026 48.000,00 132.480,00 23.07.2026 / 13:45

60 341072018001 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 17/A MESKEN (1. VE 2. KAT) 376 38 36,00 31.12.2027 25.000,00 69.000,00 23.07.2026 / 13:45

61 341071923005 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 13 DÜKKAN (3. KAT 3 KAPI NOLU) 376 40 70,00 31.12.2026 24.000,00 66.240,00 23.07.2026 / 13:45

62 341071923004 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 13 DÜKKAN (2. KAT 2 KAPI NOLU) 376 40 70,00 31.12.2026 20.000,00 55.200,00 23.07.2026 / 13:45

63 341071938002 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 15 MESKEN (2. KAT 2 KAPI NOLU) 376 39 59,00 31.12.2027 17.000,00 46.920,00 23.07.2026 / 13:45

64 341072026005 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. NO 2 DÜKKAN (NEVZAT İŞ HANI 1. KAT 1 KAPI NOLU) (ÖZEL ŞARTLI) 376 42-43 15,00 31.12.2026 10.500,00 28.980,00 23.07.2026 / 13:45

65 341072026007 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 2 DÜKKAN (NEVZAT İŞ HANI 1. KAT 3 KAPI NOLU) (ÖZEL ŞARTLI) 376 42-43 15,00 31.12.2026 7.000,00 19.320,00 23.07.2026 / 13:45

66 341071955000 İSTANBUL FATİH DAYAHATUN KÜRKÇÜ HAN SOK. 45 DÜKKAN 258 206 27,00 31.12.2027 55.000,00 151.800,00 23.07.2026 / 13:45

67 341070892074 İSTANBUL FATİH TAHTAKALE TOMRUK SOK. 3 DÜKKAN (TAHTAKALE VAKIF İŞ HANI 1. KAT 501 KAPI NOLU) 278 58 27,84 31.12.2027 48.000,00 132.480,00 23.07.2026 / 13:45

68 341070758002 İSTANBUL FATİH BEYAZIT (ÇARŞI) KAVUKÇULAR SOK. 9 DÜKKAN (KRK. (B) İLE İŞARETLİ) 2791 40 1,92 31.12.2026 44.000,00 121.440,00 23.07.2026 / 13:45

69 341071629001 İSTANBUL FATİH HACIKADIN KATİB ÇELEBİ CAD. MÜHENDİS SOK. 13 İŞYERİ (İKİ KATLI KARGİR DÜKKAN) 629 10 60,00 31.12.2027 40.000,00 110.400,00 23.07.2026 / 13:45

70 341092092000 İSTANBUL FATİH YAVUZ SULTAN SELİM İNCEBEL SOK. 73 MESKEN (ÖZEL ŞARTLI) 2290 3 63,00 31.12.2027 40.000,00 110.400,00 23.07.2026 / 13:45

71 341092295000 İSTANBUL FATİH DERVİŞALİ HASAN FEHMİPAŞA CAD. 7 DÜKKAN 2572 3-10 18,00 31.12.2027 30.000,00 82.800,00 23.07.2026 / 13:45

72 341091482000 İSTANBUL FATİH DERVİŞALİ HASAN FEHMİPAŞA CAD. 1 DÜKKAN 2572 3-4-5 18,00 31.12.2027 30.000,00 82.800,00 23.07.2026 / 13:45

73 341091492000 İSTANBUL FATİH DERVİŞALİ HASAN FEHMİPAŞA CAD. 4 DÜKKAN 2572 3-7 18,00 31.12.2027 30.000,00 82.800,00 23.07.2026 / 13:45

74 341092318000 İSTANBUL FATİH DERVİŞALİ HASAN FEHMİPAŞA CAD. 6 DÜKKAN 2572 3-9 18,00 31.12.2027 30.000,00 82.800,00 23.07.2026 / 13:45

75 341092454000 İSTANBUL FATİH DERVİŞALİ HASAN FEHMİPAŞA CAD. 2 DÜKKAN 2572 3-6 18,00 31.12.2027 30.000,00 82.800,00 23.07.2026 / 13:45

76 341092294000 İSTANBUL FATİH DERVİŞALİ HASAN FEHMİPAŞA CAD. 5 DÜKKAN 2572 3-8 18,00 31.12.2027 30.000,00 82.800,00 23.07.2026 / 13:45

77 341092454001 İSTANBUL FATİH DERVİŞALİ HASAN FEHMİPAŞA CAD. 3 DÜKKAN 2572 3-6 18,00 31.12.2027 30.000,00 82.800,00 23.07.2026 / 13:45

78 341091145000 İSTANBUL FATİH DERVİŞ ALİ ŞEHİT ÜMİT UÇAN SK NO: 32-36 ARASI ARSA 2562 16-17 153,84 31.12.2027 20.000,00 55.200,00 23.07.2026 / 13:45

79 341090369001 İSTANBUL FATİH HASEKİ SULTAN NEVBAHAR CAD. SAMİPAŞA SOK. 36/B DÜKKAN 1808 4 33,86 31.12.2027 27.000,00 74.520,00 23.07.2026 / 13:45

80 342090091000 İSTANBUL FATİH KARAGÜMRÜK FEVZİ PAŞA CAD. 355/E DÜKKAN (KRK.(A) İLE İŞARETLİ)MİHRİMAH SULTAN CAMİİ ALTI 2497 13 15,00 31.12.2027 26.000,00 71.760,00 23.07.2026 / 13:45

81 341090684000 İSTANBUL FATİH HASEKİ SULTAN HASEKİ SULTAN CAD. 29/C DÜKKAN ÜSTÜ TERAS 1129 36 20,00 31.12.2026 25.000,00 69.000,00 23.07.2026 / 13:45

82 342090134003 İSTANBUL FATİH HIRKA-İ ŞERİF ESKİ ALİ PAŞA CAD. 2/F DÜKKAN 1541 1 15,50 31.12.2027 25.000,00 69.000,00 23.07.2026 / 13:45

83 341092102000 İSTANBUL FATİH HIRKA-İ ŞERİF AKBOĞA SOK. 5 MESKEN (ZEHRA APT. 1. KAT 3 KAPI NOLU) 1601 9 111,40 31.12.2027 25.000,00 69.000,00 23.07.2026 / 13:45

84 342090134004 İSTANBUL FATİH HIRKA-İ ŞERİF ESKİ ALİ PAŞA CAD. 2/D DÜKKAN 1541 1 14,00 31.12.2027 24.000,00 66.240,00 23.07.2026 / 13:45

85 342090134002 İSTANBUL FATİH HIRKA-İ ŞERİF ESKİ ALİ PAŞA SOK. 2/E DÜKKAN 1541 1 16,00 31.12.2026 20.700,00 57.140,00 23.07.2026 / 13:45

86 342090134006 İSTANBUL FATİH HIRKA-İ ŞERİF ESKİ ALİ PAŞA SOK. 2/B DÜKKAN 1541 1 14,00 31.12.2026 18.000,00 49.680,00 23.07.2026 / 13:45

87 342090134007 İSTANBUL FATİH HIRKA-İ ŞERİF ESKİ ALİ PAŞA SOK. 2/A DÜKKAN 1541 1 14,00 31.12.2026 17.000,00 46.920,00 23.07.2026 / 13:45

88 341070434000 İSTANBUL FATİH MERCANAĞA ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU SOK. 13 DÜKKAN (BÜYÜK VALİDE HAN MESCİD ALTI) 339 173 40,00 31.12.2026 23.500,00 64.860,00 23.07.2026 / 13:45

89 341092364005 İSTANBUL FATİH KOCADEDE DARÜŞŞAFAKA CAD. 6 DÜKKAN 1372 11 19,20 31.12.2027 23.000,00 63.480,00 23.07.2026 / 13:45

90 341092364003 İSTANBUL FATİH KOCADEDE DARÜŞŞAFAKA CAD. 4 DÜKKAN 1372 11 12,20 31.12.2027 15.000,00 41.400,00 23.07.2026 / 13:45

91 341092364000 İSTANBUL FATİH KOCADEDE DARÜŞŞAFAKA CAD. 1 DÜKKAN 1372 11 16,80 31.12.2027 15.000,00 41.400,00 23.07.2026 / 13:45

92 341092364006 İSTANBUL FATİH KOCADEDE DARÜŞŞAFAKA CAD. 5 DÜKKAN 1372 11 31,30 31.12.2027 10.000,00 27.600,00 23.07.2026 / 13:45

93 341092364004 İSTANBUL FATİH KOCADEDE DARÜŞŞAFAKA CAD. 5 DÜKKAN 1372 11 16,50 31.12.2027 20.000,00 55.200,00 23.07.2026 / 13:45

94 346090031000 İSTANBUL FATİH AKŞEMSETTİN KOCASİNAN SOK. 47 MESKEN (1. KAT, 2 KAPI NOLU) (2+1) 2077 8 77,35 31.12.2027 22.500,00 62.100,00 23.07.2026 / 13:45

95 341071407000 İSTANBUL FATİH KAZGANİSADİ HEMŞEHRİ SOK. 48/1 MESKEN (NORMAL KAT+ASMA KAT) 1314 1 42,54 31.12.2027 22.000,00 60.720,00 23.07.2026 / 13:45

96 341071407001 İSTANBUL FATİH KAZGANİSADİ ALİŞAN SOK. 48 DÜKKAN 1314 1 42,50 31.12.2027 21.000,00 57.960,00 23.07.2026 / 13:45

97 341070144000 İSTANBUL FATİH DAYAHATUN ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU SOK. 56 DÜKKAN (BÜYÜK YENİ HAN 2. KAT) 259 42,00 31.12.2026 20.000,00 55.200,00 23.07.2026 / 13:45

98 341090238000 İSTANBUL FATİH İSKENDERPAŞA PAZARYERİ SOK. 4 MESKEN (1. KAT 3 KAPI NOLU) (3+1) 1069 2 85,00 31.12.2027 20.000,00 55.200,00 23.07.2026 / 13:45

99 341090369002 İSTANBUL FATİH HASEKİ SULTAN NEVBAHAR CAD. SAMİPAŞA SOK. 36/A DÜKKAN 1808 4 19,25 31.12.2027 20.000,00 55.200,00 23.07.2026 / 13:45

100 342090024001 İSTANBUL FATİH AKSARAY TİRYAKİHASANPAŞA SOK. 49 BAKLALI KEMALETTİN CAMİİ TUVALETİ (ÖZEL ŞARTLI) 858 29 50,00 31.12.2027 19.000,00 52.440,00 23.07.2026 / 13:45

101 341071075000 İSTANBUL FATİH MERCANAĞA SAĞIRHAN SOK. 31/72 DÜKKAN (SAĞIRHAN ALT KAT) 339 93 37,50 31.12.2027 17.000,00 46.920,00 23.07.2026 / 13:45

102 341071674000 İSTANBUL FATİH MERCANAĞA ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU SOK. 33 DEPO (SAĞIR HAN, ÜST KAT) 339 25,00 31.12.2027 10.000,00 27.600,00 23.07.2026 / 13:45

103 341071231000 İSTANBUL FATİH MERCANAĞA ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU SOK. 28 DÜKKAN (VALİDE HAN ÜST KAT) (ÖZEL ŞARTLI) 339 13,00 31.12.2028 7.700,00 21.260,00 23.07.2026 / 13:45

104 341090331000 İSTANBUL FATİH MEVLANAKAPI PEYKDEDE SOK. NO: 9 YANI ARSA 1405 24 200,00 31.12.2027 15.000,00 41.400,00 23.07.2026 / 13:45

105 341090376002 İSTANBUL FATİH SEYİT ÖMER ALYANAK SOK. - ARSA (KRK. (B+C1+C2) İLE İŞARETLİ) 1426 2 256,00 31.12.2027 15.000,00 41.400,00 23.07.2026 / 13:45

106 341070909000 İSTANBUL FATİH MERCANAĞA MESCİTALTI SOK. 15 DÜKKAN (VALİDE HAN) 339 171 11,00 31.12.2027 15.000,00 41.400,00 23.07.2026 / 13:45

107 341071664000 İSTANBUL FATİH MUHSİNE HATUN FINDIKKIRAN SOK. 17 DÜKKAN (ÇİNİLİ HAN ÖZEL ŞARTLI) 718 14 51,00 31.12.2026 14.400,00 39.750,00 23.07.2026 / 13:45

108 341072064000 İSTANBUL FATİH DAYAHATUN SANDALYECİLER SOK. 5 DÜKKAN (KÜÇÜK YENİ HAN ZEMİN KAT) 260 24 26,25 31.12.2027 12.000,00 33.120,00 23.07.2026 / 13:45

109 341090360001 İSTANBUL FATİH YEDİKULE SAMANCI ODALARI ARALIĞI SOK. NO: 25-29 ARASI ARSA 1078 37-38 137,00 31.12.2027 8.000,00 22.080,00 23.07.2026 / 13:45

110 341092349000 İSTANBUL FATİH SİLİVRİKAPI SİLİVRİKAPI SOK. NO:1/A YANI ARSA (KROKİSİNDE (A) İLE İŞARETLİ) (ÖZEL ŞARTLI) 1322 25 57,00 M²'/29,00 M²'Sİ 31.12.2027 5.600,00 15.460,00 23.07.2026 / 13:45

111 341072400000 İSTANBUL FATİH EMİN SİNAN TÜLBENTÇİ HAN İÇİ SOK. NO:16 YANI ARSA 168 22 42,50 31.12.2027 5.200,00 14.360,00 23.07.2026 / 13:45

112 341091795000 İSTANBUL FATİH AVCIBEY MASLAK ÇIKMAZI SOK. NO:23/1 ARSA 2703 17 88,79 31.12.2027 4.800,00 13.250,00 23.07.2026 / 13:45

113 341092369000 İSTANBUL FATİH BALAT MÜRSELPAŞA- YILDIRIM CAD. NO 86 ARKASI ARSA 2306 98 36,00 31.12.2027 3.000,00 8.280,00 23.07.2026 / 13:45

114 341092342000 İSTANBUL FATİH SİLİVRİKAPI VİDİN ÇIKMAZI SOK. NO:4 YANI ARSA 2448 22 58,00 31.12.2027 2.500,00 6.900,00 23.07.2026 / 13:45

115 341092461000 İSTANBUL FATİH KARAGÜMRÜK YUSUFAĞA SOK. NO:5 YANI ARSA 2501 6 68,14 31.12.2027 2.000,00 5.520,00 23.07.2026 / 13:45

116 341090813000 İSTANBUL FATİH AYVANSARAY AVCIBAŞI SOK. NO:17 ÖNÜ ARSA (ÖZEL ŞARTLI) 2867 34 32,95 31.12.2027 1.500,00 4.140,00 23.07.2026 / 13:45

117 341092475000 İSTANBUL FATİH AVCIBEY ÇAKIRAĞA YOKUŞU SOK. NO:1-10 ARASI ARSA 2691 39 25,95 31.12.2027 1.000,00 2.760,00 23.07.2026 / 13:45

118 341092335000 İSTANBUL FATİH PİRİMEHMETPAŞA İÇ KALPAKÇI SOK. NO:61 YANI ARSA 1222 45 24,00 31.12.2027 400,00 1.110,00 23.07.2026 / 13:45

119 342130017000 İSTANBUL SARIYER MİRGÜN ÇEŞME SOK. 25 MESKEN VE BAHÇE ( KRK.(C ve D) İLE İŞARETLİ ÖZEL ŞARTLI) 94 2 150,00 31.12.2028 45.000,00 124.200,00 23.07.2026 / 13:45

120 341130017036 İSTANBUL SARIYER İSTİNYE ALINTERİ SOK. NO:34 YANI ARSA (KROKİSİNDE (B-6) İLE İŞARETLİ) (ÖZEL ŞARTLI) 380 10 10.883,00 M²'/2.700,00 M²'Sİ 31.12.2027 13.500,00 37.260,00 23.07.2026 / 13:45

121 341130271003 İSTANBUL SARIYER MADEN DİDEM ÇIKMAZI SOK. - ARSA (KRK. (5-A) İLE İŞARETLİ ) (ÖZEL ŞARTLI) 969 1 235,00 31.12.2028 11.000,00 30.360,00 23.07.2026 / 13:45

122 341130509005 İSTANBUL SARIYER MADEN FİRUZE SOK. - ARSA (KRK. (E-1) İLE İŞARETLİ ) (ÖZEL ŞARTLI) 1641 13 125,00 (11541/20000) 31.12.2028 4.000,00 11.040,00 23.07.2026 / 13:45

123 341130549002 İSTANBUL SARIYER MADEN GÜLENDAM CAD. NO:43 ARKASI ARSA ( KRK.(C) İLE İŞARETLİ ÖZEL ŞARTLI) 911 17 220,00 31.12.2028 4.000,00 11.040,00 23.07.2026 / 13:45

124 341160477000 İSTANBUL ŞİŞLİ ESKİŞEHİR DERİCİLER SOK. 19 MESKEN (BODRUM KAT 1 KAPI NOLU) (1+1) 1316 23 64,00 31.12.2028 20.500,00 56.580,00 23.07.2026 / 13:45

125 341160669000 İSTANBUL ŞİŞLİ ESKİŞEHİR KÜÇÜK AKARCA VE

KINALI KEKLİK SOK. 11 DÜKKAN 1330 20 72,00 31.12.2028 18.000,00 49.680,00 23.07.2026 / 13:45

126 346160012004 İSTANBUL ŞİŞLİ MECİDİYEKÖY GÜLBAHAR CAD. SAĞNAK CAMİ OSMAN SAĞANAK CAMİİ TUVALETİ (KRK. E İLE İŞARETLİ) 9108 6 40,00 31.12.2026 960,00 2.650,00 23.07.2026 / 13:45

127 341191139000 İSTANBUL ZEYTİNBURNU VELİEFENDİ AHMET YESEVİ SOK. 65/1 DÜKKAN (KROKİDE (A) İLE İŞARETLİ) 2125 87 29,00 31.12.2028 38.000,00 104.880,00 23.07.2026 / 13:45

128 341191172000 İSTANBUL ZEYTİNBURNU TELSİZ 85/10. SOK. 4 DÜKKAN (ZEMİN KAT) 2267 780 89,00 31.12.2027 22.400,00 61.830,00 23.07.2026 / 13:45

129 341190901001 İSTANBUL ZEYTİNBURNU TELSİZ 85/2. SOK. 9A DÜKKAN (ZEMİN KAT) 2631 6 64,00 31.12.2027 15.300,00 42.230,00 23.07.2026 / 13:45

130 341191191000 İSTANBUL ZEYTİNBURNU VELİEFENDİ 294. SOK. 3 DÜKKAN (ZEMİN KAT) 2092 34 61,98 31.12.2026 15.000,00 41.400,00 23.07.2026 / 13:45

131 591220053000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 2. KAT 207 KAPI NOLU) 32 95 34,70 31.12.2028 6.750,00 18.630,00 23.07.2026 / 13:45

132 591220057000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 2. KAT 211 KAPI NOLU) 32 95 34,70 31.12.2028 6.750,00 18.630,00 23.07.2026 / 13:45

133 591220021000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 DÜKKAN(ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ ZEMİN KAT 17 KAPINOLU) 32 95 46,00 31.12.2028 6.500,00 17.940,00 23.07.2026 / 13:45

134 591220087000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 4. KAT 417 KAPI NOLU) 32 95 30,00 31.12.2026 6.000,00 16.560,00 23.07.2026 / 13:45

135 591220060000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 2. KAT 218 KAPI NOLU) 32 95 33,00 31.12.2028 4.000,00 11.040,00 23.07.2026 / 13:45

136 591220070000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 3. KAT 311 KAPI NOLU) 32 95 34,70 31.12.2028 4.000,00 11.040,00 23.07.2026 / 13:45

137 591220096000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 5. KAT 506 KAPI NOLU) 32 95 34,70 31.12.2028 4.000,00 11.040,00 23.07.2026 / 13:45

138 591220052000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 2. KAT 206 KAPI NOLU) 32 95 34,70 31.12.2028 4.000,00 11.040,00 23.07.2026 / 13:45

139 591220056000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 2. KAT 210 KAPI NOLU) 32 95 34,70 31.12.2028 4.000,00 11.040,00 23.07.2026 / 13:45

140 591220100000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 5. KAT 510 KAPI NOLU) 32 95 34,70 31.12.2028 4.000,00 11.040,00 23.07.2026 / 13:45

141 591220098000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 5. KAT 508 KAPI NOLU) 32 95 34,70 31.12.2028 4.000,00 11.040,00 23.07.2026 / 13:45

142 591200058000 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ERTUĞRUL RAKOCZİ CAD. 24 MESKEN (ZEMİN KAT 1 KAPI NOLU) 316 29 116,00 31.12.2026 13.600,00 37.540,00 23.07.2026 / 13:45

143 591200057000 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ERTUĞRUL RAKOCZİ CAD. 24 MESKEN (IŞILAY APT. 2 KAPI NOLU) (3+1) 316 29 107,00 31.12.2026 13.600,00 37.540,00 23.07.2026 / 13:45

144 591200047009 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ERTUĞRUL MİMAR SİNAN CAD. 9 DÜKKAN (RÜSTEMPAŞA VAKIF İŞ MERKEZİ 9 KAPI NOLU) 366 3 31,38 31.12.2026 8.000,00 22.080,00 23.07.2026 / 13:45