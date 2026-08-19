İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAKIF TAŞINMAZLAR KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI İLÇELERİ (2026/7)

1.İş bu Kira İhale Şartname eki listede yer alan vakıf taşınmaz bilgileri ve özellikleri belirtilen 110 adet gayrimenkulun karşılarında yazılı Aylık/Yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, belirlenen kira süresi ile sınırlı olmak kaydıyla; "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" hükümleri, (https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/vakif-tasinmazlarin-kiralama-usul-ve-esaslari-yeni.pdf) ve Tip Kira tip Sözleşmesi (https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/vakif tasinmazlarin kiraya verilme tip sozlesmesi ve genel sartnamesi.pdf) kapsamında ihaleyle kiraya verilecektir. İstanbul Avrupa yakasında bulunan taşınmazların Kira İhalesi; 03.09.2026 Perşembe günü Saat: 13:45'de, Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Cad. No:2, Beyoğlu/İstanbul adresindeki İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin Kat İhale Salonunda ; Tekirdağ ili/ilçelerindeki taşınmazların Kira İhalesi; 04.09.2026 Cuma günü Saat: 14:15'de, Şeyhsinan Mahallesi Omurtak Cad. No:143 4. KAT 424 numaralı "Çorlu Vakıf İşhanı" Çorlu /Tekirdağ adresinde yapılacaktır. Tekirdağ ili ve ilçelerindeki taşınmazların müracaatları ihale günü 04.09.2026 tarihi saat:14:00'e kadar yapılabilecektir. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olup, İdare/Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta, listenin istediği sırasından ihaleyi başlatmakta, devam ettirmekte, ihaleden çekmekte ve en uygun bedeli belirlemekte serbesttir. Kira sözleşmesi onay tarihi/yer tesliminden itibaren kiralar aylık olarak peşin ödenir. Müteakip yıllar için,TÜİK tarafından belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre(Yıllık) değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Ancak kira bedelinin emsal ve rayiçlerinin altında kaldığının tespiti durumunda, yeni kira bedeli emsal/rayiç bedeller baz alınarak güncellenir. İdarenin belirlediği yeni kira bedelini kabul eden kiracının sözleşmesi aynı şartlarda devam eder. Kira artışını kabul etmeyenlerin ise kira müddeti uzamamış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi gereğince ilgili Mülki Amirlikçe 15 gün içerisinde tahliye edilir.

a-) Açık teklif suretiyle 03.09.2026 Perşembe günü saat 13:45'de yapılacak olan İstanbul Avrupa yakasında bulunan kiralık taşınmazlar ihalesinde, isteklisi olmayan taşınmazların; 2886 sayılı yasanın 35.- 43. maddeleri uyarınca 16.09.2026 Çarşamba günü saat 13:45' de; Tekirdağ ilinde bulunan kiralık taşınmazların 04.09.2026 Cuma günü saat 14:15'de yapılacak olan ihalesinde isteklisi olmayan taşınmazların; 2886 sayılı yasanın 35.- 43. maddeleri uyarınca 18.09.2026 Cuma günü saat 14:15' de Pazarlık İhaleleri yapılacaktır. Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlar için ayrıca Basın İlan Kurumunda ilan yapılmayacak olup, pazarlık ihale ilanı Vakıflar Genel Müdürlüğünün" www.vgm.gov.tr" web sitesinden takip edilebilir. İlanlarımız ayrıca Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binasının İlan Panosuna asılır. Pazarlık İhalesi İstanbul Avrupa yakası il/ilçeleri için başvuru evrakları, bankaya ödenen geçici teminat dekontunun en geç 16.09.2026 Çarşamba günü saat 10:45'e kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna kayıt için elden teslim edilmesi; Tekirdağ il/ilçeleri için başvuru evrakları ve bankaya ödenen geçici teminat dekontunun en geç 18.09.2026 Cuma günü saat 14:00'e kadar; Şeyhsinan Mahallesi Omurtak Cad. No:143 4. KAT 424 numaralı "Çorlu Vakıf İşhanı" adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Telgraf, faks veya mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.

2. 2886 Sayılı Yasanın 6.Maddesi uyarınca, ihaleye katılması yasak olan gerçek/tüzel kişilerin, bilerek/bilmeyerek ihaleye katıldıklarının tespit edilmesi durumunda, ihale üzerinde kalmış olsa dahi iptal edilir.Bu durumda geçici teminat, sözleşme yapılmış ise kesin teminat ve o güne kadar ödenmiş olan kiralar İdareye gelir kaydedilir.

3. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar; her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından muaftır. Ancak kiracının taşınmazda yapacağı iş ve mesleğe ilişkin belediye ve/veya diğer kurumlardan alacağı her türlü izin, ruhsat, abonelik (elektrik, su, doğal gaz vb.) işlemleri ile bunlardan doğacak tüm masraf ve giderler kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamamasından İdaremiz sorumlu değildir. İdaremize ait taşınmazlar kira stopajından muaftır.

4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ilgili hükümleri uyarınca yapılacak, KİRA İHALESİNE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER;( (ÖNEMLİ :Aşağıda belirtilen bu belgelerin en geç ; İstanbul Avrupa yakasında bulunan taşınmazlar için 03.09.2026 Perşembe günü saat 10:45'a kadar ; Tekirdağ il/ilçelerinde bulunan taşınmazlar için 04.09.2026 Cuma günü saat 14:00'e kadar İdaremizin İhale Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.)

a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C.Vatandaşlık numarası içeren kimlik, e-devletten; Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah), Nüfus Kayıt Örneği ile Teminat Dekontunun İhale Bürosuna kayıt için teslim edilmesi zorunludur.

b-) TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri ve Teminat Dekontu\Mektubu ile Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.Şirket sermayesi ihale edilen taşınmazın muhammen kira bedelinin yıllık toplamından az ise bu taşınmaz ihalesine giremez.

c-) TÜZEL KİŞİ (DERNEK/ VAKIF) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu Kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi ve Teminat Dekontu\Mektubu ile birlikte Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur.

d-) VEKALETEN İŞTİRAK; Noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ile Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur.

e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu alınarak Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur.

f-) BANKA TEMİNAT MEKTUBU (Teminat mektubu aslı ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirilecektir.)

g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.

5. İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılınacak her taşınmaza ayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Şahsen müracaat edilmesi ve bu belgelerin İhale Bürosuna süresinde kayıt için teslim edilmesi gerekmektedir.

6. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı tüm özellikleri ve mevcut durumuyla görmüş, yerinde incelemiş ve bu hâliyle kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. İstekliler; taşınmazın fiili veya hukuki durumuna (hasar, eksiklik, konum, imar durumu vb.) ilişkin olarak sonradan herhangi bir itirazda veya kira bedelinde indirim dâhil hiçbir hak talebinde bulunamaz. İhale ve sözleşme ile ilgili noterlik (YILLIK KİRA TOPLAMI ÜÇ MİLYON TL. ÜSTÜ KİRA SÖZLEŞMELERİ NOTERDEN YAPILACAKTIR.) giderleri, abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir.Taşınmazlar mevcut hâliyle kiraya verilmekte olup, muhammen kira bedelleri taşınmazın mevcut durumuna göre belirlenmiştir. Taşınmazın boya, badanası, tadilat ve tamirat masrafları kiracıya aittir. Özel şartlı ihalelerde belirtilen tadilatlar en geç bir yıl içinde tamamlanarak İdareye yazılı bilgi verilecektir.

7. Kira İhalesi Geçici teminatı olarak 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar; Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Taksim Şubesinde IBAN: TR21 0021 0000 0020 0034 1000 06 numarasına masrafsız yatırılabilecektir. İhale 2886 sayılı kanun kapsamında olup Teminat Mektupları "SÜRESİZ" ve "LİMİT İÇİ" olması gerekmektedir.(Geçici Teminat yatırılırken Dekonta; Kiralık taşınmazın "Dosya No-İhaleye girecek kişi ad soyad/unvan/TC. Kimlik/Vergi No açıkça belirtilmelidir.

8. İhale onayı sonrasında ihale üzerinde kalan istekliye sözleşmeye davet tebligatı yapılır.Tebligatta belirtilen yasal süre içinde (MAZERETSİZ OLARAK) sözleşmenin imzalanmaması durumunda, geçici teminat İdareye gelir kaydedilir ve ilgili istekli, 2886 sayılı Kanunun 84. Maddesi gereği bir yıl süreyle tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.

9. Sözleşme yapılırken, kira tutarına uygun olacak şekilde Onaylı Gelir Belgesi olan iki kefil istenecektir.(Her bir kefilin gelirinin aylık kira bedelini karşılayabilecek mali güce sahip olması gerekmektedir.) Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlülüğünü karşılayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenir. Yıllık kiranın peşin ödenmesi, yıllık kira bedeli karşılığı banka teminat mektubu + teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS ile bankaya borçlanılması halinde kefil istenmeyecektir. (Ltd. Şti'lerin kefilliği kabul edilmeyecektir.)

10. Aylık Kira bedeli sözleşme esnasında peşin tahsil edilir. (Müteakip kira ödemeleri her ayın 1. ve 5. günleri arasındadır.) sözleşmeye müteakiben taşınmaz tutanakla kiracıya teslim edilir. Kiracı en geç 10 (On) gün içinde yeri teslim almasa dahi yer teslimi yapılmış sayılır ve kira bedeli, yer teslim tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilir. Taşınmaz üzerinde işgalci bulunması hâlinde ise kira başlangıç tarihi, taşınmazın tutanakla kiracıya fiilen teslim edildiği tarih olacaktır.

11. Kiracı, sözleşmeyi mütakiben en geç bir ay içinde "Elektrik, Su ve Doğalgaz Aboneliklerini" kendi adına almak ve ilgili abonelik belgelerini İdareye sunmakla yükümlüdür. Geçici teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir. Eski kiracıdan kalan abonelik veya Çevre Temizlik Vergisi gibi borçlardan İdaremiz sorumlu değildir ve yeni kiracı bu konuda İdareden hiçbir hak talep edemez.

12. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin yazılı olarak alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verecektir.

13. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup, vakıf taşınmaz İdarece yatırım programına alınması, onarımı veya kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde kiracıya bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.

14. "Arsa" vasıflı taşınmazlarda kiracının yazılı talebi, İdarenin yazılı izni ve onayı ile etrafı tel çitle kapatılabilir. İdarenin yazılı izni olmaksızın tel çit, taşınmaz üzerine kalıcı veya seyyar (prefabrik yapı, konteyner, bekçi kulübesi vb.) hiçbir yapı yapılamaz. Yazılı izinle yapılacak bu tür yapılar, noter onaylı taahhütname ile bedelsiz ve şartsız olarak İdare adına terk ve teberru edilir. İdare, taşınmazların reklama elverişli alanlarını ayrıca kiraya verebilir ve kiracı bu durumda gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

15. Kiracı, kiralanan taşınmazı ihale dokümanında ve sözleşmede belirtilen kullanım amacı (konut, iş yeri, arsa vb.) dışında başka bir amaçla kullanamaz. Kiracının yazılı talebi üzerine kullanım amacının değiştirilmesi İdarenin yazılı iznine ve kira bedelinin yeniden tespit edilmesine tabidir. Amaca aykırı kullanım, sözleşmenin haklı nedenle fesih sebebidir."

16. İdare veya yetkilendireceği temsilciler, kiralanan taşınmazın sözleşme şartlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek amacıyla, taşınmazı her zaman kontrol etme hakkına sahiptir. Kiracı, bu denetimler için gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

17. İstekliler, ihale sürecine katılarak kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, ihale işlemlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin tamamlanması amacıyla İdare tarafından işlenmesini, kaydedilmesini ve saklanmasını kabul etmiş sayılırlar.

18. Konut ihalesine katılanlar birden fazla konuta teklif verebilir, ancak yalnızca bir konut kiralayabilir.

19. "Arsa" vasıflı taşınmazlar üzerine eklenti yapılmasına dair kiracının talebi İdaremize yazılı olarak iletilmesine mütekip İdaremizce talebin uygun görülmesi halinde aylık kira bedeli yeniden değerlendirilir ve ilgili kurumlardan gerekli yazılı izinler alındıktan sonra yapılacak eklenti için noterden İdaremiz lehine"terk ve teberru" (bedelsiz devir) ile yeniden talep edilen iş kolunu belirten yeni sözleşme düzenlenir.

20. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartları mesai saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası Zemin Kat İhale Bürosu panosunda asılı olup, bizzat İdareye gelerek incelenebilir. Ayrıca www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları internet sitemizden veya İdaremizin (0212) 251 88 10 Dahili (7426) - (7400) numaralarından Kiralama Şube Müdürlüklerimiz ve İhale Biriminden telefonla öğrenilebilmektedir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımaktadır. İlanen duyurulur.

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER (2026/7)

S.NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI NO KULLANIM ŞEKLİ ADA PARSEL TAPU ALANI (M2)

/ VAKIF HİSSESİ KİRA SÜRESİ SÖZLEŞME SÜRESİ AYLIK KİRA (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ

VE SAATİ

1 341030005000 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ARNAVUTKÖY BEBEK ARNAVUTKÖY CAD. 111 İŞYERİ - KAFE - LOKANTA (TESCİLLİ YAPI/ÖZEL ŞARTLI) 88 36 261,00 12/31/2026 12/31/2028 665.000,00 1.835.400,00 3.09.2026 / 13:45

2 341420034000 İSTANBUL ARNAVUTKÖY TAŞOLUK ERGENÇ SOK. 8 EĞİTİM / SPOR AMAÇLI BİNA- YURT - MİSAFİRHANE

(40 ODALI + 80 YATAKLI 5 KATLI 2 BODRUMLU

ZEMİN - 2 NORMAL KAT - ÇATI KATI) 5513 16 748,32 M2 TAPU ALANI, 2.271,00 M2 KAPALI ALAN 187,00 M2 AÇIK ALAN 12/31/2026 31.12.2028 400.000,00 1.104.000,00 3.09.2026 / 13:45

3 341130468003 İSTANBUL SARIYER RUMELİ HİSARI YAHYA KEMAL CAD. 14/A-B-C-D İŞYERİ - DÜKKAN (HACI KEMALETİN CAMİİ ALTI) (ÖZEL ŞARTLI) 71 4-5-6-7-8-9-10 182,83 12/31/2027 12/31/2028 555.000,00 1.531.800,00 3.09.2026 / 13:45

4 341030858000 İSTANBUL BEŞİKTAŞ YILDIZ ESKİ KONAK SOK. 1 AHŞAP KONAK - HOME OFİS - İŞYERİ - MESKEN

(B BLOK , BODRUM+ZEMİN+1 NORMAL KAT) 255 1 188,10 12/31/2026 31.12.2028 170.000,00 469.200,00 3.09.2026 / 13:45

5 341030634000 İSTANBUL BEŞİKTAŞ LEVAZIM KARACA SOK. 67 MESKEN (KARDELEN SİTESİ E BLOK 1. KAT 3 KAPI NOLU) (3+1) 1574 131 155,00 12/31/2026 12/31/2027 160.000,00 441.600,00 3.09.2026 / 13:45

6 341030632000 İSTANBUL BEŞİKTAŞ LEVAZIM KARACA SOK. 67 MESKEN (KARDELEN SİTESİ E BLOK Z.KAT 1 KAPI NOLU) (2+1) 1574 131 90,00 12/31/2026 31.12.2027 60.000,00 165.600,00 3.09.2026 / 13:45

7 342030016001 İSTANBUL BEŞİKTAŞ MURADİYE GÖKNAR VE ŞAİR NAZIM SOK. 29/1 DÜKKAN (İŞYERİ MURADİYE CAMİİ ALTI ÖZEL ŞARTLI) 813 1 20,00 12/31/2026 31.12.2028 12.000,00 33.120,00 3.09.2026 / 13:45

8 341030361002 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ORTAKÖY GÜRCÜOĞLU SOK. NO: 20 YANI ARSA-BAHÇE (KRK. (B) İLE İŞARETLİ) 71 1 17,00 12/31/2026 12/31/2027 2.000,00 5.520,00 3.09.2026 / 13:45

9 341030299000 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ARNAVUTKÖY DERE ÇIKMAZI SOK. NO: 5-15 ARASI BAHÇE (KRK.(A) İLE İŞARETLİ ÖZEL ŞARTLI) 1256 65 76,95 (6/7) 12/31/2027 12/31/2028 6.000,00 16.560,00 3.09.2026 / 13:45

10 341300124000 İSTANBUL BAHÇELİEVLER KOCASİNAN ORDU CAD. NO: 43 YANI ARSA 9676 192,00 12/31/2027 12/31/2027 15.000,00 41.400,00 3.09.2026 / 13:45

11 341020300000 İSTANBUL BAKIRKÖY YENİMAHALLE REYHAN SOK. 62 DUBLEKS MESKEN ÖZEL ŞARTLI

(MERT APT. 4. KAT 12 KAPI NOLU ÇATI PİYESLİ) (4+1) 39 22 189,70 12/31/2027 12/31/2027 57.500,00 158.700,00 3.09.2026 / 13:45

12 341290003000 İSTANBUL BAĞCILAR FEVZİ ÇAKMAK 1992.SOK. 6A İŞYERİ - DÜKKAN 144 11 20,00 12/31/2026 12/31/2028 13.000,00 35.880,00 3.09.2026 / 13:45

13 341060035000 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ÇAKMAKLI HOŞDERE - ARSA (AÇIK DEPO) 1287 4778,94 12/31/2026 12/31/2028 10.000,00 27.600,00 3.09.2026 / 13:45

14 341360008000 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI 222. CAD. VE 235 SOK. C2-26 BLOK MESKEN (AKASYA KONUTLARI C2-26 BLOK 11.KAT 45 NOLU) (3+1) 649 1 132,00 12/31/2026 12/31/2028 45.000,00 124.200,00 3.09.2026 / 13:45

15 341440182000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD./ÖZÇELİK SOK. A1-3 BLOK MESKEN (EVİLA SİTESİ 7. KAT 28 KAPI NOLU) (4+1) 796 1 180,00 12/31/2027 12/31/2027 60.000,00 165.600,00 3.09.2026 / 13:45

16 341440071000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SABAHATTİN ZAİM CAD/YARENLER SOK. B BLOK MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI 1. KAT 6 KAPI NOLU) (3+1) ONARIM ŞARTLI 807 3 120,16 12/31/2027 12/31/2028 67.000,00 184.920,00 3.09.2026 / 13:45

17 341440343000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR ILGAZ SOK. B BLOK VADİPARK SİTESİ (4.KAT 15 İÇ KAPI NOLU) (4+1) ONARIM ŞARTLI 791 1 196,56 12/31/2027 12/31/2028 65.000,00 179.400,00 3.09.2026 / 13:45

18 341440247000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ZİYA GÖKALP BOZKURT SOK. A BLOK MESKEN (BAŞAKTEPE KONUTLARI 2. KAT 12 KAPI NOLU) (3+1) 814 2 117,03 12/31/2027 12/31/2028 59.000,00 162.840,00 3.09.2026 / 13:45

19 341440109000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD./OĞUZHAN SOK. 4 MESKEN (NOVA REZİDANS 6. KAT 34 KAPI NOLU) (4+1) 795 6 116,80 12/31/2026 12/31/2028 52.000,00 143.520,00 3.09.2026 / 13:45

20 341440186000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD./TEMMUZ SOK. B1-6 VİLLA VİLLA (EVİLA SİTESİ B1 - 6 KAPI NOLU) (4+2) ONARIM ŞARTLI 796 1 405,00 12/31/2026 12/31/2026 127.500,00 351.900,00 3.09.2026 / 13:45

21 341051604000 İSTANBUL BEYOĞLU KOCATEPE YENİ KALFA VE TAVŞAN SOK. NO: 4 YANI ARSA (ÖZEL ŞARTLI) 532 1 61,75 12/31/2026 12/31/2028 8.000,00 22.080,00 3.09.2026 / 13:45

22 341052894000 İSTANBUL BEYOĞLU BEDRETTİN BEDRETTİN CAMİİ SOK. NO: 5-7 ARASI ARSA 923 4 64,00 (1/2) 12/31/2026 12/31/2028 2.000,00 5.520,00 3.09.2026 / 13:45

23 341052737000 İSTANBUL BEYOĞLU KÜÇÜKPİYALE PİŞMANİYE SOK. 18 MESKEN (BODRUM KAT 1 KAPI NOLU) (2+1) 1160 6 68,40 12/31/2026 12/31/2028 16.500,00 45.540,00 3.09.2026 / 13:45

24 342050109000 İSTANBUL BEYOĞLU KÜÇÜKPİYALE PİŞMANİYE SOK. 27/1A İŞYERİ - DÜKKAN 2257 13 45,00 12/31/2026 31.12.2028 20.000,00 55.200,00 3.09.2026 / 13:45

25 341052635000 İSTANBUL BEYOĞLU HACIAHMET ELMAS TRAŞ SOK. NO: 14 YANI ARSA 1205 71 132,38 (2634/6619) 12/31/2026 31.12.2028 5.000,00 13.800,00 3.09.2026 / 13:45

26 341052112000 İSTANBUL BEYOĞLU HACIHÜSREV ALİ KABULİ SOK. NO: 61 YANI ARSA 1621 17 63,15 (3/8) 12/31/2026 12/31/2028 3.000,00 8.280,00 3.09.2026 / 13:45

27 341052788000 İSTANBUL BEYOĞLU BÜLBÜL KAVUN SOK. 10-10A DÜKKAN (ÖZEL ŞARTLI) 559 5 47,00 12/31/2026 12/31/2028 15.000,00 41.400,00 3.09.2026 / 13:45

28 341051261000 İSTANBUL BEYOĞLU FİRÜZAĞA CEZAYİR CAD. 8 İŞYERİ - DÜKKAN 492 4 53,75 12/31/2026 12/31/2028 45.000,00 124.200,00 3.09.2026 / 13:45

29 341051646001 İSTANBUL BEYOĞLU KOCATEPE FERİDİYE SOK. 16 DÜKKAN - İŞYERİ (ZEMİN HARİÇ 1. 2. 3. KATLAR) (ÖZEL ŞARTLI) 517 6 60,00 12/31/2026 12/31/2028 108.000,00 298.080,00 3.09.2026 / 13:45

30 341052790000 İSTANBUL BEYOĞLU ŞEHİT MUHTAR ÇÖPLÜK ÇEŞMESİ SOK. D BLOK YENİ BİNA MESKEN - HOME OFİS (5. KAT 4 KAPI NOLU) (1+1) 387 36 55,95 12/31/2026 12/31/2028 50.000,00 138.000,00 3.09.2026 / 13:45

31 341051185000 İSTANBUL BEYOĞLU CAMİİKEBİR YEŞİL TULUMBA SOK. 1/C DÜKKAN (KRK.(A) İLE İŞARETLİ) 1049 14 30,00 12/31/2026 12/31/2028 20.000,00 55.200,00 3.09.2026 / 13:45

32 341052764000 İSTANBUL BEYOĞLU HACI AHMET YENİ ALEM SOK. NO: 13 YANI ARSA 1186 2 56,80 12/31/2026 12/31/2028 4.000,00 11.040,00 3.09.2026 / 13:45

33 341081610001 İSTANBUL EYÜPSULTAN KEMERBURGAZ MİTHATPAŞA AYAZMA DERESİ MEVKİİ - ARSA (KRK.(A) İLE İŞARETLİ ÖZEL ŞARTLI) 669 1120,00 31.12.2027 31.12.2027 12.000,00 33.120,00 3.09.2026 / 13:45

34 341081630002 İSTANBUL EYÜPSULTAN KEMERBURGAZ MİTHATPAŞA İKİ KEMER MEVKİİ - ARSA (KRK.(C) İLE İŞARETLİ ÖZEL ŞARTLI) 542 410,00 31.12.2027 12/31/2027 16.000,00 44.160,00 3.09.2026 / 13:45

35 341081757000 İSTANBUL EYÜPSULTAN ÇIRÇIR ÖNCÜ SOK. NO: 24-28 ARASI ARSA (ÖZEL ŞARTLI) 168 15 170,00 12/31/2026 12/31/2028 4.000,00 11.040,00 3.09.2026 / 13:45

36 341081318000 İSTANBUL EYÜPSULTAN SAKARYA 3. CANAN SOK. NO: 34 YANI ARSA 631 7 271,00 12/31/2026 12/31/2028 1.800,00 4.970,00 3.09.2026 / 13:45

37 34108167000 İSTANBUL EYÜPSULTAN GÜZELTEPE TURNA SOK. NO: 19 YANI ARSA 299 9 268,00 12/31/2026 12/31/2028 5.000,00 13.800,00 3.09.2026 / 13:45

38 342070415001 İSTANBUL FATİH MİMAR HAYRETTİN GEDİKPAŞA SOK. 45 KALİÇECİ HASAN AĞA CAMİİ TUVALETİ 222 8 25,00 12/31/2026 12/31/2028 65.000,00 179.400,00 3.09.2026 / 13:45

39 341071243000 İSTANBUL FATİH MERCANAĞA ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU CAD. 66 İŞYERİ (BÜYÜK VALİDE HAN, ÖZEL ŞARTLI) 339 448 39,50 12/31/2026 12/31/2027 15.000,00 41.400,00 3.09.2026 / 13:45

40 341070885000 İSTANBUL FATİH NİŞANCA ŞEYH ŞAMİL SOK. 8 İŞYERİ - DÜKKAN 754 11 64,00 12/31/2026 12/31/2027 81.000,00 223.560,00 3.09.2026 / 13:45

41 341071483000 İSTANBUL FATİH MERCAN VALİDE HAN SOK. 86 KARGİR ODA 339 48,50 12/31/2026 31.12.2027 20.000,00 55.200,00 3.09.2026 / 13:45

42 341091306000 İSTANBUL FATİH BALAT ŞAİR NİYAZİ SOK. NO: 56 YANI ARSA 1890 86 55,00 12/31/2026 12/31/2028 2.000,00 5.520,00 3.09.2026 / 13:45

43 341091106000 İSTANBUL FATİH CERRAHPAŞA KOCA YUSUF 2. ÇIKMAZI SOK. NO: 7 YANI ARSA (ÖZEL ŞARTLI) 1160 99 198,20 12/31/2026 12/31/2027 5.000,00 13.800,00 3.09.2026 / 13:45

44 341090404000 İSTANBUL FATİH YEDİKULE NARLIKAPI CAD. - ARSA (ÖZEL ŞARTLI) 1236 7 573,00 12/31/2026 12/31/2027 10.000,00 27.600,00 3.09.2026 / 13:45

45 341092472000 İSTANBUL FATİH HACI EVHATTİN HACI MANAV SOK. 99 MESKEN (3. KAT 4 KAPI NOLU ÇATI PİYESLİ) (6+1) 1081 58 210,05 12/31/2026 12/31/2027 50.000,00 138.000,00 3.09.2026 / 13:45

46 341070226000 İSTANBUL FATİH NİŞANCA MAH. NALBANT CAMİİ SOK. 13 ARSA ÜZERİ MESKEN ( KRK.(B) İLE İŞARETLİ) 741 3 121,00 12/31/2026 12/31/2027 20.250,00 55.890,00 3.09.2026 / 13:45

47 341071646002 İSTANBUL FATİH MİMAR HAYRETTİN ASMALIHAN SOK. 5 İŞYERİ - DÜKKAN 173 30 24,50 12/31/2026 12/31/2027 31.000,00 85.560,00 3.09.2026 / 13:45

48 341070238000 İSTANBUL FATİH KATİP KASIM SEPETÇİ SELİM SOK. 47 ARSA ÜZERİ DÜKKAN 778 2 61,25 12/31/2026 12/31/2027 33.050,00 91.220,00 3.09.2026 / 13:45

49 342070178000 İSTANBUL FATİH MİMAR HAYRETTİN GEDİK PAŞA CAMİİ SOK. - DİVAN-I ALİ CAMİİ TUVALETİ 208 15 50,00 12/31/2027 12/31/2027 34.250,00 94.530,00 3.09.2026 / 13:45

50 341091798000 İSTANBUL FATİH CERRAHPAŞA KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI SOK. NO: 6 YANI ARSA 1160 45 108,00 12/31/2026 31.12.2027 4.000,00 11.040,00 3.09.2026 / 13:45

51 341091744000 İSTANBUL FATİH SİLİVRİKAPI ÖNAL SOK. NO: 4-8 ARASI ARSA 1333 18 86,00 (1/2) 12/31/2026 31.12.2027 3.500,00 9.660,00 3.09.2026 / 13:45

52 341071629001 İSTANBUL FATİH HACIKADIN KATİB ÇELEBİ CAD. MÜHENDİS SOK. 13 İŞYERİ (İKİ KATLI KARGİR DÜKKAN) 629 10 60,00 12/31/2026 12/31/2027 40.000,00 110.400,00 3.09.2026 / 13:45

53 341092295000 İSTANBUL FATİH DERVİŞALİ HASAN FEHMİPAŞA CAD. 7 İŞYERİ - DÜKKAN 2572 3-10 18,00 12/31/2026 12/31/2027 30.000,00 82.800,00 3.09.2026 / 13:45

54 341091482000 İSTANBUL FATİH DERVİŞALİ HASAN FEHMİPAŞA CAD. 1 İŞYERİ - DÜKKAN 2572 3-4-5 18,00 12/31/2026 12/31/2027 30.000,00 82.800,00 3.09.2026 / 13:45

55 341091492000 İSTANBUL FATİH DERVİŞALİ HASAN FEHMİPAŞA CAD. 4 İŞYERİ - DÜKKAN 2572 3-7 18,00 12/31/2026 12/31/2027 30.000,00 82.800,00 3.09.2026 / 13:45

56 341092318000 İSTANBUL FATİH DERVİŞALİ HASAN FEHMİPAŞA CAD. 6 İŞYERİ - DÜKKAN 2572 3-9 18,00 12/31/2026 12/31/2027 30.000,00 82.800,00 3.09.2026 / 13:45

57 341092454000 İSTANBUL FATİH DERVİŞALİ HASAN FEHMİPAŞA CAD. 2 İŞYERİ - DÜKKAN 2572 3-6 18,00 12/31/2026 12/31/2027 30.000,00 82.800,00 3.09.2026 / 13:45

58 341092294000 İSTANBUL FATİH DERVİŞALİ HASAN FEHMİPAŞA CAD. 5 İŞYERİ - DÜKKAN 2572 3-8 18,00 12/31/2026 12/31/2027 30.000,00 82.800,00 3.09.2026 / 13:45

59 341092454001 İSTANBUL FATİH DERVİŞALİ HASAN FEHMİPAŞA CAD. 3 İŞYERİ - DÜKKAN 2572 3-6 18,00 12/31/2026 12/31/2027 30.000,00 82.800,00 3.09.2026 / 13:45

60 341092364004 İSTANBUL FATİH KOCADEDE DARÜŞŞAFAKA CAD. 5 DÜKKAN 1372 11 16,50 12/31/2027 12/31/2027 20.000,00 55.200,00 3.09.2026 / 13:45

61 341090369001 İSTANBUL FATİH HASEKİ SULTAN NEVBAHAR CAD. SAMİPAŞA SOK. 36/B İŞYERİ - DÜKKAN 1808 4 33,86 12/31/2026 12/31/2027 27.000,00 74.520,00 3.09.2026 / 13:45

62 342090091000 İSTANBUL FATİH KARAGÜMRÜK FEVZİ PAŞA CAD. 355/E DÜKKAN (KRK.(A) İLE İŞARETLİ) MİHRİMAH SULTAN CAMİİ ALTI 2497 13 15,00 12/31/2026 31.12.2027 26.000,00 71.760,00 3.09.2026 / 13:45

63 342090134003 İSTANBUL FATİH HIRKA-İ ŞERİF ESKİ ALİ PAŞA CAD. 2/F İŞYERİ - DÜKKAN 1541 1 15,50 12/31/2026 31.12.2027 25.000,00 69.000,00 3.09.2026 / 13:45

64 342090134004 İSTANBUL FATİH HIRKA-İ ŞERİF ESKİ ALİ PAŞA CAD. 2/D İŞYERİ - DÜKKAN 1541 1 14,00 12/31/2026 31.12.2027 24.000,00 66.240,00 3.09.2026 / 13:45

65 341090369002 İSTANBUL FATİH HASEKİ SULTAN NEVBAHAR CAD. SAMİPAŞA SOK. 36/A İŞYERİ - DÜKKAN 1808 4 19,25 12/31/2026 12/31/2027 20.000,00 55.200,00 3.09.2026 / 13:45

66 342090024001 İSTANBUL FATİH AKSARAY TİRYAKİHASANPAŞA SOK. 49 BAKLALI KEMALETTİN CAMİİ TUVALETİ (ÖZEL ŞARTLI) 858 29 50,00 12/31/2026 31.12.2027 19.000,00 52.440,00 3.09.2026 / 13:45

67 341071075000 İSTANBUL FATİH MERCANAĞA SAĞIRHAN SOK. 31/72 DÜKKAN - İŞYERİ (SAĞIRHAN ALT KAT) 339 93 37,50 12/31/2026 31.12.2027 17.000,00 46.920,00 3.09.2026 / 13:45

68 341071231000 İSTANBUL FATİH MERCANAĞA ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU SOK. 28 DÜKKAN (VALİDE HAN ÜST KAT) (ÖZEL ŞARTLI) 339 13,00 12/31/2026 12/31/2028 7.700,00 21.260,00 3.09.2026 / 13:45

69 341090376002 İSTANBUL FATİH SEYİT ÖMER ALYANAK SOK. - ARSA (KRK. (B+C1+C2) İLE İŞARETLİ) 1426 2 256,00 12/31/2026 12/31/2027 15.000,00 41.400,00 3.09.2026 / 13:45

70 341070909000 İSTANBUL FATİH MERCANAĞA MESCİTALTI SOK. 15 DÜKKAN - İŞYERİ (VALİDE HAN) 339 171 11,00 12/31/2026 12/31/2027 15.000,00 41.400,00 3.09.2026 / 13:45

71 341090360001 İSTANBUL FATİH YEDİKULE SAMANCI ODALARI ARALIĞI SOK. NO: 25-29 ARASI ARSA 1078 37-38 137,00 12/31/2026 12/31/2027 8.000,00 22.080,00 3.09.2026 / 13:45

72 341092342000 İSTANBUL FATİH SİLİVRİKAPI VİDİN ÇIKMAZI SOK. NO: 4 YANI ARSA 2448 22 58,00 12/31/2026 12/31/2027 2.500,00 6.900,00 3.09.2026 / 13:45

73 341090813000 İSTANBUL FATİH AYVANSARAY AVCIBAŞI SOK. NO: 17 ÖNÜ ARSA (ÖZEL ŞARTLI) 2867 34 32,95 12/31/2026 12/31/2027 1.500,00 4.140,00 3.09.2026 / 13:45

74 341092335000 İSTANBUL FATİH PİRİMEHMETPAŞA İÇ KALPAKÇI SOK. NO: 61 YANI ARSA 1222 45 24,00 12/31/2026 31.12.2027 400,00 1.110,00 3.09.2026 / 13:45

75 341090810000 İSTANBUL FATİH HIRKA-İ ŞERİF ARMUTLU SOK. NO: 14 YANI ARSA 1602 35 107,00 (192/480) 12/31/2026 12/31/2027 3.000,00 8.280,00 3.09.2026 / 13:45

76 341070903000 İSTANBUL FATİH HACIKADIN MAĞAZALAR SOK. 64/B İŞYERİ - DÜKKAN 525 15 66,00 12/31/2026 12/31/2027 10.000,00 27.600,00 3.09.2026 / 13:45

77 342090680002 İSTANBUL FATİH CERRAHPAŞA HASEKİ CAD. - HASEKİ SULTAN CAMİİ TUVALETİ 1132 44/45 104,00 12/31/2026 12/31/2026 1.000,00 2.760,00 3.09.2026 / 13:45

78 341090361000 İSTANBUL FATİH YEDİKULE SAMANCI ODALARI ARALIĞI SOK. NO: 3 YANI ARSA 1078 44 40,00 12/31/2026 12/31/2026 1.000,00 2.760,00 3.09.2026 / 13:45

79 341091792000 İSTANBUL FATİH AVCIBAY AVCIMASLAĞI SOK. NO: 19 YANI ARSA 2703 22 194,21 12/31/2026 12/31/2026 4.500,00 12.420,00 3.09.2026 / 13:45

80 341091232000 İSTANBUL FATİH ATİKALİ AĞAÇLI ÇEŞME SOK. 35 ARSA 2875 10 38,96 12/31/2026 12/31/2026 1.600,00 4.420,00 3.09.2026 / 13:45

81 341070892110 İSTANBUL FATİH TAHTAKALE TOMRUK SOK. 39 DÜKKAN (TAHTAKALE VAKIF İŞ HANI 3. KAT 702 KAPI NOLU) 278 58 21,84 12/31/2026 12/31/2027 23.000,00 63.480,00 3.09.2026 / 13:45

82 346100029000 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA YENİMAHALLE MERDİVENLİ CAD. 25 MESKEN (2. KAT 6 KAPI NOLU ) 10141 558 71,80 12/31/2026 12/31/2028 25.000,00 69.000,00 3.09.2026 / 13:45

83 342130042000 İSTANBUL SARIYER KİREÇBURNU PROF.DR. AYKUT BARKA NO: 50 YANI ARSA (ÖZEL ŞARTLI) 1361 1 1934,14 12/31/2026 31.12.2028 20.000,00 55.200,00 3.09.2026 / 13:45

84 341130306008 İSTANBUL SARIYER CUMHURİYET ERTUĞRUL GAZİ SOK. - ARSA (KRK.(1B) İLE İŞARETLİ) 527 52 731,14 (1/2) 12/31/2027 12/31/2028 20.000,00 55.200,00 3.09.2026 / 13:45

85 341130271003 İSTANBUL SARIYER MADEN DİDEM ÇIKMAZI SOK. - ARSA (KRK. (5-A) İLE İŞARETLİ) (ÖZEL ŞARTLI) 969 1 235,00 12/31/2026 12/31/2028 11.000,00 30.360,00 3.09.2026 / 13:45

86 342130017000 İSTANBUL SARIYER MİRGÜN ÇEŞME SOK. 25 MESKEN VE BAHÇE (KRK. (C VE D) İLE İŞARETLİ ÖZEL ŞARTLI) 94 2 150,00 12/31/2026 12/31/2028 45.000,00 124.200,00 3.09.2026 / 13:45

87 341130549002 İSTANBUL SARIYER MADEN GÜLENDAM CAD. NO: 43 ARKASI ARSA (KRK.(C) İLE İŞARETLİ ÖZEL ŞARTLI) 911 17 220,00 12/31/2026 12/31/2028 4.000,00 11.040,00 3.09.2026 / 13:45

88 341160744000 İSTANBUL ŞİŞLİ MERKEZ FIRIN SOK. 35 MESKEN (ELYSİUM ART RESİDANCE 25. KAT 206 KAPI NOLU) (EŞYALI) (1+1) (ÖZEL ŞARTLI) 1548 6 70,00 12/31/2026 12/31/2027 75.000,00 207.000,00 3.09.2026 / 13:45

89 341160743000 İSTANBUL ŞİŞLİ MERKEZ FIRIN SOK. 35 MESKEN ÖZEL ŞARTLI (ELYSİUM ART RESİDANCE 23. KAT 197 KAPI NOLU) (EŞYALI) (1+1) 1548 6 70,00 12/31/2027 12/31/2028 50.000,00 138.000,00 3.09.2026 / 13:45

90 341160448008 İSTANBUL ŞİŞLİ HALİDE EDİP ADIVAR SARI ÇİÇEK SOK. 4 MESKEN (5. KAT 6 KAPI NOLU ÇATI KATI) (2+1) 10292 2 60,00 12/31/2026 12/31/2027 10.000,00 27.600,00 3.09.2026 / 13:45

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER TEKİRDAĞ İLİ VE İLÇELERİ (2026/7)

S.NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI NO KULLANIM ŞEKLİ ADA PARSEL TAPU ALANI (M2)

/ VAKIF HİSSESİ KİRA SÜRESİ SÖZLEŞME SÜRESİ AYLIK KİRA (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ

VE SAATİ

91 591220070000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 İŞYERİ - DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 3. KAT 311 KAPI NOLU) 32 95 34,70 12/31/2026 12/31/2028 4.000,00 11.040,00 04.09.2026/14:15

92 591220096000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 İŞYERİ -DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 5. KAT 506 KAPI NOLU) 32 95 34,70 12/31/2026 12/31/2028 4.000,00 11.040,00 04.09.2026/14:15

93 591220100000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 İŞYERİ - DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 5. KAT 510 KAPI NOLU) 32 95 34,70 12/31/2026 12/31/2028 4.000,00 11.040,00 04.09.2026/14:15

94 591220098000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 İŞYERİ - DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 5. KAT 508 KAPI NOLU) 32 95 34,70 12/31/2026 12/31/2028 4.000,00 11.040,00 04.09.2026/14:15

95 591220053000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 İŞYERİ - DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 2. KAT 207 KAPI NOLU) 32 95 34,70 12/31/2026 12/31/2028 6.750,00 18.630,00 04.09.2026/14:15

96 591220057000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 İŞYERİ - DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 2. KAT 211 KAPI NOLU) 32 95 34,70 12/31/2026 12/31/2026 6.750,00 18.630,00 04.09.2026/14:15

97 591220087000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 İŞYERİ - DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 4. KAT 417 KAPI NOLU) 32 95 30,00 31.12.2026 12/31/2026 6.000,00 16.560,00 04.09.2026/14:15

98 591220017000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 İŞYERİ - DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 1. KAT 17 KAPI NOLU) 32 95 28,50 12/31/2026 12/31/2026 4.000,00 11.040,00 04.09.2026/14:15

99 591220078000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 İŞYERİ - DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 4. KAT 424 KAPI NOLU) 32 95 32,00 12/31/2026 12/31/2026 4.000,00 11.040,00 04.09.2026/14:15

100 591220093000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 İŞYERİ - DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 4. KAT 423 KAPI NOLU) 32 95 48,00 12/31/2026 12/31/2026 4.000,00 11.040,00 04.09.2026/14:15

101 591220013000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 İŞYERİ - DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 1. KAT 8 KAPI NOLU) 32 95 34,00 12/31/2026 12/31/2028 5.000,00 13.800,00 04.09.2026/14:15

102 591220090000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 İŞYERİ-DÜKKAN(ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 4. KAT 420-421-422 NOLU) 32 95 114,00 12/31/2026 12/31/2028 16.000,00 44.160,00 04.09.2026/14:15

103 591220060000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 İŞYERİ - DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 2. KAT 218 KAPI NOLU) 32 95 33,00 12/31/2026 12/31/2028 4.000,00 11.040,00 04.09.2026/14:15

104 591220082000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 İŞYERİ - DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 4. KAT 408 KAPI NOLU) 32 95 34,70 12/31/2026 12/31/2028 6.750,00 18.630,00 04.09.2026/14:15

105 591220014000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 İŞYERİ - DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ 1. KAT 14 KAPI NOLU) 32 95 28,50 12/31/2026 12/31/2026 4.000,00 11.040,00 04.09.2026/14:15

106 591200058000 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ERTUĞRUL RAKOCZİ CAD. 24 MESKEN (ZEMİN KAT 1 KAPI NOLU) 316 29 116,00 31.12.2026 12/31/2026 13.600,00 37.540,00 04.09.2026/14:15

107 591200057000 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ERTUĞRUL RAKOCZİ CAD. 24 MESKEN (IŞILAY APT. 2 KAPI NOLU) (3+1) 316 29 107,00 31.12.2026 12/31/2026 13.600,00 37.540,00 04.09.2026/14:15

108 591200047008 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ERTUĞRUL MİMAR SİNAN CAD. 9 İŞYERİ - DÜKKAN (RÜSTEMPAŞA VAKIF İŞ MERKEZİ 8 KAPI NOLU) 366 3 19,00 12/31/2026 12/31/2026 7.500,00 20.700,00 04.09.2026/14:15

109 591200047009 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ERTUĞRUL MİMAR SİNAN CAD. 9 İŞYERİ - DÜKKAN (RÜSTEMPAŞA VAKIF İŞ MERKEZİ 9 KAPI NOLU) 366 3 31,38 31.12.2026 12/31/2026 8.000,00 22.080,00 04.09.2026/14:15