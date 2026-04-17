İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAKIF TAŞINMAZLAR KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ (2026/4)

1. İşbu şartname eki listede bilgileri ve özellikleri belirtilen 156 adet vakıf taşınmaz, karşılarında yazılı Aylık/Yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, belirlenen kira süresi ile sınırlı olmak kaydıyla; "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" hükümleri, (https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/vakif-tasinmazlarin-kiralama-usul-ve-esaslari-yeni.pdf) ve Tip Kira tip Sözleşmesi (https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/vakif tasinmazlarin kiraya verilme tip sozlesmesi ve genel sartnamesi.pdf) kapsamında ihaleyle kiraya verilecektir. Kira İhalesi; 29.04.2026 Çarşamba günü Saat: 13:45'de , Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Cd. No:2, Beyoğlu/İstanbul adresindeki İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olup, İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta, listenin istediği sırasından ihaleyi başlatmaya, devam ettirmeye, ihaleden çekmeye ve en uygun bedeli belirlemekte serbesttir. Kira sözleşmesi onay tarihi/yer tesliminden itibaren kiralar aylık olarak peşin ödenir. İdarenin uygun görmesi halinde ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Ancak kira bedelinin emsal ve rayiçlerinin altında kaldığının tespiti durumunda, yeni kira bedeli emsal ve rayiç bedel baz alınarak güncellenir. İdarenin belirlediği yeni kira bedelini kabul eden kiracının sözleşmesi aynı şartlarda devam eder. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi gereğince ilgili Mülki Amirlikçe 15 gün içerisinde tahliye edilir.

- İhale Listesinin 120. ve 121. sırasındaki taşınmazlar Emaneten İdaremizce yönetilen Mülhak Cenderecizade Defterdar Muhyiddin Mehmet Bin Şemsi Vakfına aittir.

a-) Açık teklif suretiyle 29.04.2026 Çarşamba günü saat 13:45'de yapılacak olan kiralık taşınmazlar ihalesinde isteklisi olmayan taşınmazların; 2886 sayılı yasanın 35. maddesi uyarınca 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 13:45' de Pazarlık İhalesi yapılacaktır. Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlar için ayrıca Basın İlan Kurumunda ilan yapılmayacak olup pazarlık ihale ilanı Vakıflar Genel Müdürlüğünün" www.vgm.gov.tr" web sitesinden takip edilebilir. İlanlarımız ayrıca Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binasının İlan Panosuna asılır. Pazarlık İhalesi için başvuru evrakları ve yatırılan geçici teminatın banka dekontunun en geç 13 Mayıs Çarşamba günü saat 10:45'e kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim edilmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.

2. Devlet İhale Kanununun 6. Maddesi uyarınca, ihaleye katılması yasak olan gerçek/tüzel kişilerin, bilerek ya da bilmeyerek ihaleye katıldıklarının tespit edilmesi durumunda, ihale üzerinde kalmış olsa dahi ihale iptal edilir. Bu durumda geçici teminat, sözleşme yapılmış ise kesin teminat ve o güne kadar ödenmiş olan kiralar İdareye gelir kaydedilir.

3. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar; her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından muaftır. Ancak kiracının taşınmazda yapacağı iş ve mesleğe ilişkin belediye ve/veya diğer kurumlardan alacağı her türlü izin, ruhsat, abonelik (elektrik, su, doğal gaz vb.) işlemleri ile bunlardan doğacak tüm masraf ve giderler kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamamasından İdaremiz sorumlu değildir. İdaremize ait taşınmazlar kira stopajından muaftır.

4. 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi uyarınca yapılacak AÇIK KİRA İHALESİNE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER; ( ÖNEMLİ : Aşağıda İstenilen Belgelerin en geç ; 29.04.2026 Çarşamba günü saat 10:45'a kadar İdaremizin İhale Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.)

a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C.Vatandaşlık numarası içeren kimlik, e-devletten; Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) ve Nüfus Kayıt Örneği ile Teminat Dekontunun İhale Bürosuna teslim edilmesi zorunludur.

b-) TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri ve Teminat Dekontu\Mektubu ile Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.Şirket sermayesi ihale edilen taşınmazın muhammen kira bedelinin yıllık toplamından az ise bu taşınmaz ihalesine giremez.

c-) TÜZEL KİŞİ (DERNEK/ VAKIF) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu Kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi ve Teminat Dekontu\Mektubu ile birlikte Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur.

d-) VEKALETEN İŞTİRAK; Noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ile Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur.

e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu alınarak Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur.

f-) BANKA TEMİNAT MEKTUBU (Teminat mektubu aslı ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirilecektir.)

g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.

5. İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılınacak her taşınmaza ayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Şahsen müracaat edilmesi ve bu belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

6. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı tüm özellikleri ve mevcut durumuyla görmüş, yerinde incelemiş ve bu hâliyle kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. İstekliler, taşınmazın fiili veya hukuki durumuna (hasar, eksiklik, konum, imar durumu vb.) ilişkin olarak sonradan herhangi bir itirazda veya kira bedelinde indirim dâhil hiçbir hak talebinde bulunamaz. İhale ve sözleşme ile ilgili noterlik giderleri, abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir.Taşınmazlar mevcut hâliyle kiraya verilmekte olup, muhammen kira bedelleri taşınmazın mevcut durumuna göre belirlenmiştir. Taşınmazın boya, badanası, tadilat ve tamirat masrafları kiracıya aittir. Özel şartlı ihalelerde belirtilen tadilatlar en geç bir yıl içinde tamamlanarak İdareye yazılı bilgi verilecektir..

7.Kira İhalesi Geçici teminatı olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar; Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Taksim Şubesinde IBAN: TR21 0021 0000 0020 0034 1000 06 numarasına masrafsız yatırılabilecektir. İhale 2886 sayılı kanun kapsamında olup Teminat Mektupları "SÜRESİZ" ve "LİMİT İÇİ" olması gerekmektedir.(Geçici Teminat yatırılırken Dekonta; Kiralık taşınmazın "Dosya No-İhaleye girecek kişi ad soyad/unvan/TC. Kimlik/Vergi No açıkça belirtilmelidir.

8. İhale onaylandıktan sonra, ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme için İdaremizce davet tebligatı yapılır. Tebligatta belirtilen yasal süre içinde sözleşmenin imzalanmaması durumunda, geçici teminat İdareye gelir kaydedilir ve ilgili istekli, 2886 sayılı Kanun'un 84. maddesi uyarınca bir yıl süreyle tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.

9.Sözleşme yapılırken, Kiranın mali tutarına uygun olacak şekilde Onaylı Gelir Belgesi olan en az İki Kefil istenecektir. (Her bir kefilin geliri en az aylık kira bedelini karşılayabilecek mali güce sahip olması gerekmektedir.) Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlüğünü karşılayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenir.Yıllık kira bedelinin peşin ödenmesi, yıllık kira bedeli karşılığı banka teminat mektubu ve teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS ile bankaya borçlanılması halinde kefil istenmeyecektir. (Limited Şirketlerin kefilliği kabul edilmeyecektir.)

10. Aylık Kira bedeli sözleşme esnasında peşin tahsil edilir. (müteakip Kira ödemeleri her ayın 1. ve 5. günleri arasındadır.) sözleşmeye müteakiben taşınmaz tutanakla kiracıya teslim edilir. Kiracı engeç 10(on) gün içinde yeri teslim almasa dahi yer teslimi yapılmış sayılır ve kira bedeli, yer teslim tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilir. Taşınmaz üzerinde işgalci bulunması hâlinde ise kira başlangıç tarihi, taşınmazın tutanakla kiracıya fiilen teslim edildiği tarih olacaktır.

11. Kiracı, sözleşmeyi mütakiben en geç bir ay içinde elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerini kendi adına almak ve ilgili abonelik belgelerini İdareye sunmakla yükümlüdür. Geçici teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir. Eski kiracıdan kalan abonelik veya Çevre Temizlik Vergisi gibi borçlardan İdaremiz sorumlu değildir ve yeni kiracı bu konuda İdareden hiçbir hak talep edemez.

12. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin yazılı olarak alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verecektir.

13. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup, vakıf taşınmaz İdarece yatırım programına alınması, onarımı veya kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde kiracıya bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.

14. "Arsa" vasıflı taşınmazlarda kiracının yazılı talebi, İdarenin yazılı izni ve onayı ile etrafı tel çitle kapatılabilir. İdarenin yazılı izni olmaksızın tel çit, taşınmaz üzerine kalıcı veya seyyar (prefabrik yapı, konteyner, bekçi kulübesi vb.) hiçbir yapı yapılamaz. Yazılı izinle yapılacak bu tür yapılar, noter onaylı taahhütname ile bedelsiz ve şartsız olarak İdare adına terk ve teberru edilir. İdare, taşınmazların reklama elverişli alanlarını ayrıca kiraya verebilir ve kiracı bu durumda gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

15. Kiracı, kiralanan taşınmazı ihale dokümanında ve sözleşmede belirtilen kullanım amacı (konut, iş yeri, arsa vb.) dışında başka bir amaçla kullanamaz. Kiracının yazılı talebi üzerine kullanım amacının değiştirilmesi İdarenin yazılı iznine ve kira bedelinin yeniden tespit edilmesine tabidir. Amaca aykırı kullanım, sözleşmenin haklı nedenle fesih sebebidir."

16. İdare veya yetkilendireceği temsilciler, kiralanan taşınmazın sözleşme şartlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek amacıyla, taşınmazı her zaman kontrol etme hakkına sahiptir. Kiracı, bu denetim için gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

17. İstekliler, ihale sürecine katılarak kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, ihale işlemlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin tamamlanması amacıyla İdare tarafından işlenmesini, kaydedilmesini ve saklanmasını kabul etmiş sayılırlar.

18. Konut ihalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılanlar birden fazla konuta teklif verebilir, ancak yalnızca bir konut kiralayabilir.

19. "Arsa" vasıflı taşınmazlar üzerine eklenti yapılmasına dair kiracının talebi İdaremize yazılı olarak iletilmesine mütekip İdaremizce talebin uygun görülmesi halinde aylık kira bedeli yeniden değerlendirilir ve ilgili kurumlardan gerekli yazılı izinler alındıktan sonra yapılacak eklenti için noterden İdaremiz lehine"terk ve teberru" (bedelsiz devir) ile yeniden talep edilen iş kolunu belirten yeni sözleşme düzenlenir.

20. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartlar mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası Zemin Kat İhale Bürosu panosuna asılır. Ayrıca www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0212) 251 88 10 Dahili (7426) - (7400) numaralarından Kiralama Şube Müdürlüklerimiz ve İhale biriminden telefonla öğrenilebilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir. İlanen duyurulur.

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER (2026/4)



S.NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI NO KULLANIM ŞEKLİ ADA PARSEL TAPU ALANI (M2) KİRA SÜRESİ AYLIK KİRA (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ

VE SAATİ

1 341071631000 İSTANBUL FATİH RÜSTEMPAŞA ASMAALTI CAD. 2 TARİHİ KİRAZ HAN (ÖZEL ŞARTLI)

ŞİRKET/DERNEK/VAKIF MERKEZİ /İŞYERİ /OFİS

387 47, 168, 169, 170, 171, 172 551,00 31.12.2027 2.000.000,00 5.520.000,00 29.04.2026 / 13.45

2 341440194000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. TEMMUZ SOK. B1-22 BLOK VİLLA (EVİLA SİTESİ 1-AA KAPI NOLU) (4+2 ) 796 1 405,00 31.12.2026 127.500,00 351.900,00 29.04.2026 / 13.45

3 341440186000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. TEMMUZ SOK. EVİLA

B1-6 VİLLA VİLLA (EVİLA SİTESİ B1-6 KAPI NOLU) (4+2) 796 1 405,00 31.12.2026 127.500,00 351.900,00 29.04.2026 / 13.45

4 341440162000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. ÖZÇELİK SOK. A1-2 BLOK MESKEN (EVİLA KONUTLARI 8. KAT

31 KAPI NOLU) (4+1) 796 1 180,00 31.12.2026 70.000,00 193.200,00 29.04.2026 / 13.45

5 341440171000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. ÖZÇELİK SOK. A1-3 BLOK MESKEN (EVİLA KONUTLARI 3. KAT

9 KAPI NOLU) (3+1) 796 1 160,00 31.12.2028 54.000,00 149.040,00 29.04.2026 / 13.45

6 341440243000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ZİYA GÖKALP HÜRRİYET BULVARI 3 MESKEN(BAŞAKTEPE EVLERİ A BLOK 1. KAT

5 KAPI NOLU) (3+1) 814 2 119,30 31.12.2026 48.000,00 132.480,00 29.04.2026 / 13.45

7 341440084000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. 4 MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 6. KAT

19 KAPI NOLU) (3+1) 807 3 120,12 31.12.2026 45.000,00 124.200,00 29.04.2026 / 13.45

8 341440083000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. 4 MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 5. KAT

18 KAPI NOLU) (3+1) 807 3 120,16 31.12.2026 45.000,00 124.200,00 29.04.2026 / 13.45

9 341440081000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. 4 MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 5. KAT

16 KAPI NOLU) (3+1) 807 3 120,12 31.12.2026 45.000,00 124.200,00 29.04.2026 / 13.45

10 341440077000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. 4 MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 3. KAT

12 KAPI NOLU) (3+1) 807 3 120,16 31.12.2026 45.000,00 124.200,00 29.04.2026 / 13.45

11 341440210000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. 10 MESKEN (BAŞAK PALACE KONUTLARI ZEMİN KAT

5 KAPI NOLU) (3+1) 805 3 152,32 31.12.2026 44.000,00 121.440,00 29.04.2026 / 13.45

12 341440085000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. 4 MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 7. KAT

20 KAPI NOLU) (2+1) 807 3 105,03 31.12.2026 42.000,00 115.920,00 29.04.2026 / 13.45

13 341440076000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. 4 MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 3. KAT

11 KAPI NOLU) (2+1) 807 3 105,03 31.12.2026 42.000,00 115.920,00 29.04.2026 / 13.45

14 341440070000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. 4 MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK 1. KAT

5 KAPI NOLU) (2+1) 807 3 105,03 31.12.2026 42.000,00 115.920,00 29.04.2026 / 13.45

15 341440051000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. 4 MESKEN(BAŞAK VADİ KONUTLARI A BLOK ZEMİN KAT 4 KAPI NOLU) (2+1) 807 3 105,33 31.12.2026 40.000,00 110.400,00 29.04.2026 / 13.45

16 341440066000 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR SABAHATTİN ZAİM CAD. YARENLER SOK. 4 MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI B BLOK ZEMİN KAT 1 KAPI NOLU) (3+1) 807 3 112,60 31.12.2026 38.500,00 106.260,00 29.04.2026 / 13.45

17 341300086000 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ZAFER ATATÜRK CAD. 28 DÜKKAN (A3 BLOK ZEMİN KAT) 8549 22,20 31.12.2026 8.000,00 22.080,00 29.04.2026 / 13.45

18 341300124000 İSTANBUL BAHÇELİEVLER KOCASİNAN ORDU CAD. ARSA 9676 192 31.12.2026 6.000,00 16.560,00 29.04.2026 / 13.45

19 341020087000 İSTANBUL BAKIRKÖY ZEYTİNLİK ÖMER NACİ SOK. 26/A DÜKKAN ZEMİN KAT 85 11 127,00 31.12.2026 65.000,00 179.400,00 29.04.2026 / 13.45

20 341020048000 İSTANBUL BAKIRKÖY SAKIZAĞACI REVNAKLI SOK. 11 MESKEN (ZEMİN KAT 3 KAPI NOLU) (2+1) 31 39 95,00 31.12.2026 24.500,00 67.620,00 29.04.2026 / 13.45

21 341020163000 İSTANBUL BAKIRKÖY SAKIZAĞACI BERRİN ÇİNİ SOK. 8 DÜKKAN 37 38 28,84 31.12.2026 8.000,00 22.080,00 29.04.2026 / 13.45

22 342030044001 İSTANBUL BEŞİKTAŞ SİNANPAŞA SİNANPAŞA KÖPRÜSÜ SOK. KAPTAN İBRAHİM PAŞA CAMİİ TUVALETİ 292 2 75,00 31.12.2028 25.000,00 69.000,00 29.04.2026 / 13.45

23 341030674000 İSTANBUL BEŞİKTAŞ MECİDİYE ŞEHİT NURİ PAMİR SK. 47 MESKEN (ÖZLEM APT. 1. KAT 6 İÇ KAPI NOLU (1+1) 204 3 63,00 31.12.2027 18.000,00 49.680,00 29.04.2026 / 13.45

24 341030711001 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ORTAKÖY CUDİ EFENDİ SOK. ARSA 45 48-49 101,80 31.12.2028 12.000,00 33.120,00 29.04.2026 / 13.45

25 341030272001 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ARNAVUTKÖY SEKBANLAR SOK. NO:53/2 YANI ARSA(KROKİDE (B) İLE İŞARETLİ) 100 3 470,00 31.12.2026 8.400,00 23.190,00 29.04.2026 / 13.45

26 341030862000 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ORTAKÖY YUSUF BALİ SOK. ARSA 46 7 67,50 31.12.2027 5.000,00 13.800,00 29.04.2026 / 13.45

27 341052014000 İSTANBUL BEYOĞLU TOMTOM TOMTOM KAPTANI SOK. OFİS-BÜRO (TERRA SANTA KİLİSESİ MÜŞTEMİLATI KROKİDE (G) İLE İŞARETLİ) (ÖZEL ŞARTLI) 325 71 46,00 31.12.2028 90.000,00 248.400,00 29.04.2026 / 13.45

28 341051626000 İSTANBUL BEYOĞLU PÜRTELAŞ HASAN TAVUK UÇMAZ SOK. 8 MESKEN (1. BODRUM KAT 6 KAPI NOLU) (3+1) 30 8 89,00 31.12.2028 55.000,00 151.800,00 29.04.2026 / 13.45

29 341052384000 İSTANBUL BEYOĞLU FİRUZAĞA HÜSEYİN AĞA BAHÇE SOK. 23 MESKEN (1. KAT 3 KAPI NOLU) (2+1) 2193 238 73,00 31.12.2028 45.000,00 124.200,00 29.04.2026 / 13.45

30 341052700000 İSTANBUL BEYOĞLU KOCATEPE YENİKAFA SOK. 27-29 MESKEN (2. KAT 8 KAPI NOLU) (2+1) 530 65 69,51 31.12.2028 42.000,00 115.920,00 29.04.2026 / 13.45

31 341052699000 İSTANBUL BEYOĞLU KOCATEPE YENİKAFA SOK. 27-29 MESKEN (2. KAT 7 KAPI NOLU) (2+1) 530 65 66,18 31.12.2028 40.000,00 110.400,00 29.04.2026 / 13.45

32 341050084000 İSTANBUL BEYOĞLU KALYONCUKULLUĞU SAMANCI FERHAT SOK. 23/C DÜKKAN 452 8 71,50 31.12.2026 30.800,00 85.010,00 29.04.2026 / 13.45

33 341052192000 İSTANBUL BEYOĞLU SÜTLÜCE KIRKAYAK SOK. 2 MESKEN (B BLOK ZEMİN KAT 6 KAPI NOLU) (2+1) 2728 35 66,81 31.12.2026 16.000,00 44.160,00 29.04.2026 / 13.45

34 342050141000 İSTANBUL BEYOĞLU YENİCAMİİ FERMENCİLER SOK. 8/2 TUVALET 1122 24 20,50 31.12.2028 15.000,00 41.400,00 29.04.2026 / 13.45

35 342050125008 İSTANBUL BEYOĞLU SURURİ AYNALI ÇEŞME SOK. 2C DÜKKAN 857 39 45,00 31.12.2026 11.000,00 30.360,00 29.04.2026 / 13.45

36 342050125009 İSTANBUL BEYOĞLU SURURİ AYNALI ÇEŞME SOK. 2 MESKEN (KROKİDE (M) İLE İŞARETLİ) 857 39 60,00 31.12.2026 8.400,00 23.190,00 29.04.2026 / 13.45

37 342050125001 İSTANBUL BEYOĞLU SURURİ AYNALI ÇEŞME SOK. 44C DÜKKAN 857 39 9,75 31.12.2026 8.000,00 22.080,00 29.04.2026 / 13.45

38 341052103001 İSTANBUL BEYOĞLU İSTİKLAL SAHAF CAMİ SOK. NO:4 YANI ARSA(ÖZEL ŞARTLI) 1628 7 238,10 31.12.2026 8.000,00 22.080,00 29.04.2026 / 13.45

39 343052026000 İSTANBUL BEYOĞLU YAHYA KEMAL AŞIKLAR MEYDANI SOK. ARSA (ÖZEL ŞARTLI) 864 20 124 (3/4 HİSSE) 31.12.2028 6.000,00 16.560,00 29.04.2026 / 13.45

40 341051976001 İSTANBUL BEYOĞLU PİRİ MEHMET PAŞA AHBAP SOK. NO:44/A YANI DEPO (KROKİDE (B) İLE İŞARETLİ) (ÖZEL ŞARTLI) 2998 3 22,50 31.12.2026 5.100,00 14.080,00 29.04.2026 / 13.45

41 341050111000 İSTANBUL BEYOĞLU KAMERHATUN SANTUR SOK. 26 DEPO (ÖZEL ŞARTLI) 432 24 7,50 31.12.2028 5.000,00 13.800,00 29.04.2026 / 13.45

42 341051372005 İSTANBUL BEYOĞLU ÇUKUR MERMER SOK. 22 DÜKKAN ZEMİN KAT (ÖZEL ŞARTLI) 376 11 20,00 31.12.2026 4.200,00 11.600,00 29.04.2026 / 13.45

43 342050125002 İSTANBUL BEYOĞLU SURURİ AYNALI ÇEŞME SOK. 44B DÜKKAN 857 39 14,75 31.12.2026 4.200,00 11.600,00 29.04.2026 / 13.45

44 341050139003 İSTANBUL BEYOĞLU SURURİ EREN SOK. 7 MESKEN (KROKİDE (C) İLE İŞARETLİ) 862 54 30,00 31.12.2026 4.000,00 11.040,00 29.04.2026 / 13.45

45 341051976002 İSTANBUL BEYOĞLU PİRİMEHMETPAŞA AHBAP SOK. NO:46/1 YANI DEPO (KROKİDE (C) İLE İŞARETLİ) (ÖZEL ŞARTLI) 2998 3 10,50 31.12.2026 3.150,00 8.700,00 29.04.2026 / 13.45

46 341052352000 İSTANBUL BEYOĞLU PİRİ PAŞA TURŞUCU HÜSEYİN SOK. NO:40 YANI ARSA 2958 5 125,08 31.12.2028 2.800,00 7.730,00 29.04.2026 / 13.45

47 342050058000 İSTANBUL BEYOĞLU KALYONCUKULLUĞU SAMANCI FERHAT SOK. 47 DEPO (ZEMİN KAT) 452 7 32,5 31.12.2026 2.800,00 7.730,00 29.04.2026 / 13.45

48 341470015000 İSTANBUL ESENYURT TALATPAŞA 1022 SOK. ACUNKENT SİTESİ MESKEN (A4 BLOK 2. KAT 14 KAPI NOLU) (3+1) 2039 28 110,00 31.12.2026 15.000,00 41.400,00 29.04.2026 / 13.45

49 341081439007 İSTANBUL EYÜPSULTAN AKŞEMSETTİN CENGİZ TOPEL CAD. 69 MESKEN (3. KAT 3 KAPI NOLU ) 156 41 125,00 31.12.2026 12.000,00 33.120,00 29.04.2026 / 13.45

50 341081730002 İSTANBUL EYÜPSULTAN ÇIRÇIR ZENGİN SOK. ARSA (KROKİDE (C) İLE İŞARETLİ ÖZEL ŞARTLI ) 141 38 129,00 31.12.2028 5.000,00 13.800,00 29.04.2026 / 13.45

51 341081734001 İSTANBUL EYÜPSULTAN ÇIRÇIR NİHAL SOK. ARSA (KROKİDE (B) İLE İŞARETLİ ÖZEL ŞARTLI ) 143 13 209,00 31.12.2026 2.000,00 5.520,00 29.04.2026 / 13.45

52 341072164012 İSTANBUL FATİH SURURİ TARAKÇI CAFER SOK. 15/F DÜKKAN 315 116 100,00 31.12.2027 545.000,00 1.504.200,00 29.04.2026 / 13.45

53 341072164007 İSTANBUL FATİH SURURİ TARAKÇI CAFER SOK. 15/A DÜKKAN 315 116 1494,50 M2 NİN 58,00 M2 Sİ 31.12.2026 259.000,00 714.840,00 29.04.2026 / 13.45

54 341072164011 İSTANBUL FATİH SURURİ TARAKÇI CAFER SOK. 15/E DÜKKAN 315 116 25,00 31.12.2027 170.000,00 469.200,00 29.04.2026 / 13.45

55 341091470000 İSTANBUL FATİH NEV BAHAR HATİP NACİ SOK. 5 ARSA ÜZERİ MUHDESAT 1794 16 60,10 31.12.2026 80.000,00 220.800,00 29.04.2026 / 13.45

56 341070133001 İSTANBUL FATİH MERCANAĞA ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU SOK. 18 DÜKKAN (BÜYÜK VALİDE HAN, ORTA KAPI, ALT KAT) 339 78 96 31.12.2027 70.000,00 193.200,00 29.04.2026 / 13.45

57 341071290000 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR CAD. 41 DÜKKAN 433 43 16,00 31.12.2027 67.000,00 184.920,00 29.04.2026 / 13.45

58 341071330000 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR CAD. 43 DÜKKAN 433 42 15,50 31.12.2027 66.000,00 182.160,00 29.04.2026 / 13.45

59 341070241000 İSTANBUL FATİH NİŞANCA TUĞRAKEŞ SOK. 4 DÜKKAN 754 7 75,00 31.12.2026 60.000,00 165.600,00 29.04.2026 / 13.45

60 341071955000 İSTANBUL FATİH DAYAHATUN KÜRKÇÜ HAN SOK. 45 DÜKKAN 258 206 27 31.12.2027 55.000,00 151.800,00 29.04.2026 / 13.45

61 341071938000 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 15/A DÜKKAN 376 39 45,00 31.12.2026 48.000,00 132.480,00 29.04.2026 / 13.45

62 341072224000 İSTANBUL FATİH KALENDERHANE 16 MART ŞEHİTLERİ CAD. ARSA 652 7 141 31.12.2027 45.000,00 124.200,00 29.04.2026 / 13.45

63 341070758002 İSTANBUL FATİH BEYAZIT (ÇARŞI) KAVUKÇULAR SOK. 9 DÜKKAN (KROKİDE (B) İLE İŞARETLİ) 2791 40 5,00 M2 NİN

1,92 M2 Sİ 31.12.2026 44.000,00 121.440,00 29.04.2026 / 13.45

64 341091547001 İSTANBUL FATİH YEDİKULE İKİ YÜZLÜ ÇEÇME SOK. ARSA 1076 30-32 206,00 31.12.2026 38.000,00 104.880,00 29.04.2026 / 13.45

65 341090684000 İSTANBUL FATİH HASEKİ SULTAN HASEKİ SULTAN CAD. 29/C DÜKKAN ÜSTÜ TERAS 1129 36 20,00 31.12.2026 25.000,00 69.000,00 29.04.2026 / 13.45

66 341071923005 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 13 DÜKKAN (3. KAT 3 KAPI NOLU) 376 40 70,00 31.12.2026 24.000,00 66.240,00 29.04.2026 / 13.45

67 341070434000 İSTANBUL FATİH MERCANAĞA ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU SOK. 13 DÜKKAN (BÜYÜK VALİDE HAN MESCİD ALTI) 339 173 40,00 31.12.2026 23.500,00 64.860,00 29.04.2026 / 13.45

68 346090031000 İSTANBUL FATİH AKŞEMSETTİN KOCASİNAN SOK. 47 MESKEN (1. KAT, 2 KAPI NOLU) (2+1) 2077 8 77,35 31.12.2027 22.500,00 62.100,00 29.04.2026 / 13.45

69 341071407000 İSTANBUL FATİH KAZGANİSADİ HEMŞEHRİ SOK. 48/1 MESKEN (NORMAL KAT+ASMA KAT) 1314 1 42,54 31.12.2027 22.000,00 60.720,00 29.04.2026 / 13.45

70 341071407001 İSTANBUL FATİH KAZGANİSADİ ALİŞAN SOK. 48 DÜKKAN 1314 1 42,5 31.12.2027 21.000,00 57.960,00 29.04.2026 / 13.45

71 342090134002 İSTANBUL FATİH HIRKA-İ ŞERİF ESKİ ALİ PAŞA SOK. 2/E DÜKKAN 1541 1 16,00 31.12.2026 20.700,00 57.140,00 29.04.2026 / 13.45

72 341070144000 İSTANBUL FATİH DAYAHATUN ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU SOK. 56 DÜKKAN (BÜYÜK YENİ HAN 2. KAT) 259 42 31.12.2026 20.000,00 55.200,00 29.04.2026 / 13.45

73 341071923004 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 13 DÜKKAN (2. KAT 2 KAPI NOLU) 376 40 70,00 31.12.2026 20.000,00 55.200,00 29.04.2026 / 13.45

74 341072018001 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 17/A MESKEN (1. VE 2. KAT) 376 38 36,00 31.12.2027 25.000,00 69.000,00 29.04.2026 / 13.45

75 341072018000 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 17/A DÜKKAN 376 38 36 31.12.2027 20.000,00 55.200,00 29.04.2026 / 13.45

76 342090134006 İSTANBUL FATİH HIRKA-İ ŞERİF ESKİ ALİ PAŞA SOK. 2/B DÜKKAN 1541 1 14,00 31.12.2026 18.000,00 49.680,00 29.04.2026 / 13.45

77 342090134007 İSTANBUL FATİH HIRKA-İ ŞERİF ESKİ ALİ PAŞA SOK. 2/A DÜKKAN 1541 1 14,00 31.12.2026 17.000,00 46.920,00 29.04.2026 / 13.45

78 341071938002 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 15 MESKEN (2. KAT 2 KAPI NOLU) 376 39 59 31.12.2027 17.000,00 46.920,00 29.04.2026 / 13.45

79 342090134005 İSTANBUL FATİH HIRKA-İ ŞERİF ESKİ ALİ PAŞA SOK. 2/C DÜKKAN 1541 1 14,00 31.12.2026 16.800,00 46.370,00 29.04.2026 / 13.45

80 341071664000 İSTANBUL FATİH MUHSİNE HATUN FINDIKKIRAN SOK. 17 DÜKKAN (ÇİNİLİ HAN ÖZEL ŞARTLI) 718 14 51,00 31.12.2026 14.400,00 39.750,00 29.04.2026 / 13.45

81 341090694000 İSTANBUL FATİH HIRKA-İ ŞERİF KUYULU ÇIKMAZI SOK. NO:6 YANI ARSA 3007 189 165,32 31.12.2026 14.000,00 38.640,00 29.04.2026 / 13.45

82 341070737000 İSTANBUL FATİH SARIDEMİR KIBLE ÇEŞME SOK. 42 DEPO/ATÖLYE (ALİPAŞA HAN, ÜST KAT) 485 - 18,00 31.12.2027 14.000,00 38.640,00 29.04.2026 / 13.45

83 341091778000 İSTANBUL FATİH HASEKİ SULTAN HASEKİ SOK. 31/C DÜKKAN (1. KAT) (ÖZEL ŞARTLI) 1129 33 10,00 31.12.2026 13.200,00 36.440,00 29.04.2026 / 13.45

84 341070140000 İSTANBUL FATİH DAYAHATUN TARAKÇILAR ÇİNİLİ HAN SOK. 14 DÜKKAN (ÇİNİLİ HAN ÜST KAT) 630 26,00 31.12.2026 12.000,00 33.120,00 29.04.2026 / 13.45

85 341091882000 İSTANBUL FATİH MEVLANAKAPI YAĞHANE SOK. 23 MESKEN (2. KAT 16 KAPI NOLU) (2+1) 1407 11 65,00 31.12.2026 11.500,00 31.740,00 29.04.2026 / 13.45

86 341072026016 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 2 DÜKKAN (NEVZATHAN 3. KAT 4 KAPI NOLU)

(ÖZEL ŞARTLI) 376 42-43 25,00 31.12.2026 11.200,00 30.920,00 29.04.2026 / 13.45

87 341072403000 İSTANBUL FATİH HOCA GIYASETTİN TAVANLI MASLAK SOK. 9 ARSA 504 4 68 31.12.2028 10.000,00 27.600,00 29.04.2026 / 13.45

88 341071674000 İSTANBUL FATİH MERCANAĞA ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU SOK. 33 DEPO (SAĞIR HAN, ÜST KAT) 339 25 31.12.2027 10.000,00 27.600,00 29.04.2026 / 13.45

89 341091123000 İSTANBUL FATİH HIRKA-İ ŞERİF GÜLDEDE SOK. 39 MESKEN (ÖZEL ŞARTLI) 1614 16 87,57 31.12.2026 9.600,00 26.500,00 29.04.2026 / 13.45

90 341091892000 İSTANBUL FATİH KEÇECİ KARABAŞ ARMUTLU SOK. 36 MESKEN BODRUM KAT 1 KAPI NOLU)

(ÖZEL ŞARTLI) (2+1) 1601 8 72,85 31.12.2026 9.000,00 24.840,00 29.04.2026 / 13.45

91 341091271000 İSTANBUL FATİH İSKENDERPAŞA HATTAT FEHMİ SOK. ARSA 2005 6 87,74 31.12.2028 7.500,00 20.700,00 29.04.2026 / 13.45

92 341072026015 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 3 DÜKKAN (NEVZAT İŞ HANI 3. KAT) 376 42, 43 15 31.12.2027 7.000,00 19.320,00 29.04.2026 / 13.45

93 341071089001 İSTANBUL FATİH DAYAHATUN TIĞCILAR SOK. 9 DÜKKAN 631 45 8,00 M2 NİN

2,00 M2 Sİ 31.12.2026 6.400,00 17.670,00 29.04.2026 / 13.45

94 341091509000 İSTANBUL FATİH ŞEHREMİNİ MEVLEVİHANE SOK. 62 ARSA ÜZERİ MUHTESAT (ÖZEL ŞARTLI) 1474 15 135,00 31.12.2026 6.000,00 16.560,00 29.04.2026 / 13.45

95 341072026014 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 2 DÜKKAN (NEVZATHAN 3. KAT 3 KAPI NOLU)

(ÖZEL ŞARTLI) 376 42-43 15,00 31.12.2026 5.600,00 15.460,00 29.04.2026 / 13.45

96 341072026011 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 2 DÜKKAN (NEVZATHAN 2. KAT 3 KAPI NOLU)

(ÖZEL ŞARTLI) 376 42-43 15,00 31.12.2026 5.600,00 15.460,00 29.04.2026 / 13.45

97 341072026012 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 2 DÜKKAN (NEVZATHAN 2. KAT 4 KAPI NOLU)

(ÖZEL ŞARTLI) 376 42-43 15,00 31.12.2026 5.600,00 15.460,00 29.04.2026 / 13.45

98 341072026008 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 2 DÜKKAN (NEVZATHAN 1. KAT 4 KAPI NOLU)

(ÖZEL ŞARTLI) 376 42-43 15,00 31.12.2026 5.600,00 15.460,00 29.04.2026 / 13.45

99 341072026017 İSTANBUL FATİH SÜLEYMANİYE FETVA YOKUŞU SOK. 2 DÜKKAN (NEVZATHAN 3. KAT 5 KAPI NOLU)

(ÖZEL ŞARTLI) 376 42-43 15,00 31.12.2026 5.600,00 15.460,00 29.04.2026 / 13.45

100 341090947000 İSTANBUL FATİH HIRKA-İ ŞERİF KALFA SOK. NO:33 YANI ARSA 2084 16 71,20 31.12.2026 5.250,00 14.490,00 29.04.2026 / 13.45

101 341091603000 İSTANBUL FATİH KEÇECİ KARABAŞ KÜLAHLI SOK. 28 MESKEN (BODRUM KAT 1 KAPI NOLU)

(ÖZEL ŞARTLI) 1606 30 60,00 31.12.2026 5.250,00 14.490,00 29.04.2026 / 13.45

102 341091257003 İSTANBUL FATİH YEDİKULE HAMZA MEKTEBİ SOK. 55/B MESKEN (KROKİDE (D) İLE İŞARETLİ)

(ÖZEL ŞARTLI) 1166 29 73,00 31.12.2026 5.250,00 14.490,00 29.04.2026 / 13.45

103 341071403000 İSTANBUL FATİH MERCANAĞA VALİDE HAN SOK. 4 DÜKKAN (BÜYÜK VALİDE HAN MESCİD ALTI) 339 152 11,00 31.12.2028 5.000,00 13.800,00 29.04.2026 / 13.45

104 341092066000 İSTANBUL FATİH MUHİTTİN SÖĞÜTLÜ BAKKAL SOK. 14 ARSA ÜZERİ MUHDESAT 1869 1 45,00 31.12.2026 5.000,00 13.800,00 29.04.2026 / 13.45

105 341091792000 İSTANBUL FATİH AVCIBAY AVCIMASLAĞI SOK. NO:19 YANI ARSA 2703 22 194,21 31.12.2026 4.500,00 12.420,00 29.04.2026 / 13.45

106 342090352002 İSTANBUL FATİH DERVİŞALİ CANFEDA HATUN CAD. 10 CANFEDA HATUN CAMİİ TUVALETİ 2552 37 30,00 31.12.2026 4.000,00 11.040,00 29.04.2026 / 13.45

107 341091515001 İSTANBUL FATİH HACI HAMZA SARAYÖNÜ SOK. NO:9 YANI ARSA (KROKİDE(A) İLE İŞARETLİ)

(ÖZEL ŞARTLI) 1298 51 67,00 31.12.2026 4.000,00 11.040,00 29.04.2026 / 13.45

108 341091582000 İSTANBUL FATİH KOCA MUSTAFA PAŞA ABDİ ÇELEBİ HACI KADIN SOK. ARSA 2385 104 140,00 31.12.2026 4.000,00 11.040,00 29.04.2026 / 13.45

109 341091374000 İSTANBUL FATİH BALAT MİSMARCI SOK. NO:32 YANI ARSA 2279 37 136,00 31.12.2026 3.750,00 10.350,00 29.04.2026 / 13.45

110 342090450001 İSTANBUL FATİH ALİ KUŞÇU YEDİ EMİNLER SOK. 4 AHİ ZABE LEBLEBİCİ CAMİİ TUVALETİ 1454 2 40,00 31.12.2026 3.200,00 8.840,00 29.04.2026 / 13.45

111 342070473001 İSTANBUL FATİH NİŞANCA ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ SOK. 8 KATİP SİNAN CAMİİ TUVALETİ 2104 5 20,00 31.12.2027 2.500,00 6.900,00 29.04.2026 / 13.45

112 341071611005 İSTANBUL FATİH TAHTAKALE BALKAPANHAN SOK. 14 DÜKKAN (BALKAPANHAN 3. KAT) 285 10 M2 100/270 31.12.2026 2.000,00 5.520,00 29.04.2026 / 13.45

113 341091232000 İSTANBUL FATİH ATİKALİ AĞAÇLI ÇEŞME SOK ARSA 2875 10 38,96 31.12.2026 1.600,00 4.420,00 29.04.2026 / 13.45

114 341092017000 İSTANBUL FATİH TOPKAPI SELAM AĞASI SOK. NO:13/A YANI ARSA(ÖZEL ŞARTLI) 1511 11 54,67 31.12.2026 1.600,00 4.420,00 29.04.2026 / 13.45

115 341090053000 İSTANBUL FATİH KOCAMUSTAFAPAŞA TURŞUCU MUSA SOK. ARSA 1066 9 30,00 31.12.2027 1.500,00 4.140,00 29.04.2026 / 13.45

116 341071611004 İSTANBUL FATİH TAHTAKALE BALKAPANHAN SOK. 1 DÜKKAN ( BALKAPANHAN 2. KAT 73 KAPI NOLU) 285 6,5 M2 100/270 31.12.2026 1.400,00 3.870,00 29.04.2026 / 13.45

117 342070174001 İSTANBUL FATİH ŞEHSUVAR KUMLU SOK. BEHRAM ÇAVUŞ CAMİİ 163 23 45,00 31.12.2026 1.300,00 3.590,00 29.04.2026 / 13.45

118 342090680002 İSTANBUL FATİH CERRAHPAŞA HASEKİ CAD. 35 HASEKİ SULTAN CAMİİ TUVALETİ 1132 44-45 104,00 31.12.2026 1.000,00 2.760,00 29.04.2026 / 13.45

119 341090361000 İSTANBUL FATİH YEDİKULE SAMANCI ODALARI ARSA 1078 44 40,00 31.12.2028 1.000,00 2.760,00 29.04.2026 / 13.45

120 MÜL İSTANBUL KAĞITHANE MERKEZ GÜLDESTE SOK. 4 MESKEN (1. KAT 2 KAPI NOLU ÖZEL ŞARTLI) (3+1) 6948 2 140,00 31.12.2028 25.000,00 69.000,00 29.04.2026 / 13.45

121 MÜL İSTANBUL KAĞITHANE MERKEZ GÜLDESTE SOK. 4 MESKEN (3. KAT 4 KAPI NOLU ÖZEL ŞARTLI) (3+1) 6948 2 140,00 31.12.2028 25.000,00 69.000,00 29.04.2026 / 13.45

122 341130450000 İSTANBUL SARIYER KİREÇBURNU POYRAZ SOK. BNS EVLERİ-B BLOK MESKEN (3. KAT 7 KAPI NOLU ÇATI PİYESLİ) (4+2) 1360 1 203,00 31.12.2027 200.000,00 552.000,00 29.04.2026 / 13.45

123 341130457000 İSTANBUL SARIYER KİREÇBURNU 6. SOK. BNS EVLERİ-D BLOK MESKEN (2. KAT 6 KAPI NOLU) (4+1) 1360 1 159,00 31.12.2027 120.000,00 331.200,00 29.04.2026 / 13.45

124 341130455000 İSTANBUL SARIYER KİREÇBURNU POYRAZ SOK. BNS EVLERİ-D BLOK MESKEN (1. KAT 4 KAPI NOLU) (4+1) 1360 1 159,00 31.12.2027 110.000,00 303.600,00 29.04.2026 / 13.45

125 341130452000 İSTANBUL SARIYER KİREÇBURNU POYRAZ SOK. BNS EVLERİ-D BLOK MESKEN (ZEMİN KAT 1 KAPI NOLU) (3+1) 1360 1 128,00 31.12.2027 100.000,00 276.000,00 29.04.2026 / 13.45

126 341130479000 İSTANBUL SARIYER TARABYA BAHÇE KEKİĞİ SOK. 3 MESKEN (1. NORMAL KAT 3 KAPI NOLU)

(ÖZEL ŞARTLI) (4+1) 1618 5 144,58 31.12.2028 59.500,00 164.220,00 29.04.2026 / 13.45

127 341130480000 İSTANBUL SARIYER TARABYA BAHÇE KEKİĞİ SOK. 3 MESKEN (2. NORMAL KAT 5 KAPI NOLU ÇATI PİYESLİ) (ÖZEL ŞARTLI) (2+3 DUBLEKS) 1618 5 141,10 31.12.2028 59.500,00 164.220,00 29.04.2026 / 13.45

128 341130293000 İSTANBUL SARIYER KİREÇBURNU DALYAN ÇIKMAZI SOK. ARSA 498 14 931,00 31.12.2028 15.000,00 41.400,00 29.04.2026 / 13.45

129 341130519052 İSTANBUL SARIYER KOCATAŞ KOCATAŞ CAD. ARSA (KROKİDE (21-B) İLE İŞARETLİ) 653 1 450,00 31.12.2028 13.500,00 37.260,00 29.04.2026 / 13.45

130 341130289008 İSTANBUL SARIYER MİRGÜN POSTA YOLU CAD. 23 ARSA (KROKİDE(G) İLE İŞARETLİ ÖZEL ŞARTLI) 169 3 630,00 31.12.2026 12.000,00 33.120,00 29.04.2026 / 13.45

131 341130346004 İSTANBUL SARIYER MERKEZ KÜTÜPHANE ÇIKMAZI SOK. ARSA (KROKİDE (B1) İLE İŞARETLİ) 605 162 700,00 (3224/9984 HİSSE) 31.12.2028 7.000,00 19.320,00 29.04.2026 / 13.45

132 341130593000 İSTANBUL SARIYER EMİRGAN DİL KUŞAĞI SOK. NO:1 YANI ARSA 116 21 115,66 31.12.2026 4.000,00 11.040,00 29.04.2026 / 13.45

133 341130509004 İSTANBUL SARIYER MADEN FİRÜZE SOK. ARSA(KROKİDE (B1) İLE İŞARETLİ) 1641 13 140,00 (1151/20000 HİSSE) 31.12.2026 4.000,00 11.040,00 29.04.2026 / 13.45

134 341130264006 İSTANBUL SARIYER TARABYA ŞALCIKIR CAD. NO:103 YANI ARSA (KROKİDE (C1) İLE İŞARETLİ) 1751 1 64,00 31.12.2026 3.200,00 8.840,00 29.04.2026 / 13.45

135 341130309008 İSTANBUL SARIYER MERKEZ DAVET SOK. ARSA (KROKİSİNDE (A) İLE İŞARETLİ) 683 65 171,04 31.12.2028 3.000,00 8.280,00 29.04.2026 / 13.45

136 341130205000 İSTANBUL SARIYER TARABYA DEREİÇİ VE TAVARET SOK. ARSA 961 25 29,99 (5/8 HİSSE) 31.12.2028 2.500,00 6.900,00 29.04.2026 / 13.45

137 341130519051 İSTANBUL SARIYER KOCATAŞ KOCATAŞ CAD. ARSA (KROKİDE (17-1) İLE İŞARETLİ) 653 1 180,00 31.12.2028 2.100,00 5.800,00 29.04.2026 / 13.45

138 341160507000 İSTANBUL ŞİŞLİ TEŞVİKİYE HOSTES RONA ALTINAY SOK. 46 MESKEN (2. KAT 4 KAPI NOLU) (2+1) 823 23 67,50 31.12.2027 55.000,00 151.800,00 29.04.2026 / 13.45

139 342160007000 İSTANBUL ŞİŞLİ TEŞVİKİYE TEŞVİKİYE SOK. 4 TEŞVİKİYE CAMİİ TUVALETİ (ÖZEL ŞARTLI) 824 2 84,3 31.12.2026 42.000,00 115.920,00 29.04.2026 / 13.45

140 341160725000 İSTANBUL ŞİŞLİ KAPTANPAŞA HERGÜN SOK. 16 MESKEN (ZEMİN KAT 5 KAPI NOLU) (1+1) 2066 224 67,20 31.12.2027 27.000,00 74.520,00 29.04.2026 / 13.45

141 341160310000 İSTANBUL ŞİŞLİ ESKİŞEHİR DEĞİRMEN SOK. 21 GARAJ-DEPO 1319 8 75,00 31.12.2028 27.000,00 74.520,00 29.04.2026 / 13.45

142 341160477000 İSTANBUL ŞİŞLİ ESKİŞEHİR DERİCİLER SOK. 19 MESKEN (BODRUM KAT 1 KAPI NOLU) (1+1) 1316 23 64,00 31.12.2028 20.500,00 56.580,00 29.04.2026 / 13.45

143 341160755000 İSTANBUL ŞİŞLİ ESKİŞEHİR KASAP HURŞİT SOK. 20 MESKEN (ZEMİN+1 KAT+YARIM TERAS)

(ÖZEL ŞARTLI) 1358 32 74,00 31.12.2026 18.000,00 49.680,00 29.04.2026 / 13.45

144 341160448008 İSTANBUL ŞİŞLİ HALİDE EDİP ADIVAR SARI ÇİÇEK SOK. 4 MESKEN (5. KAT 6 KAPI NOLU ÇATI KATI) (2+1) 10292 2 60,00 31.12.2027 10.000,00 27.600,00 29.04.2026 / 13.45

145 341191139000 İSTANBUL ZEYTİNBURNU VELİEFENDİ AHMET YESEVİ SOK. 65/1 DÜKKAN (KROKİDE (A) İLE İŞARETLİ) 2125 87 29,00 31.12.2028 38.000,00 104.880,00 29.04.2026 / 13.45

146 341191108000 İSTANBUL ZEYTİNBURNU TELSİZ 85/5. SOK. 18/A DEPOLU DÜKKAN (ZEMİN KAT) 2559 20 82,18 31.12.2026 35.000,00 96.600,00 29.04.2026 / 13.45

147 341191191000 İSTANBUL ZEYTİNBURNU VELİEFENDİ 294. SOK. 3 DÜKKAN (ZEMİN KAT) 2092 34 61,98 31.12.2026 15.000,00 41.400,00 29.04.2026 / 13.45

148 341190615000 İSTANBUL ZEYTİNBURNU TELSİZ 85/5. SOK. NO:3C YANI ARSA (ÖZEL ŞARTLI) 2627 3 97,00 31.12.2026 5.000,00 13.800,00 29.04.2026 / 13.45

149 591200058000 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ERTUĞRUL RAKOCZİ CAD. 24 MESKEN (ZEMİN KAT 1 KAPI NOLU) 316 29 116,00 31.12.2026 13.600,00 37.540,00 29.04.2026 / 13.45

150 591200057000 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ERTUĞRUL RAKOCZİ CAD. 24 MESKEN (IŞILAY APT. 2 KAPI NOLU) (3+1) 316 29 107,00 31.12.2026 13.600,00 37.540,00 29.04.2026 / 13.45

151 591200047009 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ERTUĞRUL MİMAR SİNAN CAD. 9 DÜKKAN (RÜSTEMPAŞA VAKIF İŞ MERKEZİ

9 KAPI NOLU) 366 3 31,38 31.12.2026 8.000,00 22.080,00 29.04.2026 / 13.45

152 591200047005 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ERTUĞRUL MİMAR SİNAN CAD. 5 DÜKKAN (RÜSTEMPAŞA ÇARŞISI) 366 3 26,40 31.12.2026 5.600,00 15.460,00 29.04.2026 / 13.45

153 591200047004 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ERTUĞRUL MİMAR SİNAN CAD. 4 DÜKKAN (RÜSTEMPAŞA ÇARŞISI) 366 3 26,40 31.12.2026 5.600,00 15.460,00 29.04.2026 / 13.45

154 591200047006 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ERTUĞRUL MİMAR SİNAN CAD. 6 DÜKKAN (RÜSTEMPAŞA ÇARŞISI) 366 3 26,40 31.12.2026 5.600,00 15.460,00 29.04.2026 / 13.45

155 591220087000 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN SALİH OMURTAK CAD. 143 DÜKKAN (ÇORLU VAKIF İŞ MERKEZİ

4. KAT 417 KAPI NOLU) 32 95 30,00 31.12.2026 6.000,00 16.560,00 29.04.2026 / 13.45