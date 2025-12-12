İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ

İHALE İLANI

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Beyoğlu Mahallesi Keçecipiri Cadde-Sk.-Mevkii Aziz ve Aziz Çıkmazı Sk. Ada 3056 Parsel 8 Yüzölçümü 328,00 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Zeyneb Sultan Binti Ahmed Hanı Salis Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Keçecipiri Mahallesinde bulunan, 3056 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmazın Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi. Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu Konut İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)

Asgari Şartlar Mevcut mimari avan projeye göre yapılacak 14 bağımsız bölümlü inşaattan en az; 1. bodrum kat 1 nolu, zemin kat 3 ve 5 nolu, 1. normal kat 6 nolu, 2. normal kat 9 ve 11 nolu, 3. normal kat 13 nolu çatı piyesli daireler olmak üzere toplam 7 adet dairenin vakfına alınması, yükleniciye 400.000,00 TL nakit para verilmesi Tahmin Edilen Bedel 59.600.000,00.-TL (EllidokuzmilyonaltıyüzbinTürkLirası) Geçici Teminat Miktarı 1.788.000,00.-TL (BirmilyonyediyüzseksensekizbinTürkLirası) İhale Dokümanlarının (Görüleceği ve Satın alınacağı) Adres Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat:5 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250)

e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL (ÜçbinTürkLirası) İhalenin Yapılacağı Adres Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL Yeterlik için Son Müracaat Tarih/ Saati 23.12.2025/17:00 İhale Tarih ve Saati 25.12.2025/14:00

YETERLİK MÜRACAATI İÇİN;

1-) Aşağıda Belirtilen Belgelerin (Şartname eki örneklere uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (Örnek Dilekçe Ekinde Ek:10) Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih ve Saatine Kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) Giriş Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)

Şartnamede Belirtilen;

b) Faaliyet Belgesi: Şahıs için Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi; Tüzel kişi için ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi;

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek3)

h) İş Deneyim Belgesi : Son on beş yıl içerisinde tahmin edilen bedelin %50’si oranında tek bir işe ait İş Deneyim Belgesi.

h1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2.) veya Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3) veya Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi; (aynı parselde toplu yapı yapılması halinde bütün bloklara ait iskan belgelerinin toplamı tek iş olarak kabul edilecektir.)

Benzer iş olarak: 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” Eki (Yapım İşlerinde Benze İş Grupları Listesi)nin (B-Üst Yapı (Bina) İşleri bölümünde, (III. Grup Bina İşleri) olarak belirlenen (1-BII Grup işler, 2-BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri) değerlendirmeye alınacaktır.

ı) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası

- Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d) ve (ı), bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

- İsteklilere, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicil Gazetesi Suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER

2-) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli suretleri veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (DIŞ ZARF) İçerisinde İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) 5. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) İhale Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)

a) İletişim Bilgi Formu: (Ek:1), (iletişim bilgi formunda; UETS (Uluslararası Tebligat Sistemi) ve/veya KEP “Kayıtlı Elektronik Posta” adreslerinin bildirilmesi zorunludur.

b) Faaliyet Belgesi: Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

c) Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde; Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin nakit olarak yatırıldığına dair makbuz.

f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4)

h) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) Yer Görme Belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7)

m) Noter Onaylı Terör örgütleriyle iltisaklı Olmadığına dair belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair Noter Onaylı taahhütname (EK:11)

n) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir.

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. 3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 5-) Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz. 7-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 9-) Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) istekli adaylarının yetkilisi veya resmi vekiline imza karşılığında teslim edilir 10-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR

