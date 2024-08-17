İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

MİCROSOFT EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ ÜYELİK ANTLAŞMASI SATIN ALINACAKTIR



BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Antlaşması mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1036635

1-İdarenin a) Adı : BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ b) Adresi : Süleymaniye Mahallesi Ayşe Kadın Hamamı Sk. No:22 34116 Süleymaniye Fatih/İSTANBUL 34116 Süleymaniye FATİH/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124400027 - 2124401701 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Antlaşması b) Niteliği, türü ve miktarı : İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması İşi 1 Adet Lisans Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Süleymaniye Mahallesi Ayşe Kadın Hamamı Sk. No:22 34116 Süleymaniye Fatih/İSTANBUL) ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 gün içinde teslim edilir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren işe başlanır



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.09.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Süleymaniye Mahallesi Ayşe Kadın Hamamı Sk. No:22 34116 Süleymaniye Fatih/İSTANBUL)



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



Üyelik Anlaşması kapsamındaki ürün kullanım hakları muayene kabul işlemlerinden sonra 1 (bir) yıl süre ile garanti kapsamında olacaktır.

#ilangovtr

Basın No: ILN02077683