İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA SOSYAL TESİSLERİNDEN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA SOSYAL TESİSLERİ OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ ORAN ARTIRIMLI CİRO PAYLAŞIMI İŞİ

İHALE İLANI



MADDE 1- İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1- İhale konusu işin adı: Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazda, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sosyal Tesisleri Otopark İşletmeciliği Oran Artırımlı Ciro Paylaşımı İşi ihalesi 3 (üç) ay süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Söz konusu ihale, 13.06.2024 Perşembe günü, aşağıdaki tabloda karşılarında belirtilen saatte ve ciro paylaşım oranından başlayacak ve en yüksek oranda verilen teklif ile ihale sonuçlandırılacaktır. İhale, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi Avcılar/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.

1.2- Taşınmaza ait bilgiler:

1.2.1- Otopark İşletmeciliği Alanı

SIRA NO TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER Ada No / Parsel No CİRO PAYLAŞIMI

BAŞLAMA ORANI İŞİN ADI/SÜRESİ/SINIRI GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 3 AYLIK ASGARİ CİRO BEDELİ AYLIK ASGARİ CİRO BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Fatih/İstanbul

Avcılar/İstanbul 2116/182,

0/22771,

0/22772,

0/22774 % 60 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sosyal Tesisleri Otopark İşletmeciliği Oran Artırımlı Ciro Paylaşımı İşi /3(üç) ay/ Toplam 22.430 m2 9.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 13.06.2024 09:30



MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

2.1- İhalenin yapılacağı yer: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Konferans Salonu, Avcılar Yerleşkesi - Avcılar / İstanbul

2.2- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2.2.1- İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sosyal Tesisleri, Avcılar Yerleşkesi, Avcılar / İstanbul

2.2.2- İdarenin adresi: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, Avcılar Yerleşkesi - Avcılar / İstanbul 2.2.3- İdarenin telefon ve faks numarası : 2124040300 - 2124040701

2.2.4- İdarenin elektronik posta adresi: [email protected]

2.2.5- İhale dokümanının satış bedeli: 500,00 (Beşyüz) TL’dir.

2.2.6- İstekliler, ihale dokümanının 500,00 (Beşyüz) TL satış bedelini, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sosyal Tesislerinin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Cerrahpaşa Şubesi TR20 0001 2001 5300 0004 0001 29 IBAN numaralı hesabına yatıracaklardır.

MADDE 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

3.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

3.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.2- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Yetki Belgesi ve noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 3.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.3- Geçici teminat, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesindeki;

3.3.1- Tedavüldeki Türk Parası ise; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sosyal Tesislerinin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Cerrahpaşa Şubesi TR20 0001 2001 5300 0004 0001 29 IBAN numaralı hesabına vergi kimlik numarası ve hangi ihaleye ait olduğunu belirtilen banka dekontunun aslı,

3.3.2- Diğer şartlarda ise; belirtilen değerli kâğıtların teklif zarfı içerisinde, 3.4- Usulüne uygun olarak hazırlanan ve imzalanan teklif mektubu,

3.5- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge ya da makbuz,

3.6- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

3.7- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesine vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasından alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belge,

3.8- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair SGK’dan ya da SGK’nın internet sayfasından alınacak olan "İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi",

3.9- İsteklinin, 2022 ve 2023 yıllarına ait cirolarının toplamının 200.000.000,00 ₺’den fazla olduğuna ilişkin vergi dairesinden alınmış resmi onaylı ya da barkodlu belge,

3.10- İsteklinin, ilk ihale ilan tarihi itibariyle son 10 yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşları veya iştirakleri ile en az 3 yıl süre ile otopark işletmeciliği yaptığına ilişkin sözleşme/sözleşmeler veya ihaleyi yapan İdareden alınmış iş bitirme belgesi/yazı,

3.11- İsteklinin, ilk ihale ilan tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan, TURKAK veya TSE onaylı, belgelendirme kapsamı otopark işletmeciliği olan ISO 9001:2015, ISO 10002:2018 ve OSHAS 45001:2018 belgeleri,

3.12- İstekli, ihaleye katıldığı firma adına, Türk Patent ve Marka Kurumundan alınmış ve geçerliliğini koruyan, otopark işletmeciliği alanında tescilli bir markaya sahip olduğuna ilişkin belge,

3.13- İhale şartnamesini satın alan istekli tarafından, taşınmaz sözleşmesi taslağı ve şartnamenin her sayfası imzalanacak ve imzalanan sözleşme taslağı ve şartname, idareye teslim edilecektir.

MADDE 4- DİĞER ŞARTLAR

4.1- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Sonradan komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.2- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. 4.3- İhale ilanında belirtilmeyen ya da olmayan hususlarda şartname hükümleri geçerlidir.

4.4- İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. İhale, yerleşke bazlı olarak kısmi teklife kapalıdır.

4.5- İstekli, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür." veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilir.

İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN02042675