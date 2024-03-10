İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDEN

696 SAYILI KHK İLE SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNDAKİ GÜVENLİK PERSONELİ, TEMİZLİK PERSONELİ, 657 TABİİ GÜVENLİK PERSONELİ VE BEKÇİ İÇİN YAZLIK VE KIŞLIK KIYAFET ALIM İŞİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



696 Sayılı KHK ile Sürekli işçi kadrosundaki Güvenlik personeli, Temizlik personeli, 657 tabii Güvenlik Personeli ve bekçi için yazlık ve kışlık kıyafet alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/308672

1-İdarenin a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ b) Adresi : ITÜ Rektörlügü Idari ve Mali Isler Daire Baskanlig Ayazaga Yerleskesi 34469 Maslak SARIYER/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2122856768 - 2122853974 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 696 Sayılı KHK ile Sürekli işçi kadrosundaki Güvenlik personeli, Temizlik personeli, 657 tabii Güvenlik Personeli ve bekçi için yazlık ve kışlık kıyafet alım işi b) Niteliği, türü ve miktarı : 696 Sayılı KHK ile Sürekli işçi kadrosundaki Güvenlik personeli, Temizlik personeli, 657 tabii Güvenlik Personeli ve bekçi için yazlık ve kışlık kıyafet alım işi. (Toplam 5683 adet ürün.)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 gün içerisinde malzemelerin teslimatını İTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına yapacaktır. Bu süre içinde ihtiyaç sahibi idare ile görüşerek kıyafet beden ölçüleri ve mal teslimi ile ilgili konularda bilgi alınacaktır. İdarenin belirlediği tarihlerde ilgili birimlere gidilerek, kıyafetin verileceği personellerin ölçüleri alınacaktır. Dikilen kıyafetler kişiye özel ambalajlı olarak ilgili idareye teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde personelin adı-soyadı, kurum bilgisi ve beden numarası yazılı olacaktır. Her bedenden beden kontrolü yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde birer numune istenebilir. Bu durumda istenilen numuneler süresi içinde idaremize teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 1 gün içinde



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.04.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası Satınalma ve İhale Komisyonu Toplantı Odası Maslak-Sarıyer/İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: İstekliler, ürünlerin tamamına ait tanıtıcı numune vermeleri gerekmektedir. Numuneler, ihale tarihinden sonra belirtilen günde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi adresindeki İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı deposuna tutanak karşılığı teslim edilecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No: ILN01999186