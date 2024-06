İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı Teklif Fiyat Puanı:60 Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40 Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 ) Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır. Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) 0,13% 0,14% 0,07 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,10% 0,11% 0,05 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,10% 0,11% 0,05 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,43% 0,47% 0,22 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) 0,13% 0,15% 0,07 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 0,14% 0,15% 0,07 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti 0,60% 0,66% 0,32 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 0,12% 0,13% 0,06 Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması 0,15% 0,17% 0,08 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 0,21% 0,23% 0,11 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 0,14% 0,16% 0,07 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 0,15% 0,17% 0,08 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 0,13% 0,15% 0,07 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 0,16% 0,17% 0,08 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) 0,14% 0,15% 0,07 Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) 0,15% 0,17% 0,08 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) 0,12% 0,13% 0,06 10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi 0,10% 0,11% 0,05 Doğal granit parke taşı (10*10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) 0,11% 0,12% 0,06 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 0,37% 0,41% 0,19 1,20 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) 0,20% 0,22% 0,1 1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) 0,55% 0,60% 0,29 Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü yerleştirilmesi (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanl. arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) 0,14% 0,15% 0,07 Dikenli çelik tel ile himaye çiti yapılması 0,25% 0,28% 0,13 2,63 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması 0,19% 0,21% 0,1 Sert Ağaç Ahşap Bölme Yapılması (Seperatör Yapılması) 0,13% 0,14% 0,07 Eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı 0,12% 0,13% 0,06 PREFABRİK BETON BLOK ŞEV KAPLAMA ELEMANI İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ 0,57% 0,62% 0,3 İDARE MALI DEMİR İMALATIN SÖKÜLMESİ 0,16% 0,18% 0,09 ANDEZİT PLAKLAR İLE U HARPUŞTA YAPILMASI (6 cm. KALINLIĞINDA 35 cm.X SERBEST BOY, 20'LİK DUVAR İÇİN) 0,50% 0,55% 0,26 OCAK TAŞI İLE KESME TAŞ İNŞAAT 1,08% 1,19% 0,57 DEMİR İMALATIN İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA İLE BOYANMASI 0,17% 0,19% 0,09 Çam Keresteden (1.Sınıf) Ahşap İmalat Yapılması 0,18% 0,20% 0,09 Isıl işlem görmüş (185-212 C) 1. Sınıf iroko kerestesinden 19 mm kalınlıkta profilli veya profilsiz cephe veya yer kaplaması yapılması 0,55% 0,60% 0,29 Klasik Tuğla İle Cephe Kaplaması Yapılması 0,65% 0,72% 0,34 Galvanizli boru direk ve Pvc kaplamalı galvazili kafes tel ile koruma çiti yapılması 2,05% 2,27% 1,08 Jiletli tel temini ve çit direkleri arasına gerilerek bağlanması 0,15% 0,17% 0,08 Mevcut Duvar Üzerine Klasik Tip Kiremitle Harpuşta Yapılması (Hidrolik Kireç Harcı İle) 0,24% 0,27% 0,13 Mermera ait Düz Veya Kavisli Cilalı Yonu Taşı Bedeli 0,23% 0,25% 0,12 GEBZE KUMU İLE YÜRÜYÜŞ YOLU YAPILMASI 0,16% 0,17% 0,08 KAYRAK TAŞI İLE ÇİM DERZLİ DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI 0,17% 0,19% 0,09 SOLÜSYONLU YOL YAPILMASI (HÜCRESEL DOLGUSUZ) 0,56% 0,62% 0,29 4 CM GRİ GRANİT PLAK TAŞ İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI 0,14% 0,16% 0,07 KAYRAK TAŞI İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI 0,27% 0,30% 0,14 TAMBURLANMIŞ GRANİT (SB X SB X 6CM) İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI 0,14% 0,16% 0,07 TAMBURLANMIŞ GRANİT (SB X SB X 8CM) İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI 0,13% 0,14% 0,07 PODİMA TAŞI İLE DESENLİ DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI 0,17% 0,18% 0,09 LİKENLİ VEYA YOSUNLU ORMAN KAYASI TEMİNİ VE UYGULAMASI 0,17% 0,19% 0,09 ZEMİN ÜZERİNE DEĞİŞİK GEOMETRİK ŞEKİLLİ TAŞLARLA (KAYRAK) HARÇLI VE DERZLİ DÖŞEME YAPILMASI 0,46% 0,51% 0,24 ÇAM KERESTEDEN (1. SINIF) KESİT ALANI 225 CM2'DEN BÜYÜK KARE, DİKDÖRTGEN, ÇOK KÖŞELİ VEYA ÇAPI 15 CM'DEN BÜYÜK (15CM DÂHİL) YUVARLAK KESİTLİ AHŞAP BORDÜR YAPILMASI VE YERİNE KONMASI 0,38% 0,42% 0,2 DEKORATİF KAYA TEMİNİ VE UYGULAMASI 0,14% 0,16% 0,08 PASLANDIRILMIŞ ÇELİK PANEL İLE HER ŞEKİL VE EBATTA DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (KALINLIK 2MM) 0,18% 0,20% 0,09 PASLANDIRILMIŞ ÇELİK PANEL İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER ŞEKİL VE EBATTA) 0,14% 0,15% 0,07 İKİ DUVARLI ŞEFFAF OLUKLU (ÇEŞİTLİ RENKLERDE) POLİKARBON İLE KONSTRÜKSİYON ÜZERİ KAPLAMA YAPILMASI 0,20% 0,22% 0,1 15 MM KALINLIKTA HER BOYUT, ŞEKİL VE RENKTE (YÜZEY ALANI > 0.04 M2) CEPHE KAPLAMA TUĞLASI İLE KAPLAMA YAPILMASI (TS EN 1304) 0,10% 0,11% 0,05 210X105X65 MM BOYUTLARINDA, HER RENKTE VE ŞEKİLDE TABAN TUĞLASI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (TS EN 1344) 0,13% 0,14% 0,07 Parke kaba yonu taşı (ocaktan) nakli 0,11% 0,12% 0,06 Kırma taş (ocaktan) nakli 0,19% 0,21% 0,1 Kum çakıl(bedeli hariç) nakli 0,25% 0,27% 0,13 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli 1,08% 1,19% 0,57 İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması 0,45% 0,49% 0,24 Mermer Üzerine 3 Cm. Derinliğe Kadar Yazı Yazılması veya Nebati Tezyinat İşlenmesi 0,23% 0,26% 0,12 Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2") 0,13% 0,15% 0,07 Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4") 0,14% 0,16% 0,08 ½" girişli döner nozullu çalı tipi sprink (Pop-up 16,5 cm'e kadar) Temini ve montajı 0,12% 0,13% 0,06 ½" girişli döner nozullu çalı tipi sprink (Pop-up 30 cm'e kadar) Temini ve montajı 0,14% 0,15% 0,07 ø 40 mm ve altı PE boru patlak tamiratı (Redüksiyon bağlantı parçaları ile) 0,17% 0,19% 0,09 ø 50-63-75 mm PE boru patlak tamiratı (Redüksiyon bağlantı parçaları ile) 0,15% 0,17% 0,08 ø 90 mm PE boru patlak tamiratı (Redüksiyon bağlantı parçaları ile) 0,20% 0,22% 0,11 3x25 + 16/16 mm2 YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,11% 0,12% 0,06 3x35 + 16/16 mm2 YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,10% 0,11% 0,05 ÇİM ARMATURU ( 60-100 CM KADAR ) 0,10% 0,11% 0,05 85W LED ARMATÜR 0,33% 0,37% 0,17 DEKORATİF DÖKÜM AYDINLATMA DİREĞİ ve FENER ARMATÜRÜ (5 MT) 0,12% 0,14% 0,07 DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ (KADEMELİ OLARAK 6MT ÇELİK BORU, 2 ŞAMDAN ARMATÜRLÜ) 0,14% 0,15% 0,07 6 MT. BOY. ÇELİK GÖVDELİ AYDINLATMA DİREĞİ 0,16% 0,18% 0,09 8 MT. BOY. ÇELİK GÖVDELİ AYDINLATMA DİREĞİ 0,12% 0,14% 0,06 4 mt Dekoratif Aydınlatma Direği ( 40w Led Armatür Dahil) 0,18% 0,20% 0,09 FİDAN DİPLERİNİN 50 CM.ÇAPINDA ÇAPALANMASI VE SULAMA ÇANAĞI AÇILMASI 0,15% 0,16% 0,08 FİDAN DİPLERİNİN 80 CM ÇAPINDA ÇAPALANMASI VE SULAMA ÇANAĞI AÇILMASI 0,27% 0,30% 0,15 MEVSİMLİK ÇİÇEK VE YER ÖRTÜCÜLÜ ALANLARDA YABANİ OT TEMİZLİĞİ YAPILMASI 0,14% 0,16% 0,08 HER BOYDA AĞACIN ALT DALLARININ BUDANMASI 0,14% 0,16% 0,08 BOYU 5 METREYE KADAR OLAN AĞAÇLARIN ALT DAL VE TAÇ (TEPE) BUDAMASININ YAPILMASI 0,11% 0,12% 0,06 BOYU 5 METRE İLE 10 METRE ARASINDA OLAN AĞAÇLARIN ALT DAL VE TAÇ (TEPE) BUDAMASININ YAPILMASI 0,10% 0,11% 0,05 AĞAÇLANDIRMA YA DA PEYZAJ ALANLARINDA KÖK SÜRGÜNLERİNDEN YA DA TOHUM İLE KENDİLİĞİNDEN ÇIKAN İSTİLACI FİDANLARIN (AILANTHUS, AKASYA VB.) KÖK BOĞAZINDAN KESİLEREK TEMİZLENMESİ (0-9 CM KUTURUNDE) 0,11% 0,12% 0,06 (10-20CM) KUTURUNDAKİ YAPRAKLI YA DA İBRELİ AĞAÇLARIN KÖK BOĞAZINDAN KESİLEREK TEMİZLENMESİ 0,11% 0,12% 0,06 (21-40CM) KUTURUNDAKİ YAPRAKLI YA DA İBRELİ AĞAÇLARIN KESİLMESİ 0,11% 0,12% 0,06 (41-60CM) KUTURUNDAKİ YAPRAKLI YA DA İBRELİ AĞAÇLARIN KESİLMESİ 0,10% 0,11% 0,05 GÜLLERDE VE ÇALILARDA GENÇLEŞTİRME BUDAMASI YAPILMASI 0,43% 0,47% 0,23 GÜLLERDE VE ÇALILARDA FORM BUDAMASI YAPILMASI 0,18% 0,20% 0,09 SIK DİKİLEN GÜLLERDE VE ÇALILARDA GENÇLEŞTİRME BUDAMASI YAPILMASI 0,37% 0,41% 0,2 SIK DİKİLEN ÇALILARDA VE GÜLLERDE FORM BUDAMASI YAPILMASI 0,79% 0,87% 0,42 MAKİNA İLE ÇİM VE ÇAYIR BİÇİLMESİ 2,51% 2,77% 1,32 MOTORLU TIRPAN İLE ÇİM VE ÇAYIR BİÇİLMESİ 3,29% 3,64% 1,73 SIK DİKİLEN ÇALILARIN ÇAPALANMASI VE YABANİ OT TEMİZLİĞİ 1,22% 1,35% 0,65 GÜL ALANLARININ ÇAPALANMASI VE YABANİ OT TEMİZLİĞİ 0,84% 0,93% 0,44 SERT ZEMİNLERDE YABANİ OT VE OTSU BİTKİLERİN TEMİZLENMESİ 0,93% 1,03% 0,49 SAHALARDA TEMİZLİK YAPILMASI 5,43% 6,00% 2,86 FİDANLARIN DİPLERİNE İKİLİ KAZIK ÇAKILMASI VE FİDANA BAĞLANMASI (KORDON ve KAZIK DAHİL) 0,11% 0,12% 0,06 FİDANLARIN DİPLERİNE ÜÇLÜ KAZIK ÇAKILMASI VE FİDANA BAĞLANMASI (KORDON ve KAZIK DAHİL) 0,16% 0,17% 0,08 HAZIR ÇİM İLE ÇİM SAHA TANZİMİ (KÜLTÜR ÇİMİ) 1,24% 1,37% 0,65 BİTKİSEL TOPRAK TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) 0,44% 0,49% 0,23 ÜÇLÜ KARIŞIM BİTKİSEL TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) 0,72% 0,80% 0,38 DÖRTLÜ KARIŞIM TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) 0,96% 1,06% 0,51 BEŞLİ KARIŞIM TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) 0,57% 0,63% 0,3 BİTKİSEL TOPRAĞIN (ÜÇLÜ-DÖRTLÜ-BEŞLİ KARIŞIM ) EL İLE SERİMİ (EL İLE MAX. 15 CM. KALINLIKTA) 0,42% 0,47% 0,22 AĞAÇ VE ÇALILARDA KULLANILACAK KONT. SALINIMLI GRANÜL GÜBRE (14:5:8+5S) TEMİNİ VE UYGULAMASI 0,35% 0,39% 0,19 YAZLIK VE KIŞLIK MEVSİMLİK ÇİÇEKLER İÇİN KULLANILACAK ANİ ETKİLİ TOZ FORMLU GÜBRE (15-10-15+2MgO) V.B. TEMİNİ VE UYGULAMASI 0,14% 0,16% 0,07 TÜM BİTKİLER İÇİN GRANÜL BİTKİ BESLEYİCİ VE ORGANİK TOPRAK DÜZENLEYİCİ TEMİNİ VE UYGULAMASI 0,25% 0,28% 0,13 TÜM BİTKİLER İÇİN KULLANILACAK SIVI HUMİK ASİT+FULVİK ASİT TEMİNİ VE UYGULAMASI 0,31% 0,34% 0,16 ÇİM ALANLAR İÇİN ORGANİK TOPRAK DÜZENLEYİCİ, GRANÜL BİTKİ BESLEYİCİ TEMİNİ VE UYGULAMASI 0,26% 0,29% 0,14 GLYPHOSATE İSOPROPİLAMİN TUZU (YABANİ OT İLACI) TEMİNİ VE UYGULAMASI 0,13% 0,14% 0,07 IMİDACLOPRİD 200 SL (ZİRAİ MÜCADELE İLACI) TEMİNİ VE UYGULAMASI 0,19% 0,21% 0,1 AĞAÇLARIN HORTUMLA SULANMASI (QUİCK KAPLİN) 0,12% 0,13% 0,06 ÇALILARIN HORTUMLA SULANMASI (QUİCK KAPLİN) 0,27% 0,30% 0,14 ÇİM SAHALARIN OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ İLE SULANMASI 0,14% 0,15% 0,07 AĞAÇ VE ÇALILARIN TANKERLE SULANMASI (NAKLİYE DAHİL) 0,41% 0,45% 0,21 HER TÜRLÜ AĞAÇ/ÇALI DALLARI, ÇİM VE BİTKİSEL ATIKLARIN NAKLİ 0,20% 0,22% 0,11 HARİTA MÜHENDİSLERİNCE ONAYLANMIŞ METRAJ PAFTASININ HAZIRLANMASI 1,09% 1,21% 0,58 ACER SPP. ( BURGERİANUM, CAMPESTRE, NEGUNDO, PLATANOİDES, PSEUDOPLATANUS, PLATANOİDES GLOBOSUM, PLATANOİDES CRİMSON KİNG, NEGUNDO FLAMİNGO, SACCHARİNUM, V.B.) (Ebat : 20-25) TEMİNİ VE DİKİLMESİ. 1,21% 1,33% 0,64 ACER SPP. ( BURGERİANUM, CAMPESTRE, NEGUNDO, PLATANOİDES, PSEUDOPLATANUS, PLATANOİDES GLOBOSUM, PLATANOİDES CRİMSON KİNG, NEGUNDO FLAMİNGO, SACCHARİNUM, V.B.) (Ebat : 25-30) TEMİNİ VE DİKİLMESİ. 1,73% 1,91% 0,91 ACER SPP. ( BURGERİANUM, CAMPESTRE, NEGUNDO, PLATANOİDES, PSEUDOPLATANUS, PLATANOİDES GLOBOSUM,PLATANOİDES CRİMSON KİNG, NEGUNDO FLAMİNGO, SACCHARİNUM, V.B.) (Ebat : 30-35) TEMİNİ VE DİKİLMESİ. 0,69% 0,76% 0,37 AESCULUS SPP.( HİPPOCASTANUM, CARNEA,V.B) (Ebat: 20-25 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ. 0,15% 0,17% 0,08 AESCULUS SPP.( HİPPOCASTANUM, CARNEA,V.B) (Ebat: 25-30 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ. 0,21% 0,24% 0,12 CARPİNUS BETULUS PYRAMİDALİS ( PİRAMİT GÜRGEN ) (Ebat: 275-300 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ. 0,21% 0,23% 0,11 CARPİNUS BETULUS PYRAMİDALİS ( PİRAMİT GÜRGEN ) (Ebat: 500-600 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,35% 0,38% 0,18 CEDRUS SPP.( ATLANTİCA "GLAUCA",DEDORA,LİBANİ) (Ebat: 350-400 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,28% 0,31% 0,15 CERCİS SİLİQUASTRUM ( ERGUVAN ) (Ebat: 12-14 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ. 0,12% 0,13% 0,06 CERCİS SİLİQUASTRUM ( ERGUVAN ) (Ebat: 14-16 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ. 0,20% 0,22% 0,1 CERCİS SİLİQUASTRUM ( ERGUVAN ) (Ebat: 16-18 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,27% 0,30% 0,14 CERCİS SİLİQUASTRUM ( ÇALI ERGUVAN ) (Ebat: 200-250 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,13% 0,14% 0,07 CRATAEGUS SPP. (PYRAMİDAL ALIÇ TÜRLERİ) (Ebat:250-300) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,14% 0,16% 0,07 CUPRESSOCYPARİS LEYLANDİİ ( LEYLANDİ ) (Ebat: 125-150 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,26% 0,28% 0,14 CUPRESSOCYPARİS LEYLANDİİ ( LEYLANDİ ) (Ebat: 150-175 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,15% 0,16% 0,08 CUPRESSOCYPARİS LEYLANDİİ ( LEYLANDİ ) (Ebat: 200-225 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,13% 0,15% 0,07 CUPRESSOCYPARİS LEYLANDİİ ( LEYLANDİ ) (Ebat: 225-250 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,11% 0,12% 0,06 CUPRESSOCYPARİS LEYLANDİİ ( LEYLANDİ ) (Ebat: 250-275 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,12% 0,13% 0,06 CUPRESSOCYPARİS LEYLANDİİ ( LEYLANDİ ) (Ebat: 300-350 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,15% 0,16% 0,08 CUPRESSOCYPARİS LEYLANDİİ ( LEYLANDİ ) (Ebat: 350-400 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,13% 0,14% 0,07 CUPRESSUS SPP.( ARİZONİCA "GLAUCA",SEMPERVİRENS,MACROCARPA, V.B) ( SERVİ ) (Ebat: 125-150 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,12% 0,13% 0,06 CUPRESSUS SPP.( ARİZONİCA "GLAUCA",SEMPERVİRENS,MACROCARPA, V.B) ( SERVİ ) (Ebat: 150-175 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,16% 0,17% 0,08 CUPRESSUS SPP.( ARİZONİCA "GLAUCA",SEMPERVİRENS,MACROCARPA, V.B) ( SERVİ ) (Ebat: 175-200 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,36% 0,40% 0,19 CUPRESSUS SPP.( ARİZONİCA "GLAUCA",SEMPERVİRENS,MACROCARPA, V.B) ( SERVİ ) (Ebat: 200-225 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,21% 0,23% 0,11 CUPRESSUS SPP.( ARİZONİCA "GLAUCA",SEMPERVİRENS,MACROCARPA, V.B) ( SERVİ ) (Ebat: 225-250 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,19% 0,20% 0,1 CUPRESSUS SPP.( ARİZONİCA "GLAUCA",SEMPERVİRENS,MACROCARPA, V.B) ( SERVİ ) (Ebat: 250-275 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,21% 0,23% 0,11 CUPRESSUS SPP.( ARİZONİCA "GLAUCA",SEMPERVİRENS,MACROCARPA, V.B) ( SERVİ ) (Ebat: 275-300 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,15% 0,17% 0,08 CUPRESSUS SPP.( ARİZONİCA "GLAUCA",SEMPERVİRENS,MACROCARPA, V.B) ( SERVİ ) (Ebat: 300-325 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,28% 0,31% 0,15 CUPRESSUS SPP.( ARİZONİCA "GLAUCA",SEMPERVİRENS,MACROCARPA, V.B) ( SERVİ ) (Ebat: 325-350 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,27% 0,30% 0,14 CUPRESSUS SPP.( ARİZONİCA "GLAUCA",SEMPERVİRENS,MACROCARPA, V.B) ( SERVİ ) (Ebat: 350-400 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,25% 0,28% 0,13 ELEAGNUS ANGUSTİFOLİA ( İĞDE TİJLİ) (Ebat: 20-25) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,14% 0,16% 0,07 GİNKGO BİLOBA ( MABET AĞACI ) (Ebat: 20-25 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,13% 0,14% 0,07 GİNKGO BİLOBA ( MABET AĞACI ) (Ebat:30-35 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,21% 0,23% 0,11 GİNKGO BİLOBA ( PYRAMİDAL MABET AĞACI ) (Ebat: 250-300 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,38% 0,42% 0,2 GİNKGO BİLOBA ( PYRAMİDAL MABET AĞACI ) (Ebat: 300-350 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,38% 0,42% 0,2 GLEDİTSCHİA TRİACANTHOS ( GLADİÇYA ) (Ebat: 25-30 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,25% 0,28% 0,13 HİBİSCUS SYRİACUS ( HATMİ ) (Ebat: 18-20 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,11% 0,12% 0,06 HİBİSCUS SYRİACUS ( HATMİ ) (Ebat: 20-25 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,18% 0,20% 0,1 İLEX AQUİFOLİUM (TOP ALACALI VE YEŞİL ÇOBAN PÜSKÜLÜ ) (Ebat: 14-16) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,10% 0,11% 0,05 İLEX AQUİFOLİUM (PYRAMİDAL İLEX ) (Ebat: 175-225) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,16% 0,17% 0,08 JUNIPERUS SP.(SKYROCKET VE DİĞER PYRAMIDAL SUTUN FORMLU ARDIÇLAR) (Ebat:200-250) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,30% 0,33% 0,16 JUNIPERUS SP. (SKYROCKET VE DİĞER PYRAMIDAL SUTUN FORMLU ARDIÇLAR) (Ebat:250-300) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,21% 0,23% 0,11 KOELREUTERIA PANICULATA (GÜVEY KANDİLİ ) (Ebat:20-25) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,23% 0,25% 0,12 LAURUS NOBİLİS PYRAMİDALİS ( DEFNE PİRAMİT ) (Ebat: 125-150) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,72% 0,80% 0,38 LAURUS NOBİLİS PYRAMİDALİS ( DEFNE PİRAMİT ) (Ebat: 175-200 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,79% 0,88% 0,42 LAURUS NOBİLİS PYRAMİDALİS ( DEFNE PİRAMİT ) (Ebat: 225-250 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,54% 0,59% 0,28 LAURUS NOBİLİS PYRAMİDALİS ( DEFNE PİRAMİT ) (Ebat: 250-300 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,40% 0,44% 0,21 LİGUSTRUM JAPONİCUM (KURTBAĞRI YEŞİL ) (Ebat: 18-20 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,11% 0,12% 0,06 LİQUİDAMBAR SPP. (ORİENTALİS, STTRACİFLUA, V.B. ( SIĞLA ) (Ebat: 20-25 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,12% 0,13% 0,06 LİQUİDAMBAR SPP. (ORİENTALİS, STTRACİFLUA, V.B. ( SIĞLA ) (Ebat: 25-30 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,10% 0,11% 0,05 MAGNOLIA GRANDIFLORA (YAPRAK DÖKMEYEN MANOLYA) (Ebat:225-250) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,16% 0,18% 0,09 MAGNOLIA GRANDIFLORA (YAPRAK DÖKMEYEN MANOLYA) (Ebat:250-275) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,15% 0,17% 0,08 MAGNOLIA GRANDIFLORA (YAPRAK DÖKMEYEN MANOLYA) (Ebat:275-300) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,15% 0,16% 0,08 MAGNOLIA GRANDIFLORA (YAPRAK DÖKMEYEN MANOLYA) (Ebat:300-325) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,14% 0,16% 0,08 MAGNOLIA GRANDIFLORA (YAPRAK DÖKMEYEN MANOLYA) (Ebat:325-350) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,12% 0,14% 0,06 MAGNOLIA GRANDIFLORA (YAPRAK DÖKMEYEN MANOLYA) S.Y. (Ebat:375-400) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,10% 0,11% 0,05 MAGNOLIA GRANDIFLORA (YAPRAK DÖKMEYEN MANOLYA) (Ebat:425-450) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,12% 0,13% 0,06 MALUS FLORIBUNDA ( SÜS ELMASI ) (Ebat: 18-20 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,21% 0,23% 0,11 OLEA EUROPAEA (ZEYTİN ÖZEL FORMLU, TOPIARY) (Ebat: 275-300) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,99% 1,09% 0,52 OLEA EUROPAEA (ZEYTİN ÖZEL FORMLU, TOPIARY) (Ebat: 375-400) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 2,35% 2,60% 1,24 PINUS PINEA (FISTIK ÇAMI) S.Y. (Ebat:175-200) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,99% 1,10% 0,53 PLATANUS SPP. (ACERIFOLIA, OCCİDENTALIS, ORIENTALIS) (Ebat:20-25) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,27% 0,30% 0,15 PLATANUS SPP. (ACERIFOLIA, OCCİDENTALIS, ORIENTALIS) (Ebat:25-30) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,17% 0,19% 0,09 PLATANUS SPP. (ACERIFOLIA, OCCİDENTALIS, ORIENTALIS) (Ebat:30-35) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,12% 0,14% 0,07 ROBINIA HISPIDA "ROSEA" (KIRMIZI ÇİÇEKLİ AKASYA) (Ebat:18-20) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,10% 0,11% 0,05 ROBINIA HISPIDA "ROSEA" (KIRMIZI ÇİÇEKLİ AKASYA) (Ebat:20-25) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,14% 0,16% 0,08 QUERCUS SPP. ( PALUTRİS, ROBUR, RUBRA, CERRİS, SUPER, PONTİCA VB.) (EBAT: 20-25) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,49% 0,54% 0,26 QUERCUS SPP. ( PALUTRİS, ROBUR, RUBRA, CERRİS, SUPER, PONTİCA VB.) (EBAT: 25-30) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,53% 0,58% 0,28 SALIX MATSUDANA (TİRBÜŞON SÖĞÜDÜ) (Ebat:16-18) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,18% 0,20% 0,1 SORBUS AUCUPA (BÜTÜN VARYETELERİ) (ÜVEZ) (Ebat: 20-25) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,33% 0,36% 0,17 TILIA SPP. (AMURENSIS, CORDATA, GRANDIFLORA, TOMENTOSA VB.) (Ebat: 20-25) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,18% 0,19% 0,09 TILIA SPP. (AMURENSIS, CORDATA, GRANDIFLORA, TOMENTOSA VB.) (Ebat: 25-30) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,19% 0,21% 0,1 TILIA SPP. (AMURENSIS, CORDATA, GRANDIFLORA, TOMENTOSA VB.) (Ebat: 30-35) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,10% 0,11% 0,05 AGAVE AMERICANA VARIEGATA MARGINATA (ALACALI SARI SABIR) (Ebat: 80-100 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,20% 0,22% 0,11 AJUGA REPTANS (AJUGA) SAKSILI (Ebat: 20-40 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,19% 0,21% 0,1 BAMBUSA AUREA (ALTUNİ BAMBU) (Ebat:100-150) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,11% 0,13% 0,06 CISTUS SPP. (LADEN BÜTÜN RENKLER) (Ebat: 40-60 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,49% 0,54% 0,26 CONVOLVULUS SPP. ( SOĞUĞA DAYANIKLI TÜRLER) (Ebat: 40-60 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,11% 0,12% 0,06 EUCALYPTUS SPP. (-7 DAYANIKLI OKALİPTUS ÇALI TÜR KÜLTİVAR VE VARYETELERİ) ( Ebat: 60-80 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,45% 0,50% 0,24 EUROPS PECTINATUS (SARI ÇİÇEKLİ PAPATYA) (Ebat: 40-60 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,10% 0,11% 0,05 LAGERSTROEMİA İNDİCA (OYA ÇALI) (Ebat: 150-200) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,27% 0,30% 0,14 LAVANDULA SPP. ( BÜTÜN TÜR, KÜLTİVAR VE VARYETELER, LAVANTA ) (Ebat: 40-60) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,40% 0,44% 0,21 LIRIOPE MUSCARI (VARYETE VE KÜLTÜVARLARI) SAKSILI (Ebat: 40-60 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,13% 0,14% 0,07 MEVSİMLİK ÇİÇEK TEMİNİ VE DİKİLMESİ (VİOLDE) (YAZLIK VE KIŞLIK MEVSİMLİK ÇİÇEK ÇEŞİTLERİNİN TAMAMI) 0,86% 0,95% 0,45 MEVSİMLİK ÇİÇEK TEMİNİ VE DİKİLMESİ (SAKSILI) (YAZLIK VE KIŞLIK MEVSİMLİK ÇİÇEK ÇEŞİTLERİNİN TAMAMI) 1,00% 1,11% 0,53 OSTEOSPERMUM SPP. SAKSILI ( BODRUM PAPATYASI ) (Ebat:30-40) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,11% 0,12% 0,06 PHOTINIA FRASERI "RED ROBIN " (PYRAMİT FORMLU) S.İ. (Ebat:225-250) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,17% 0,19% 0,09 PHOTINIA FRASERI "RED ROBIN " (PYRAMİT FORMLU) S.İ. (Ebat:250-300) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,22% 0,24% 0,12 PHORMIUM SPP. ( BÜTÜN TÜR VARYETE VE KÜLTİVARLARI) (Ebat:80-125) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,14% 0,15% 0,07 PITTOSPORUM TOBIRA ''NANA'' ( YILDIZ ÇALISI BODUR ) (Ebat: 40-60 ) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,14% 0,15% 0,07 PRUNUS LAUROCERASUS (LAUROCERASUS) (Ebat: 80-100) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,11% 0,12% 0,06 ROSA SPP. (BASTON GÜL) (Ebat:125-150) TEMİNİ VE DİKİLMESİ 0,10% 0,11% 0,05 PASLANMAZ ÇELİK BÜYÜK SAKSI VE TABAĞI TEMİNİ (Ebat=50x50cm) (h=50 cm) 0,11% 0,12% 0,06 HAFİF BETON SAKSI (L:44 W:44 H:40 CM) (OVAL) 0,10% 0,11% 0,05 HAFİF BETON SAKSI (L:53 W:53 H:48CM) (OVAL) 0,11% 0,13% 0,06 HAFİF BETON SAKSI (L:60 W:60 H:60 CM) (OVAL) 0,10% 0,12% 0,05 HAFİF BETON SAKSI (L:50 W:50 H:100 CM) (KÖŞELİ) 0,11% 0,12% 0,06 AHŞAP PİKNİK MASASI (1.Sınıf Çam) 0,42% 0,46% 0,22 ÇATILI AHŞAP PİKNİK MASASI (1.Sınıf Çam) 0,47% 0,52% 0,25 DEMİR AYAKLI BANK (1.Sınıf Çam) 0,23% 0,25% 0,12 DÖKÜM AYAKLI BANK (1.Sınıf Çam) 0,26% 0,28% 0,14