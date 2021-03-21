İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara sözleşmesi! Ankara mutabakatı nedir? Ankara Sözleşmesi içeriği ne?

Ankara Sözleşmesi son dakika haberleri: Avrupa’nın Türkiye’ye bir dayatması olan İstanbul Sözleşmesi imzalandı. Avrupa, Türkiye’ye Türk milletine, en büyük darbeyi İstabul Sözleşmesi kılıfı ile yaptı. Yıkım sözleşmesi güya kadına şiddeti önleyecekti aksine kadına şiddetin önü açtı. Aile yapısını koruyacaktı bilakis aile ocaklarına incir ağacı dikti. Güya eşler arasındaki birlikteliği kuvvetlendirecekti akine eşler arasındaki muhabbet, sevgiyi, saygıyı bağını kopardı ve eşleri birbirine düşman etti. LGBT’li sapkınlığa yol verildi bu ifsad sözleşmesi ile.

AK Parti'den son dakika İstanbul Sözleşmesi yerine atılacak yeni hamle geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Ankara Sözleşmesi'nin müjdesini verdi. Peki, Ankara Sözleşmesi nedir? Ankara Sözleşmesi'nin içeriği ne?

İstanbul Sözleşmesi yerine hangi sözleşme uygulanacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şiddetin her türlüsünün insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, "Kadın haklarının teminatı için İstanbul Sözleşmesine ihtiyacımız olmadığını görüyoruz. Türkiye kendi hukukuyla, iç mevzuatıyla, anayasal düzenlemeleriyle kadınların hakkını koruyacak güce sahiptir. Bu konuda aslolan İstanbul Sözleşmesi değil, bizim kendi hukukumuz ve bu konuda yapmış olduğumuz düzenlemelerdir. Kadına karşı şiddetle mücadele noktasında kararlılık olduğu müddetçe bu konuda hiçbir şekilde geri adım atılmayacaktır." diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesinin zararları nelerdi?

Kaya, "Ancak gelinen noktada sözleşmedeki bazı kavramların, Türkiye'nin aile yapısını hedef alan, toplum ve aile değerlerine uygun olmayan eylemlerin ve söylemlerin olduğu noktaya çekildiğini gördük. İstanbul Sözleşmesi, bazı odaklar tarafından cinsiyetsizliğin ve kadın ile erkek düşmanlığının arka planı haline getirildi. Bu bakımdan sözleşmenin feshedilerek kadın hakları ve kadına şiddetle mücadele konusunda kararlılıkla çok daha iyi ve net adımlar atmaya devam edeceğiz. Kadın güçlü olursa aile güçlü olur, kadının hakları korunursa bireysel ve toplumsal kalkınma ve iyileşme güçlü olur. Bu nedenle 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Mutabakatı nedir? Ankara Sözleşmesi içeriği ne?

Sözleşmenin iptalini isteyen çevrelerin de sözleşmeyi savunan çevrelerin de fikirlerinin çok değerli olduğunu dile getiren Kaya, "Toplumun farklı kesimlerinden gelen eleştirileri ve uyarıları hiç kimse hiçe sayamaz. Muhalif kesimlerin eleştiri ve uyarılarını asla görmezden gelmedik, gelmeyeceğiz. Yapacağımız yeni hukuki düzenlemelerde toplumsal mutabakatın oluşumuna özen göstereceğiz. Bu konuda da Ankara Mutabakatı denilen yeni bir çalışmayı ortaya koymayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmaları başlattık. Kadının korunması anlamında iç hukuk düzenlememiz neyi gerektiriyorsa yapmak durumundayız. Şiddet uygulayanın gözünün yaşına asla bakmadık, bakmayacağız. Şiddetin normalleştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Kadına, erkeğe, çocuğa, yaşlıya, hayvana, bitkiye kısacası şiddetin her türlüsüyle mücadele edeceğiz, bu konuda çok önemli adımları attık, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.