İstanbul Sözleşmesi LGBT maddeleri neler? Sözleşmenin isminde neden 'İstanbul' geçiyor?

İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011'de aile içi şiddeti önlemek amacıyla imzaya açıldı. Türkiye ise 12 Mart 2012 tarihinde imzaladı. Bu durum pek çok tartışamaya neden oldu. Geçen bunca senenin ardından İstanbul Sözleşmesi, ülkemizde feshedildi. Sözleşmenin feshedilme nedenleri arasında da LGBT’yi engellemek bulunuyor. Peki İstanbul Sözleşmesi LGBT maddeleri neler? İstanbul Sözleşmesi’nde LGBT nasıl geçiyor?

İstanbul Sözleşmesi’nde LGBT, alenen geçmiyor. Fakat sözleşmede çokça vurgu yapılan toplumsal cinsiyet eşitliği ifadesi ile eşcinsel olan ve farklı cinsel yönelimlere sahip olanların toplum tarafından kabul edilmesinin önünü açıyor. Bu durum ise toplumumuzun örfüne, inanış ve yaşam biçimlerine tamamen ters olduğu için bir tehlike arz ediyor.

Sözleşmenin isminde neden 'İstanbul' geçiyor?



Aslında bir Avrupa Konseyi sözleşmesi olan bu metin, İstanbul’da imzaya açıldığı için ismine “İstanbul Sözleşmesi” denmiştir.