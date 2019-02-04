İstanbul seçim anket sonuçları 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu anket

İstanbul son dakika seçim anket sonuçları açıklandı. İstanbul’da AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Binali Yıldırım’la seçimlere girerken, Ekrem İmamoğlu ise CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak adayı olarak seçimlere girecek. AK Parti’nin kalesi olarak bilinen Türkiye’nin ortalama yüzde 15 oy oranına sahip İstanbul’da kim önde olduğu merak ediliyor. ORC İstanbul seçim anket sonuçlarını son dakika açıkladı. İstanbul seçim anket 2019 sonuçlarına göre, Binali YıldırımEkrem İmamoğlu ne kadar oy alıyor?

ORC Araştırma Şirketi'nin, 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'da yaptığı araştırmanın sonuçlarında Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasında 4 puan fark olduğu belirtildi. 28 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında 5 bin 950 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan ankette AK Parti Adayı Binali Yıldırım ile CHP Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 4 puan olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 43,6'sı 31 Mart'ta tercihini Binali Yıldırım'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 39,7'lik kesim Ekrem İmamoğlu'na oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Ankete göre kararsızların oy oranı ise yüzde 13.9.

2014 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları

AK Parti adayı Kadir Topbaş % 47.9

CHPadayı Mustafa Sarıgül % 40.1

HDPadayı Sırrı Süreyya Önder % 4.8

MHP adayı Rasim Acar % 4

İstanbul 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42

CHP % 26

HDP % 12

MHP % 8

İYİ Parti % 8

AK Parti seçim anketi 2019 Yerel seçim anket sonuçları Ankara