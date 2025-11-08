6 KISIM NAZAL YÜKSEK AKIŞ SETİ VE RF KANÜLÜ ALIMI

6 KISIM NAZAL YÜKSEK AKIŞ SETİ VE RF KANÜLÜ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN): 2025/1940980

1- İdarenin

1.1. Adı: İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

1.2. Adresi: Darülaceze Cad. No:25 Okmeydani Şişli / İSTANBUL ŞİŞLİ/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası: 02123145555

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 01.12.2025 - 10:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ İdari Birimler Binası Satın Alma Birimi Darülaceze Cad. No:27 Şişli/İstanbul

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı: 6 KISIM NAZAL YÜKSEK AKIŞ SETİ VE RF KANÜLÜ ALIMI

3.2. Niteliği, türü ve miktarı: 6 KISIM

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi - Medikal Depo

3.4. Süresi/teslim tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra hastanemiz ihtiyacına binaen sipariş (peyderpey ya da ürünün tamamı olabilir) tarihinden itibaren 5(BEŞ) iş günü içerisinde ilgili depoya teslim edilecektir. Sipariş formu elden teslim edilebileceği gibi Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi'ne gönderildiğinde tebliğ edilmiş sayılır. Sipariş çekilen kalem ve miktarlara uyulması zorunludur. Malzeme teslimatı iş günlerinde 09:00-16:00 arası yapılacak olup; nakliyat ve depoya taşınması yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Firma yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. Kargo ile mal teslimi yapılmayacaktır. Yüklenici teslim ettiği tıbbi sarf malzemelerini miadı dahilinde kullanılmadığında son 2 (iki) ay kala, ileri miadlı ürünlerle değiştirecektir. Ayrıca istekliler, kullanım sırasında üretimden kaynaklanan, son kullanma tarihi gelmeden (ambalaj ve üründe) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirilecektir. Teslim edilmeyen kısım için sözleşmedeki yazılı cezalar uygulanacaktır.

3.5. İşe başlama tarihi: 01.01.2026'da işe başlanacak olup,31.12.2026 tarihinde iş bitecektir.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:

İmalatçı Belgesi

İmalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimi

Kapasite Raporu

Sanayi Sicil Belgesi

Yetkili Satıcı Belgesi

4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:

Teknik Şartnameye Uygunluk

4.3.3. Numune sunulması ve demonstrasyon yapılması istenmektedir.

4.3.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

CE Belgesi

FDA veya EUA Belgesi

ISO 13485-2016

ISO 8060 1-2-74

ISO 80601-2-74:2017

Kapsam Dışı Beyanı

Sertifika

Tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirimi

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Kayıt Belgesi

Yerli Malı Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

