AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Müdürlüğümüz Hizmetlerinde Bulunan Deniz Nakil Araçları Ve Jeneratörlerde Kullanılmak Üzere 2027 Yılı Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1763489

1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Peykhane Caddesi No:10 PK. 34122 Çemberlitaş / İSTANBUL FATİH/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124530776 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 19.10.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İl Sağlık Müdürlüğü (Binbirdirek Mah. Peykhane Cad. No:8 Çemberlitaş-Fatih/ İSTANBUL)

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Müdürlüğümüz Hizmetlerinde Bulunan Deniz Nakil Araçları Ve Jeneratörlerde Kullanılmak Üzere 2027 Yılı Akaryakıt Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kalem: Deniz Ambulanslarında kullanılmak üzere 95.000 litre motorin. 2. Kalem: Jeneratörlerde kullanılmak üzere 15.000 litre motorin.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1. Kalem İçin; 1.Teslimat denizden Deniz Tankeri ile (barge) veya karayolundan Kara Tankeri ile yapılabilir olmalıdır. 2. Deniz Tankeri veya sabit pompa ile yakıt ikmali yapılacaksa; Tuzla veya Pendik veya Kartal veya Küçükyalı veya Bostancı veya Yenikapı veya Haliç veya Kabataş’tan yüklenici firmanın pompasından veya deniz tankerinden (barge) yapılacaktır. Deniz tankerinin yakıt ikmali ihtiyacı olduğunda yüklenici en az 3 saat önceden idareye durum hakkında bilgi verecektir. Deniz tankerinin arızalandığı durumlarda anında idare bilgilendirilecek ve idare bildirim anında yakıt planlamasını yapacaktır. İdarenin bildirimini takip eden en çok 6 ( altı ) saat içinde kara tankeri ile Küçükyalı veya Pendik veya Kartal da ikmal sağlayacaktır. 3. Kara tankeri ile yakıt ikmali yapılacaksa; ikmal İdarenin bildirimini takip eden en çok 6 ( altı ) saat içinde kara tankeri ile Küçükyalı veya Pendik veya Kartal da yapılacaktır. 4. İdare ikmal talebini hafta sonu dahil 08.00 - 16.00 saatleri içinde yapacaktır. Öngörülemeyen durumlarda ( afet, vaka yoğunluğu vs ) idare mesai sonrasına gerçekleşebilecek ikmalleri en geç saat 16.00 ya kadar bildirecek, Bildirimi takiben yüklenici eğer 24 saat hizmet sunmuyorsa mesai sonrası ikmal için en az bir adet nöbetçi personel bulunduracaktır. 2.Kalem İçin; 1.Jeneratörlerde kullanılacak 15.000 litre motorin, Jeneratör Yakıt Alımı Teknik Şartnamesinde belirtilen Maltepe ve Zeytinburnu hizmet binalarındaki teslim noktalarına peyderpey teslim edilecektir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : 01.01.2027 ile 31.12.2027 tarihleri arasında peyderpey yapılacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : 01.01.2027 tarihinden itibaren işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Bayilik Yazısı veya Bayilik Sözleşmesi

İhrakiye Teslimi Lisansı

İstasyonlu Bayilik Belgesi

Petrol Dağıtıcılığı Lisans Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No: ILN02555534