İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İstanbul İli, Anadolu yakasında bulunan yıkım kararı alınmış muhtelif yapıların yıkım işi ve buradan çıkacak hurdaların satışı ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 09/06/2023 Cuma günü saat 10:00’da kadar istenilen belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

1- İdarenin:

a) Adresi : Peykhane Sokak No:8 Çemberlitaş- Fatih /İSTANBUL

b) Telefon: 0212 638 30 00 - Faks numarası: 0212 518 07 12

c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]

2- İhale Konusu işin:

a) Niteliği türü ve miktarı : Muhtelif yapıların yıkım işi ve buradan çıkacak hurdaların satışı işi için ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İstanbul İli, Anadolu yakasında bulunan yıkım kararı alınmış muhtelif yapılar.

c) İşin süresi :

Sözleşme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. 120 günde iş tamamlanacaktır.

3- İhalenin:

a) Yapılacağı yer : Peykhane Sokak No:8 Çemberlitaş- Fatih/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 09/06/2023 Cuma günü saat: 10.00

4- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

* Dilekçe (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görerek ihaleye katıldığına dair.)

* Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek Kişiler için)

* İkametgâh belgesi (Gerçek Kişiler için )

* İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri,

* Teklif Mektubu (Posta ile katılım halinde)

* Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişi ise)

* Bağlı bulunduğu Odaya Kayıt Belgesi (Gerçek kişi ise)

* Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel kişi ise)

* Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin imza sirküsü (Tüzel kişi ise)

* Geçici teminatın yatırıldığına dair Banka Teminat Dekontu (İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine (IBAN: TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09)) veya Banka Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmekte olup, işin adı belirtilecektir.

(İhale tahmini bedeli: 5.703.960,00 TL (Beşmilyonyediyüzüçbindokuzyüzaltmış Türk Lirası)

Geçici teminat bedeli: 171.118,80 TL (Yüzyetmişbirbinyüzonsekiz Türk Lirası Seksen Kuruş))

* Şartname bedelsiz olarak alınabilecektir. Ancak şartnamenin her sayfası paraflanacak, son sayfa ise okudum, anladım tüm şartları kabul ettim olarak yazıldıktan sonra imzalanacaktır.

İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ihalenin ita amirince onaylanıp yürürlüğe gireceği veya onaylanmayıp ihalenin iptal edileceği ita amirinin yetkisindedir.

İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA BULUNAN YIKIM KARARI ALINMIŞ MUHTELIF YAPILARIN YIKIM İŞİ VE BURADAN ÇIKACAK HURDALARIN SATIŞINA AİT YIKILACAK BİNALARIN LİSTESİ Kısım Sayısı Sıra No Adı Birimi Miktar 1 1 Eski Tuzla Devlet Hastanesi yıkım işi ve buradan çıkacak hurdaların satışı Kalem 1 2 Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi binaları yıkım işi ve buradan çıkacak hurdaların satışı Kalem 1 3 Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ana yerleşkesi içerisinde atıl vaziyette bulunan çelik konstrüksiyon (eskiden yemekhane olarak kullanılan) yaklaşık 1.000 metrekare (25x40 m) ve 11x55 m deponun da dahil yapıların yıkılması, hafriyatının bertarafı, demir hurdalarının alınması ve zemin tesviyesinin yapılması Kalem 1

#ilangovtr

Basın No: ILN01836841