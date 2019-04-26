İstanbul Havalimanı'nda 'yobaz' kadından ağır tahrik! Görevliye küfürler savurdu
İstanbul Havalimanı'nda, yobazlıkta çığır açan bir kadın yolcu, yer hizmeti veren görevliye küfürler savurdu.26 Nisan 2019 Cuma 01:17
İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul - Milas Bodrum seferini yapan, özel bir şirkete ait yolcu uçağı rötara girince, yobazlıkta çığır açan bir kadın yolcu, yer hizmeti veren görevliye küfür etti. Görevli, bu ağır tahrik karşısında zor anlar yaşarken, olay yerindeki diğer yolcular ise küfür eden kadın yolcuya tepki gösterdi.
Kadın görevliye hakaret görüntüleri sosyal medyada da büyük tepki çekti.
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