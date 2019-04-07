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İstanbul Havalimanı, İngiliz basınının gündemine oturdu!

200 milyonluk yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olan İstanbul Havalimanı, büyüklüğüyle İngiliz basınının gündemine oturdu.

07 Nisan 2019 Pazar 19:10
İstanbul Havalimanı, İngiliz basınının gündemine oturdu!

İstanbul Havalimanı, havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonu olan ve “Büyük Göç” adı verilen taşınma sürecinin ardından Atatürk Havalimanı'nın görevini üstlenerek faaliyete başladı.

Kapasitesiyle göz kamaştırıyor

1,4 milyon metrekare ana terminal büyüklüğü ile günde 2 bin uçak iniş ve kalkışın yapılacağı havalimanından 350'den fazla rotaya uçuş gerçekleştiriliyor. Havalimanı ayrıca, 250'den fazla havayolu şirketine de ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Havalimanı’nın havacılık sektörüne getirdiği bu yeni soluksa, uzun zamandır dünya medyasının yakın takibinde.

İnşasının başladığı günden beri yabancı medyanın, hakkındaki gelişmeleri anbean takip ettiği havalimanı, tamamlanmasıyla beraber şimdi de İngiliz basınının gözünü korkuttu.

"Heathrow'dan 6 kat daha büyük"

İngiliz The Guardian, yayınladığı makalede, İstanbul Havalimanı’na dair tüm ayrıntıları paylaştı. İngilizlerin gözünü korkutan en büyük detaysa, havalimanının yüz ölçümü oldu.

(İstanbul Havalimanı, 76.5 kilometrekarelik alanıyla Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan 6 kat daha büyük)

Yayınladıkları grafikte, Londra Heathrow Havalimanı ile İstanbul Havalimanı’nı kıyaslayan gazete, İstanbul Havalimanı’nın, Heathrow’dan 6 kat daha büyük olduğu bilgisine yer verdi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 19:10
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YORUM YAZ

  • HakanHakan42 dk önce
    Yav hangi kaynak söyleyin orijinalinden okuyalım.

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