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Resmi İlanlar İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ DÜZELTME İLANI
Resmi İlanlar

İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ DÜZELTME İLANI

Yeniakit Publisher
2023-04-09 00:00:00 -

[37 KALEM KİMYASAL VE 47 KALEM SARF MALZEME ALIMI] ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası    : 2023/328172
1-İdarenin    
a) Adresi :Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi No:78 Bakırköy/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası  :212 663 39 61 - 212 663 42 96
c) Elektronik posta adresi     : [email protected]
ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı    
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı     :07.04.2023 - 4840
b) Gazetenin adı ve tarihi  (yayımlanmış ise)    :İSTANBUL/05.04.2023 gazete ve www.yeniakit.com.tr/ 05.04.2023 
3-Düzeltilen [madde/maddeler ] :İlanın 3/a maddesinde yer alan 27.04.2023, saat 10:00 olan İhale (son teklif verme) tarih ve saati 03.05.2023 saat 10:00 olarak düzeltilmiştir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01810352