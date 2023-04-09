İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ DÜZELTME İLANI
[37 KALEM KİMYASAL VE 47 KALEM SARF MALZEME ALIMI] ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale kayıt numarası : 2023/328172
1-İdarenin
a) Adresi :Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi No:78 Bakırköy/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :212 663 39 61 - 212 663 42 96
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı :07.04.2023 - 4840
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :İSTANBUL/05.04.2023 gazete ve www.yeniakit.com.tr/ 05.04.2023
3-Düzeltilen [madde/maddeler ] :İlanın 3/a maddesinde yer alan 27.04.2023, saat 10:00 olan İhale (son teklif verme) tarih ve saati 03.05.2023 saat 10:00 olarak düzeltilmiştir.
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Basın No: ILN01810352