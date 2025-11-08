İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

  • İSTANBUL
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
SOYADI-ADI(UNVANI) VERGİ KİMLİK NO ADRES VERGİ DÖNEMİ VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI CEZANIN MİKTARI
ÖZSAHRALAR GIDA TEKSTİL TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7040636424 YENİSAHRA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. 74 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 201909201909 KDV VERGİ ZİYAI 36.996,31 110.988,93
ÖZSAHRALAR GIDA TEKSTİL TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7040636424 YENİSAHRA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. 74 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 201910201910 KDV VERGİ ZİYAI 53.315,35 159.946,05
ÖZSAHRALAR GIDA TEKSTİL TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7040636424 YENİSAHRA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. 74 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 201911201911 KDV VERGİ ZİYAI 41.072,12 123.216,36
ÖZSAHRALAR GIDA TEKSTİL TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7040636424 YENİSAHRA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. 74 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 201912201912 KDV VERGİ ZİYAI 141.494,93 424.484,79
ÖZSAHRALAR GIDA TEKSTİL TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7040636424 YENİSAHRA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. 74 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 201907201909 KURUM GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAI 45.217,72 135.653,16
ÖZSAHRALAR GIDA TEKSTİL TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7040636424 YENİSAHRA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. 74 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 201910201912 KURUM GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAI 288.300,72 864.902,16
ÖZSAHRALAR GIDA TEKSTİL TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7040636424 YENİSAHRA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. 74 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 201901201912 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI 333.518,44 1.000.555,32
Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhü0ü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur."

