Resmi İlanlar İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

 

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Ad Soyad / Unvan Vergi Kimlik No Adres Vergilendirme Dönemi Vergi Kodu Ceza V.Kodu Vergi Tutarı Ceza Tutarı
ÜLKÜM DAN. İNŞ.OTOTEKS. MÜH. KİM. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 9060749727 İNÖNÜ M. ANKARA C. CÖMERT İŞ HANI 19 15 SANC.TEPE İST 201910201912 0033 3080 865.328,10 2.596.884,30
ÜLKÜM DAN. İNŞ.OTOTEKS. MÜH. KİM. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 9060749727 İNÖNÜ M. ANKARA C. CÖMERT İŞ HANI 19 15 SANC.TEPE İST 201901201912 0010 3080 865.328,10 3.893.976,45
Sultanbeyli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı veya unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat ve bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02340589